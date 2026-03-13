Eightco (NASDAQ : ORBS) obtient 125 millions de dollars d'engagements institutionnels menés par Bitmine (NYSE : BMNR), ARK Invest de Cathie Wood et Payward pour se développer dans les technologies de nouvelle génération

ORBS réalise des investissements stratégiques dans des entreprises qui définissent des catégories, notamment OpenAI et Beast Industries.

Tom Lee, président de Bitmine (NYSE : BMNR), rejoint le conseil d'administration pour soutenir la stratégie d'investissement à long terme d'ORBS

ARK Invest rejoint ORBS en tant que partenaire, fournissant des conseils stratégiques et des informations sur les marchés privés ; elle s'engage à verser 25 millions de dollars à ORBS

Brett Winton, futurologue en chef chez ARK Invest, deviendra conseiller auprès du conseil d'administration d'ORBS.

Payward, la société mère de la plateforme crypto mondiale Kraken, s'engage à verser 25 millions de dollars à ORBS

L'entreprise est soutenue par un groupe d'investisseurs stratégiques et institutionnels, notamment : Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, et d'autres encore

EASTON, Pennsylvanie, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) (« ORBS » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui de nouveaux engagements de financement d'une valeur de 125 millions de dollars, dont 75 millions de dollars de la part de Bitmine (NYSE : BMNR) avec un engagement d'au moins 25 millions de dollars de la part d'ARK Invest. Payward, la société mère de la plateforme crypto mondiale Kraken, s'est également engagée à verser 25 millions de dollars à ORBS. Le capital est destiné à financer l'expansion d'ORBS dans l'investissement dans la technologie qui façonne la prochaine génération d'intelligence artificielle, l'infrastructure blockchain et les plateformes numériques mondiales de consommation.

ORBS a également annoncé la clôture de ses investissements stratégiques initiaux de 50 millions de dollars dans OpenAI et de 25 millions de dollars dans MrBeast et Beast Industries. Ces investissements positionnent ORBS comme une plaque tournante au centre des technologies d'avant-garde de l'IA et de la création de contenu, élargissant son portefeuille pour inclure des participations dans des innovateurs de premier plan au niveau mondial. L'entreprise reste propriétaire de Worldcoin, cofondé par Sam Altman, et d'Ethereum, car elle croit durablement au protocole ERC-20.

Tom Lee, président de Bitmine, a été invité à rejoindre le conseil d'administration d'ORBS. Brett Winton, futurologue en chef chez ARK Invest, sera conseiller auprès de ce même conseil. Dan Ives se retirera de la présidence d'ORBS.

« Bitmine a investi dans ORBS car nous pensons que cette entreprise se trouve au centre de certains des besoins et développements futurs les plus importants pour l'IA », a déclaré Tom Lee, président de Bitmine et nouveau directeur indépendant d'ORBS. « Il existe, selon moi, une énorme synergie entre Proof of Human (Worldcoin), les modèles fondateurs d'OpenAI et la connectivité avec le plus grand créateur de contenu au monde, MrBeast. L'équipe d'investissement d'ARK, connue pour son travail de pionnier dans l'identification d'opportunités exponentielles, contribue en outre à alimenter la synergie et l'innovation au sein de cette entreprise. »

World a été conçu pour répondre à la question cruciale de la distinction entre les vrais humains et les robots à l'ère de l'IA. À propos de la création de World, Sam Altman a déclaré : « Nous avions besoin d'un moyen d'identifier et d'authentifier les humains à l'ère de l'IAG. Nous avions besoin d'un moyen de savoir si le contenu avait été créé par un humain ou par une IA. Nous voulions nous assurer que les êtres humains restent spéciaux et centraux dans un monde où l'internet allait accueillir beaucoup de contenu piloté par l'IA. Nous voulions réfléchir à la manière dont nous allions distribuer l'accès à ces systèmes ».

