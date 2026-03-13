Eightco (NASDAQ: ORBS) Huy Động Thành Công 125 triệu USD Cam Kết Vốn từ các Tổ Chức, dẫn đầu bởi Bitmine (NYSE: BMNR), ARK Invest của Cathie Wood và Payward nhằm Mở Rộng sang Lĩnh Vực Công Nghệ Thế Hệ Mới

ORBS thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào những công ty định hình lĩnh vực, bao gồm OpenAI và Beast Industries

Tom Lee, Chủ Tịch Bitmine (NYSE: BMNR) gia nhập hội đồng quản trị nhằm hỗ trợ chiến lược đầu tư dài hạn của ORBS

ARK Invest trở thành đối tác của ORBS, cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và phân tích thị trường tư nhân, đồng thời cam kết rót vốn 25 triệu USD vào ORBS

Ông Brett Winton, Giám Đốc Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest, sẽ tham gia với vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị ORBS

Payward, công ty mẹ của nền tảng tiền mã hóa toàn cầu Kraken, cam kết đầu tư 25 triệu USD vào ORBS

Công ty nhận được sự hỗ trợ từ nhóm các nhà đầu tư chiến lược và định chế tài chính bao gồm: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR và các đối tác khác

EASTON, Pa., ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" hoặc "Công Ty") hôm nay công bố các cam kết rót vốn mới trị giá 125 triệu USD, dẫn đầu bởi khoản đầu tư 75 triệu USD từ Bitmine (NYSE: BMNR) cùng cam kết tối thiểu 25 triệu USD từ ARK Invest. Payward, công ty mẹ của nền tảng tiền mã hóa toàn cầu Kraken, cũng đã cam kết đầu tư 25 triệu USD vào ORBS. Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ ORBS mở rộng đầu tư vào các công nghệ định hình thế hệ trí tuệ nhân tạo tiếp theo, hạ tầng blockchain và các nền tảng tiêu dùng số toàn cầu.

ORBS cũng thông báo đã hoàn tất các khoản đầu tư chiến lược ban đầu trị giá 50 triệu USD vào OpenAI và 25 triệu USD vào MrBeast cùng Beast Industries. Những khoản đầu tư này đưa ORBS trở thành tâm điểm kết nối các công nghệ AI tiên phong và lĩnh vực sáng tạo nội dung, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư thông qua việc sở hữu cổ phần tại các đơn vị dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trên thế giới. Công ty vẫn tiếp tục nắm giữ Worldcoin (đồng sáng lập bởi Sam Altman) và Ethereum nhờ niềm tin dài hạn vào giao thức ERC-20.

Công ty đã bổ nhiệm ông Tom Lee, Chủ Tịch Bitmine, vào Hội Đồng Quản Trị của ORBS. Ông Brett Winton, Giám Đốc Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest, sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị của ORBS. Ông Dan Ives sẽ thôi giữ chức Chủ Tịch của ORBS.

"Bitmine đầu tư vào ORBS bởi chúng tôi tin rằng công ty này nằm ở tâm điểm của những nhu cầu và xu hướng phát triển quan trọng nhất của AI trong tương lai," ông Tom Lee, Chủ Tịch Bitmine và là thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập mới được bổ nhiệm của ORBS, cho biết. "Theo tôi, đang có sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa Proof of Human (Worldcoin), các mô hình nền tảng của OpenAI và khả năng kết nối với nhà sáng tạo nội dung hàng đầu thế giới, MrBeast. Và đội ngũ đầu tư của ARK, vốn nổi tiếng với những nỗ lực tiên phong trong việc xác định các cơ hội tăng trưởng đột phá, đang tiếp tục thúc đẩy sự cộng hưởng và đổi mới sáng tạo tại công ty này."

