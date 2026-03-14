Eightco (NASDAQ: ORBS) asegura $125 millones en compromisos institucionales liderados por Bitmine (NYSE: BMNR), ARK Invest de Cathie Wood y Payward con el objetivo de expandirse hacia la tecnología de próxima generación

ORBS realiza inversiones estratégicas en empresas que definen categorías, incluyendo OpenAI y Beast Industries

Tom Lee, presidente de Bitmine (NYSE: BMNR), se une a la junta directiva para apoyar la estrategia de inversiones a largo plazo de ORBS

ARK Invest se une a ORBS como colaboradora para proporcionar asesoría estratégica e información sobre mercados privados, y destina $25 millones de dólares a ORBS

Brett Winton, director de Estrategias a Futuro en ARK Invest, se unirá a la junta de ORBS como asesor

Payward, la empresa matriz de Kraken, una plataforma mundial de criptomonedas, destina 25 millones de dólares a ORBS

La empresa cuenta con el respaldo de un grupo selecto de inversionistas estratégicos e institucionales, entre los que se incluyen: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR y muchos otros

EASTON, Pensilvania, 14 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "empresa") anunció hoy nuevos compromisos de financiamiento por 125 millones de dólares, liderados por Bitmine (NYSE: BMNR) con $75 millones y ARK Invest con al menos $25 millones. Payward, la empresa matriz de Kraken, una plataforma mundial de criptomonedas, se ha comprometido a realizar un aporte de 25 millones de dólares a ORBS El capital respaldará la expansión de ORBS hacia las inversiones en tecnología para influir en la próxima generación de inteligencia artificial, infraestructura de cadenas de bloque y plataformas de consumo digital a nivel mundial.

ORBS también anunció el cierre de sus inversiones estratégicas iniciales de 50 millones de dólares en OpenAI y de 25 millones de dólares en MrBeast y Beast Industries. Estas inversiones ubican a ORBS como eje fundamental en el centro de las principales tecnologías de IA y creación de contenido de última generación, y amplían su cartera para incluir participaciones de propiedad en las principales empresas innovadoras del mundo. La empresa sigue manteniendo a Worldcoin, cofundada por Sam Altman, y Ethereum como partidaria a largo plazo del protocolo ERC-20.

La empresa ha designado a Tom Lee, presidente de Bitmine, para unirse a la junta directiva de ORBS. Brett Winton, director de Estrategias a Futuro en ARK Invest, se unirá a la junta de ORBS como asesor. Dan Ives dejará su cargo como presidente de ORBS.

"Bitmine invirtió en ORBS ya que creemos que esta empresa se sitúa en el centro de algunas de las necesidades y desarrollos futuros más importantes para la IA", expresó Tom Lee, presidente de Bitmine y recién nombrado director independiente de ORBS. "Para mí, existe una gran sinergia entre Proof of Human (Worldcoin), los modelos fundacionales de OpenAI y la conectividad con MrBeast, el mayor creador de contenidos del mundo. Y el equipo de inversiones de ARK, conocido por su labor pionera en la identificación de oportunidades exponenciales, promueve aún más la sinergia y la innovación en esta empresa".

World fue creado para resolver la cuestión crucial de distinguir entre humanos reales y bots en la era de la IA. Sobre la creación de World, Sam Altman señaló: "Necesitábamos alguna manera de identificar y autenticar a las personas en la era de la inteligencia artificial general (IAG). Necesitábamos una manera de saber qué contenido era creado por una persona, y qué contenido era generado por IA. Queríamos una forma de garantizar que los seres humanos continuaran siendo especiales y centrales en un mundo en el que internet estaría lleno de contenido generado por IA. Queríamos una manera de pensar cómo íbamos a distribuir el acceso a estos sistemas".

"ORBS asume una iniciativa única en la confluencia de la IA, las cadenas de bloque y las plataformas de creación de contenido", señaló Cathie Wood, fundadora, directora ejecutiva y directora de Información de ARK Invest. "En ARK Invest, nos centramos en tecnologías que tengan el potencial de transformar la economía mundial. Estamos emocionados de colaborar con ORBS para apoyar su estrategia a medida que estas tecnologías amplían su alcance en las próximas décadas".