« ORBS prend une initiative unique à l'intersection de l'IA, de la blockchain et des plateformes dirigées par les créateurs », a déclaré Cathie Wood, fondatrice, PDG et DSI d'ARK Invest. « Chez ARK Invest, nous nous concentrons sur les technologies qui ont le potentiel de transformer l'économie mondiale. Nous sommes ravis de nous associer à ORBS pour soutenir sa stratégie à mesure que ces technologies prendront de l'ampleur au cours de la prochaine décennie. »

« Les révolutions technologiques ont tendance à suivre une dynamique de type loi de puissance : un petit nombre de plateformes accapare une part disproportionnée de la valeur. ORBS se positionne à l'intersection de trois réseaux de composition, de l'IA, de l'infrastructure cryptographique et de la distribution numérique mondiale », a déclaré Arjun Sethi, codirecteur général de Kraken et de Payward. « Le capital déployé à cette convergence a le potentiel d'évoluer de manière non linéaire, et nous sommes ravis de contribuer à une stratégie conçue pour capturer cette asymétrie. »

À PROPOS D'EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) élargit sa mission en prenant des participations dans OpenAI, un modèle d'IA de premier plan, et dans MrBeast et Beast Industries, deux créateurs de contenu de premier plan. Grâce à des investissements et des partenariats stratégiques, ORBS se situe à l'intersection de l'infrastructure blockchain, de l'intelligence artificielle et des plateformes grand public de nouvelle génération. L'entreprise se concentre sur la création d'une valeur actionnariale à long terme en alignant le capital sur les technologies de transformation qui façonnent l'avenir de l'humanité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/iamhuman_orbs

À PROPOS DE BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

À PROPOS DE BEAST INDUSTRIES

Beast Industries est une société de divertissement, de produits de consommation et de biens de consommation courante à multiples facettes fondée et dirigée par le créateur de YouTube, l'entrepreneur et philanthrope Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast. Véritable appareil de divertissement mondial, MrBeast est la chaîne YouTube la plus suivie au monde, avec plus de 450 millions d'abonnés et plus de 5 milliards de vues mensuelles sur l'ensemble des chaînes. Reconnu comme le premier créateur sur la liste des meilleurs créateurs de Forbes (2023) et figurant sur les listes TIME 100 et TIME100 Climate inaugurale, Donaldson a fait de Beast Industries une plateforme couvrant un contenu révolutionnaire, un nombre record de formats innovants et certains des lancements de produits de grande consommation à la croissance la plus rapide de l'histoire, y compris la marque de snacks Feastables. L'entreprise a également un impact social à grande échelle grâce à des initiatives telles que #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater, et Beast Philanthropy, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui a fourni plus de 20 millions de repas gratuits et financé des projets d'infrastructures critiques dans le monde entier. Beast Industries allie divertissement, innovation et finalité au profit d'une propriété intellectuelle culturellement éloquente, de produits leaders sur le marché et d'un changement durable.

À PROPOS DE PAYWARD

Payward, Inc. est une plateforme d'infrastructure financière unifiée qui alimente une famille de produits favorisant un système financier mondial ouvert. Fondée sur une architecture unique et partagée, Payward permet aux clients de détenir, négocier, gagner, payer et investir dans toutes les classes d'actifs, sans friction ni fragmentation.

Payward fournit la couche d'infrastructure qui sous-tend Kraken et un ensemble croissant de produits spécifiques, notamment NinjaTrader, Breakout, xStocks et CF Benchmarks.

Payward sépare l'infrastructure de l'expression du produit. Chaque surface de produit est conçue pour un segment de clientèle, un régime réglementaire et un cas d'utilisation bien précis, tout en fonctionnant sur la même base globale :

un pool de liquidités mondial

un moteur unifié de gestion des risques et des marges

un système unique de garantie et de règlement

un cadre unique de conformité et d'autorisation.

Cette architecture partagée permet à Payward d'évoluer efficacement, de lancer de nouveaux produits à un coût marginal faible et de servir divers marchés mondiaux tout en maintenant une gestion cohérente des risques, une intégrité réglementaire et une résilience opérationnelle.

Pour en savoir plus sur Payward, rendez-vous sur www.payward.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « étendre », « avancer », « développer », « croire », « orientation », « cibler », « peut », « rester », « projeter », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait » et d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de l'entreprise à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dont l'entreprise n'est pas un actionnaire majoritaire ; le risque de perte ou de démarque des investissements stratégiques de l'entreprise ; la capacité de l'entreprise à se conformer aux exigences du Nasdaq en matière de maintien de la cotation ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de l'entreprise ou retardent autrement le déploiement du capital ; l'incapacité à mobiliser des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur l'adoption des actifs numériques ou de l'intelligence artificielle ; et l'évolution des positions publiques et gouvernementales sur les actifs numériques ou les industries liées à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2025. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

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