World được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết: phân biệt giữa người thật và robot (bots) trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Về việc thành lập World, Sam Altman từng lưu ý: "Chúng ta cần một phương thức để định danh và xác thực con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Chúng ta cần một cách thức để biết được nội dung nào do con người tạo ra, và nội dung nào là sản phẩm của AI. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng con người vẫn giữ được giá trị đặc biệt và vị trí trung tâm trong một thế giới mà internet sẽ tràn ngập các nội dung do AI điều khiển. Chúng tôi muốn tìm ra giải pháp để cân nhắc cách thức phân phối quyền truy cập vào các hệ thống này."

"ORBS đang triển khai một sáng kiến độc đáo tại điểm giao thoa giữa AI, công nghệ blockchain và các nền tảng do nhà sáng tạo điều khiển," bà Cathie Wood, Nhà Sáng Lập, CEO kiêm CIO của ARK Invest cho biết. "Tại ARK Invest, chúng tôi tập trung vào những công nghệ có tiềm năng chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác cùng ORBS để hỗ trợ chiến lược của họ trong bối cảnh các công nghệ này sẽ mở rộng quy mô mạnh mẽ trong thập kỷ tới."

"Các cuộc cách mạng công nghệ thường tuân theo quy luật lũy thừa: một số ít các nền tảng sẽ thâu tóm phần lớn giá trị vượt trội. ORBS đang định vị mình tại điểm giao thoa của ba mạng lưới cộng hưởng như vậy: trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng mật mã và phân phối kỹ thuật số toàn cầu," ông Arjun Sethi, đồng CEO của Kraken và Payward cho biết. "Nguồn vốn được rót vào điểm hội tụ đó có tiềm năng tăng trưởng phi tuyến tính, và chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ một chiến lược được thiết kế để nắm bắt sự bất đối xứng đó."

GIỚI THIỆU VỀ EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) đang mở rộng sứ mệnh của mình thông qua việc sở hữu cổ phần tại đơn vị phát triển mô hình AI hàng đầu OpenAI và nhà sáng tạo nội dung số một thế giới MrBeast cùng Beast Industries. Thông qua các khoản đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược, ORBS hoạt động tại giao điểm của hạ tầng blockchain, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng tiêu dùng thế hệ mới. Công ty tập trung vào việc kiến tạo giá trị dài hạn cho cổ đông thông qua việc phân bổ nguồn vốn vào các công nghệ mang tính chuyển đổi đang định hình tương lai nhân loại.

GIỚI THIỆU VỀ BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản trị ngân quỹ Ethereum hàng đầu thế giới, đồng thời áp dụng chiến lược tài sản số đổi mới dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Dự kiến vào Quý 1 năm 2026, Công Ty sẽ chính thức ra mắt MAVAN (Made-in-America Validator Network) – hạ tầng khóa vào chuỗi khối chuyên biệt cho tài sản của Bitmine.

GIỚI THIỆU VỀ BEAST INDUSTRIES

Beast Industries là tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực giải trí, sản phẩm tiêu dùng và hàng tiêu dùng nhanh (CPG), được sáng lập và điều hành bởi Jimmy Donaldson — nhà sáng tạo nội dung YouTube, doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng với tên gọi MrBeast. Là một ông lớn trong ngành giải trí toàn cầu, MrBeast hiện sở hữu kênh YouTube có lượng đăng ký đứng đầu thế giới với hơn 450 triệu người theo dõi và đạt hơn 5 tỷ lượt xem mỗi tháng trên toàn bộ các nền tảng. Được công nhận là nhà sáng tạo nội dung số 1 trong Danh Sách "Top Creators" của Forbes (2023) và góp mặt trong danh sách TIME100 và danh sách TIME100 Climate đầu tiên, ông Donaldson đã xây dựng Beast Industries thành một nền tảng tập hợp nhiều nội dung mang tính đột phá, các hình thức thi đấu phá kỷ lục và tung ra một số sản phẩm tiêu dùng đóng gói (CPG) có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử, tiêu biểu là thương hiệu đồ ăn nhẹ Feastables. Công ty cũng thúc đẩy tác động xã hội trên quy mô lớn thông qua các sáng kiến như #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater và Beast Philanthropy – một tổ chức phi lợi nhuận theo mục 501(c)(3) (Bộ Luật Thuế Vụ Hoa Kỳ) đã cung cấp hơn 20 triệu bữa ăn miễn phí và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu trên toàn thế giới. Về cốt lõi, Beast Industries là sự kết hợp giữa giải trí, đổi mới và mục tiêu nhân văn để tạo ra các tài sản trí tuệ có sức lan tỏa văn hóa, những sản phẩm dẫn đầu thị trường và những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

