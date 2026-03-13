Eightco (NASDAQ: ORBS) Dapatkan Komitmen Pendanaan Institusi Sebesar $125 Juta yang Dipimpin oleh Bitmine (NYSE: BMNR), Cathie Wood dari ARK Invest, dan Payward untuk Berekspansi ke Teknologi Generasi Berikutnya

EASTON, Pa., 14 Maret 2026 /PRNewswire/ - Hari ini Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" atau "Perusahaan") mengumumkan komitmen pendanaan baru sebesar $125 juta, yakni $75 juta dari Bitmine (NYSE: BMNR) dan minimal $25 juta dari ARK Invest. Payward, perusahaan induk dari platform kripto global Kraken, juga memberikan komitmen pendanaan sebesar $25 juta kepada ORBS. Modal tersebut mendukung ekspansi ORBS untuk berinvestasi pada teknologi pembentuk kecerdasan buatan generasi berikutnya, infrastruktur blockchain, dan platform konsumen digital global.

ORBS juga mengumumkan penutupan investasi strategis awal sebesar $50 juta untuk OpenAI dan $25 juta untuk MrBeast dan Beast Industries. Investasi ini menjadikan ORBS sebagai pusat teknologi AI dan pembuatan konten yang terdepan, memperluas portofolionya hingga mencakup kepemilikan saham di berbagai perusahaan inovator terkemuka di dunia. ORBS tetap memegang Worldcoin, yang didirikan bersama oleh Sam Altman, dan Ethereum karena memiliki keyakinan jangka panjang terhadap protokol ERC-20.

ORBS telah menunjuk Tom Lee, Chairman Bitmine, untuk bergabung dengan Dewan Direksi ORBS. Brett Winton, Chief Futurist di ARK Invest, akan menjadi penasihat Dewan Direksi ORBS. Dan Ives akan mengundurkan diri sebagai Chairman ORBS.

"Bitmine berinvestasi pada ORBS karena kami yakin perusahaan ini adalah pusat sebagian dari kebutuhan dan perkembangan AI yang terpenting di masa depan," kata Tom Lee, Chairman Bitmine dan direktur independen baru di ORBS. "Bagi saya, ada sinergi yang luar biasa antara Proof of Human (Worldcoin), model dasar OpenAI, dan konektivitas ke pembuat konten terhebat di dunia, MrBeast. Dan tim investasi ARK, yang dikenal karena kepeloporannya dalam mengidentifikasi peluang eksponensial, semakin mendorong sinergi dan inovasi di perusahaan ini."

World diciptakan untuk mengatasi masalah sangat penting dalam membedakan antara manusia dan bot di era AI. Mengenai penciptaan World, Sam Altman mengatakan, "Kami membutuhkan cara mengidentifikasi dan mengotentikasi manusia di era AGI. Kami membutuhkan cara untuk mengetahui konten mana yang dibuat manusia dan oleh AI. Kami menginginkan cara untuk memastikan bahwa manusia tetap istimewa dan menjadi pusat perhatian di dunia di mana internet akan dipenuhi banyak konten buatan AI. Kami menginginkan cara untuk memikirkan bagaimana akan mendistribusikan akses ke sistem ini."

"ORBS mengambil inisiatif unik di antara AI, blockchain, dan platform yang digerakkan oleh kreator," kata Cathie Wood, Pendiri, CEO, dan CIO ARK Invest. "ARK Invest berfokus pada teknologi yang dapat mengubah ekonomi global. Kami sangat senang bermitra dengan ORBS untuk mendukung strategi mereka seiring dengan berkembangnya semua teknologi ini dalam sepuluh tahun mendatang."