"Las revoluciones tecnológicas tienden a seguir las dinámicas de la ley de potencias: un pequeño número de plataformas consigue un porcentaje desproporcionado de valor. ORBS se ubica en la intersección de estas tres redes con aumento exponencial: la IA, la infraestructura de criptomonedas y la distribución digital mundial", afirmó Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Kraken y Payward. "El capital que se invierte en esa convergencia tiene el potencial de aumentar de forma no lineal, y estamos emocionados de apoyar una estrategia diseñada para captar esa asimetría".

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está ampliando su misión para adquirir participaciones en OpenAI, el principal modelo de IA y en MrBeast y Beast Industries, los principales creadores de contenido. A través de inversiones y asociaciones estratégicas, ORBS se sitúa en la intersección de la infraestructura de cadenas de bloque, la inteligencia artificial y las plataformas de consumo de próxima generación. La empresa se centra en la creación de valor a largo plazo para los accionistas mediante la alineación del capital con las tecnologías transformadoras que determinan el futuro de la humanidad.

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https://x.com/iamhuman_orbs

ACERCA DE BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

ACERCA DE BEAST INDUSTRIES

Beast Industries es una empresa multifacética dedicada al entretenimiento, los productos de consumo y los productos de consumo empaquetados, fundada y dirigida por el empresario, filántropo y creador de YouTube, Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. MrBeast, potencia mundial del entretenimiento, es el canal de YouTube con más suscriptores del mundo, con más de 450 millones de suscriptores y más de 5.000 millones de visualizaciones mensuales en todos sus canales. Reconocido como el creador número uno en la lista de los mejores creadores de Forbes (2023) y destacado en las listas TIME 100 y TIME100 Climate, Donaldson convirtió Beast Industries en una plataforma que abarca contenidos innovadores, formatos de competencias que baten récords y algunos de los lanzamientos de productos de consumo de más rápido crecimiento de la historia, incluida la marca de aperitivos Feastables. Además, la empresa genera un impacto social a gran escala mediante iniciativas, como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater y Beast Philanthropy, organización sin fines de lucro 501(c)(3) que brindó más de 20 millones de comidas gratuitas y financió proyectos de infraestructura críticos en todo el mundo. En esencia, Beast Industries combina entretenimiento, innovación y propósito para crear propiedad intelectual con identificación cultural, productos líderes en el mercado y cambios duraderos.

ACERCA DE PAYWARD

Payward, Inc. es una plataforma de infraestructura financiera unificada que potencia una familia de productos que promueven un sistema financiero abierto a nivel mundial. Basada en una arquitectura compartida única, Payward les permite a los clientes mantener, operar, ganar, pagar e invertir en distintos tipos de activos sin fricción ni fragmentación.

En esencia, Payward proporciona la capa de infraestructura detrás de Kraken y un número cada vez mayor de productos para fines específicos, entre ellos NinjaTrader, Breakout, xStocks y CF Benchmarks.

Payward separa la infraestructura de la expresión del producto. Cada parte visible del producto está diseñada para un segmento de clientes, un régimen normativo y un caso de uso específicos, a la vez que opera sobre los mismos fundamentos:

Un fondo de liquidez global

Un motor de riesgo y margen unificado

Un sistema de garantía y liquidación

Un marco de cumplimiento y concesión de licencias

Esta arquitectura compartida le permite a Payward ampliar su alcance de manera eficiente, lanzar nuevos productos a costos marginales reducidos y atender diversos mercados internacionales y mantener a la vez una gestión consistente de riesgos, la integridad normativa y la resiliencia operativa.

Para obtener más información acerca de Payward, visite www.payward.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, salvo aquellas que se refieren a hechos históricos, se pueden considerar prospectivas. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores, por ejemplo: la imposibilidad de la empresa de dirigir la gestión o las operaciones de negocios privados cuando la empresa no es uno de los accionistas controladores; riesgo de pérdidas o reducciones en las inversiones estratégicas de la empresa; la capacidad de la empresa de mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; cambios normativos, legislación futura y reglamentación que afecte de manera negativa los activos digitales o la adopción de la inteligencia artificial; y cambio de postura del público y del gobierno con respecto a los activos digitales o los sectores relacionados con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difirieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluyendo los factores de riesgo y otras comunicaciones contenidas en su informe anual en el formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)