GIỚI THIỆU VỀ PAYWARD

Payward, Inc. là nền tảng hạ tầng tài chính thống nhất, cung cấp nền tảng cho hệ sinh thái các sản phẩm nhằm thúc đẩy hệ thống tài chính toàn cầu mở. Được xây dựng trên một kiến trúc dùng chung duy nhất, Payward cho phép khách hàng nắm giữ, giao dịch, sinh lời, thanh toán và đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau mà không gặp rào cản hay sự phân mảnh.

Về cốt lõi, Payward cung cấp lớp hạ tầng đứng sau Kraken cùng danh mục các sản phẩm chuyên dụng đang ngày càng mở rộng như NinjaTrader, Breakout, xStocks và CF Benchmarks.

Payward tách biệt lớp hạ tầng khỏi các hình thức thể hiện sản phẩm. Mỗi giao diện người dùng được thiết kế tối ưu cho từng phân khúc khách hàng, khung pháp lý và mục đích sử dụng cụ thể, nhưng tất cả đều vận hành trên cùng một nền tảng cốt lõi toàn cầu:

Một nguồn thanh khoản toàn cầu duy nhất

Một hệ thống quản trị rủi ro và ký quỹ thống nhất

Một hệ thống tài sản thế chấp và quyết toán duy nhất

Một khuôn khổ tuân thủ và cấp phép thống nhất

Kiến trúc dùng chung này cho phép Payward mở rộng quy mô hiệu quả, ra mắt sản phẩm mới với chi phí biên thấp và phục vụ đa dạng các thị trường toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì quản trị rủi ro nhất quán, tính liêm chính về pháp lý và khả năng phục hồi hoạt động.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Mọi tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ những tuyên bố về lịch sử, đều có thể được coi là mang tính dự báo. Các từ như "theo kế hoạch", "dự kiến", "sẽ", "dự đoán", "tiếp tục", "mở rộng", "trước", "phát triển", "tin rằng", "hướng dẫn", "mục tiêu", "có thể", "vẫn sẽ", "dự án", "triển vọng", "có ý định", "ước tính", "có thể", "nên" cũng như các từ và thuật ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự đều nhằm chỉ ra các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều có chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, có thể gặp rủi ro hay bất ổn và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc Công Ty không có quyền điều hành quản lý hoặc hoạt động tại các doanh nghiệp tư nhân mà Công ty không phải là cổ đông kiểm soát; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị ghi sổ đối với các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty; khả năng duy trì tuân thủ các điều kiện niêm yết liên tục trên sàn Nasdaq; các chi phí hoặc khoản chi bất ngờ làm suy giảm nguồn lực vốn hoặc gây trì hoãn việc triển khai vốn của Công Ty; việc không thể huy động đủ nguồn vốn cần thiết để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư chiến lược; các thay đổi về quy định, luật pháp và việc ban hành quy tắc trong tương lai gây tác động tiêu cực đến tiến trình ứng dụng tài sản số hoặc trí tuệ nhân tạo; và sự thay đổi quan điểm của công chúng cũng như chính phủ đối với các ngành công nghiệp liên quan đến tài sản số hoặc trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên quá tin tưởng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2025 cùng các hồ sơ công khai liên quan sau đó. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