"Revolusi teknologi cenderung mengikuti dinamika hukum pangkat: sejumlah kecil platform menguasai porsi nilai yang tidak proporsional. ORBS menempatkan diri di antara tiga jaringan yang saling terkait, yakni AI, infrastruktur kriptografi, dan distribusi digital global," kata Arjun Sethi, salah satu CEO Kraken dan Payward. "Modal yang digunakan untuk perpaduan ini dapat cepat berkembang, dan kami sangat senang mendukung strategi yang dirancang untuk memperoleh manfaat dari potensi keuntungan yang sangat besar ini."

TENTANG EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) memperluas misinya untuk memiliki saham di model AI terkemuka, yaitu OpenAI; dan pembuat konten terkemuka, MrBeast and Beast Industries. Melalui investasi dan kemitraan strategis, ORBS berada di antara infrastruktur blockchain, kecerdasan buatan, dan platform konsumen generasi berikutnya. Perusahaan ini berfokus untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui penyelarasan modal dengan teknologi transformatif yang membentuk masa depan umat manusia.

TENTANG BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

TENTANG BEAST INDUSTRIES

Beast Industries adalah perusahaan di bidang hiburan yang beragam, produk konsumen, dan CPG (Barang Konsumen Kemasan) yang didirikan dan dipimpin oleh kreator video YouTube, wirausahawan, dan filantropis Jimmy Donaldson, atau lebih dikenal sebagai MrBeast. Sebagai pusat hiburan global, MrBeast adalah saluran di YouTube dengan pelanggan terbanyak, lebih dari 450 juta orang. Jumlah penayangan setiap bulan lebih dari 5 miliar di semua saluran. Diakui sebagai kreator nomor. 1 di Top Creators List Forbes (2023) dan tercantum di daftar TIME 100 serta TIME100 Climate perdana, Donaldson mendirikan Beast Industries sebagai platform yang mencakup konten yang inovatif, format kompetisi yang memecahkan rekor, dan beberapa peluncuran CPG dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, termasuk merek makanan ringan Feastables. Perusahaan ini juga mendorong dampak sosial berskala besar melalui inisiatif seperti #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater, dan Beast Philanthropy, sebuah organisasi nirlaba 501(c)(3) yang telah menyediakan lebih dari 20 juta makanan gratis dan mendanai berbagai proyek infrastruktur penting di seluruh dunia. Intinya, Beast Industries memadukan hiburan, inovasi, dan tujuan untuk menciptakan Hak Kekayaan Intelektual yang selaras dengan budaya, berbagai produk yang merajai pasar, dan perubahan yang langgeng.

TENTANG PAYWARD

Payward, Inc. adalah platform infrastruktur keuangan terpadu yang mendukung serangkaian produk yang memajukan sistem keuangan global yang terbuka. Dibuat berdasarkan satu arsitektur bersama, Payward memungkinkan pelanggan menyimpan, memperdagangkan, memperoleh imbal hasil, membayar, dan berinvestasi di kelas-kelas aset tanpa hambatan atau tanpa terpisah-pisah.

Intinya, Payward menyediakan lapisan infrastruktur di balik Kraken dan serangkaian produk yang dibuat khusus, termasuk NinjaTrader, Breakout, xStocks, dan CF Benchmark.

Payward memisahkan infrastruktur dari produk yang digunakan pelanggan. Setiap permukaan produk dirancang untuk segmen pelanggan, rezim peraturan, dan kasus penggunaan tertentu, namun tetap beroperasi di atas dasar global yang sama:

Satu kumpulan likuiditas global

Satu mesin risiko dan margin terpadu

Satu sistem agunan dan penyelesaian

Satu kerangka kerja kepatuhan dan perizinan

Arsitektur bersama ini memungkinkan Payward melakukan peningkatan secara efisien, meluncurkan produk baru dengan biaya marjinal yang rendah, dan melayani pasar global yang beragam namun tetap mempertahankan manajemen risiko yang konsisten, integritas peraturan, dan ketahanan operasional.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital atau penggunaan kecerdasan buatan; perubahan sikap publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri terkait kecerdasan buatan. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2025 pengajuan berikutnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan ini kepada publik untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

