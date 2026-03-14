Eightco (NASDAQ: ORBS) 獲得多間機構承諾投資 1.25 億美元，領投方包括 Bitmine (NYSE: BMNR)、Cathie Wood 的 ARK Invest 和 Payward，資金將用於拓展新一代技術業務

ORBS 正對多間行業龍頭公司進行策略投資，其中包括 OpenAI 和 Beast Industries

Bitmine (NYSE: BMNR) 主席 Tom Lee 加入董事會，以支持 ORBS 的長期投資策略

ARK Invest 成為 ORBS 的合作夥伴，為其提供策略諮詢服務及私募市場洞察力，並承諾向 ORBS 投資 2,500 萬美元

ARK Invest 的首席未來學家 Brett Winton 將出任 ORBS 董事會顧問

全球加密貨幣平台 Kraken 的母公司 Payward 承諾向 ORBS 投資 2,500 萬美元

支持公司的策略及機構投資者陣容強大，包括：Bitmine Immersion Technologies (BMNR)、MOZAYYX、ARK Invest、Payward、World Foundation、Coinfund、Discovery Capital Management、FalconX、Pantera、GSR 等

賓夕法尼亞州伊斯頓2026年3月15日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「ORBS」或「本公司」）今日宣佈，已獲得 1.25 億美元的全新融資承諾。本輪融資由 Bitmine (NYSE: BMNR) 領投 7,500 萬美元，ARK Invest 亦承諾投入至少 2,500 萬美元。 此外，全球加密貨幣平台 Kraken 的母公司 Payward，同樣承諾向 ORBS 投資 2,500 萬美元。 這筆資金將用於支持 ORBS 擴展投資版圖，聚焦於塑造新一代人工智能 (AI)、區塊鏈基礎設施及全球數碼消費者平台的技術。

ORBS 也宣佈已完成首輪策略投資，分別向 OpenAI 注資 5,000 萬美元，以及向 MrBeast 和 Beast Industries 注資 2,500 萬美元。 此等投資令 ORBS 得以成為關鍵先進人工智能技術與內容創作領域的核心樞紐，其投資組合亦因而擴展至涵蓋多間世界級創新企業的股權。 公司將繼續持有由 Sam Altman 聯合創立的 Worldcoin，以及以太坊 (Ethereum)，展現其對 ERC-20 協定的長期信心。

公司已委任 Bitmine 主席 Tom Lee 加入 ORBS 董事會。 ARK Invest 的首席未來學家 Brett Winton 將出任 ORBS 董事會顧問一職。 Dan Ives 將卸任 ORBS 主席。

Bitmine 主席兼 ORBS 新任獨立董事 Tom Lee 表示：「Bitmine 之所以投資 ORBS，是因為我們深信，這間公司正處於人工智能未來需求及發展的中心。 在我看來， Proof of Human (Worldcoin)、OpenAI 的基礎模型，以及與全球頂尖內容創作者 MrBeast 的深度連繫，三者之間存在莫大的協同潛力。 素來以發掘指數級增長機遇而聞名於世的 ARK 投資團隊，正在進一步推動此公司的協同效應和創新。」

World 的創立，旨在應對人工智能時代的關鍵挑戰：如何有效區分真人與機械人。 談及創立 World，Sam Altman 表示：「在通用人工智能 (AGI) 時代，我們必須找到能夠識別並驗證人類身份的方法。 我們需要一種方法，來分辨哪些內容出自人類，哪些由人工智能生成。 我們希望確保，在未來人工智能內容鋪天蓋地的互聯網世界中，人類依然是與別不同且不可或缺的核心。 我們也希望藉此思考，未來應如何公平地分配這些系統的使用權限。」

ARK Invest 創始人、行政總裁兼投資總監 Cathie Wood 說：「ORBS 正於人工智能、區塊鏈與創作者驅動平台的交匯點，推動別樹一幟的計劃。 ARK Invest 一向聚焦於有潛力顛覆全球經濟格局的技術。 我們很高興能與 ORBS 攜手合作，在未來十年這些技術蓬勃發展之際，全力支持其宏大策略。」

Kraken 和 Payward 的聯席行政總裁 Arjun Sethi 說：「技術革命的演進，往往遵循冪律法則：最終價值將高度集中於少數頂尖平台。 ORBS 的遠見，在於其精準地立於人工智能、加密基礎設施與全球數碼分發這三大複合型網絡的交匯之處。 在此部署的資本，將有望實現非線性的躍升。我們樂於支持這種旨在捕捉不對稱機遇的策略方針。」

關於 EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 正致力拓展其使命，目標是持有頂尖人工智能模型 OpenAI，以及頂尖內容創作者 MrBeast 與 Beast Industries 的股權。 透過策略投資與合作夥伴關係，ORBS 成功立足於區塊鏈基礎設施、人工智能與下一代消費平台的交匯之處。 公司專注將資本投向那些正在塑造人類未來的顛覆性技術，以此為股東創造長遠價值。

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https://x.com/iamhuman_orbs

關於 BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正利用盈餘資本，致力成為全球頂尖的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術 (Alchemy of 5%)」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫存儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (美國製造驗證者網絡)，這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

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https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

關於 BEAST INDUSTRIES

Beast Industries 是一家多元化的娛樂、消費產品及 CPG 公司，由 YouTube 創作者、企業家兼慈善家 Jimmy Donaldson（更為人熟知的名字為 MrBeast）創立並領導。 作為全球娛樂界的強大品牌，MrBeast 是全球訂閱人數最多的 YouTube 頻道，在其所有頻道合計下擁有超過 4.5 億名訂閱者，以及每月超過 50 億次觀看。 Donaldson 曾於 2023 年獲《Forbes》Top Creators List 評選為排名第一的創作者，並入選《TIME》100 及首屆 TIME100 Climate 名單；他亦成功將 Beast Industries 打造成一個涵蓋突破性內容、破紀錄的競賽節目形式，以及包括零食品牌 Feastables 在內、屬歷來增長速度最快之一的多個 CPG 產品發佈的平台。 該公司亦透過 #TeamTrees、#TeamSeas、#TeamWater 等計劃，以及 Beast Philanthropy——一家 501(c)(3) 非牟利機構——推動大規模的社會影響；該機構至今已提供超過 2,000 萬份免費膳食，並資助全球多項關鍵基礎設施項目。 Beast Industries 以娛樂、創新與使命為核心，致力打造具文化共鳴的 IP、領先市場的產品，以及持久而深遠的影響。

關於 PAYWARD

Payward, Inc. 作為統一的金融基礎設施平台，驅動著一系列旨在推動全球開放金融體系的產品。 Payward 基於單一共通架構，讓客戶跨越不同資產類別，流暢無礙地進行持有、交易、賺息、支付和投資。

Payward 的核心業務，是為 Kraken 以及一系列不斷擴充的專屬產品（包括 NinjaTrader、Breakout、xStocks 和 CF Benchmarks）提供底層基礎設施支援。

Payward 將基礎設施與產品表現層分隔。 旗下每一款產品，均針對特定客戶群、監管環境及應用場景度身打造，但全都運行於同一個全球統一的基礎設施之上：

統一全球流動性池

統一的風險與保證金引擎

統一的抵押品與結算系統

統一合規與許可框架

此共通架構讓 Payward 能夠高效擴張、以較低邊際成本推出新品，並服務全球多元市場，同時維持一致的風险管理、監管合規水平及營運穩健發展。

如欲了解更多有關 Payward 的資訊，請瀏覽 www.payward.com.

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有聲明，均可被視為前瞻性陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其非控股股東的私營企業的管理或營運；公司策略投資遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；對數碼資產或人工智能應用產生負面影響的監管變化、未來立法和規則制定；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定因素，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2025 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)