Eightco (NASDAQ: ORBS) verkrijgt institutionele toezeggingen ter waarde van 125 miljoen dollar, geleid door Bitmine (NYSE: BMNR), ARK Invest van Cathie Wood en Payward, om uit te breiden naar technologieën van de volgende generatie

EASTON, Pa., 14 maart 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) (ORBS of het 'bedrijf') heeft vandaag bekendgemaakt dat het voor 125 miljoen dollar aan nieuwe financieringstoezeggingen heeft ontvangen, aangevoerd door 75 miljoen dollar van Bitmine (NYSE: BMNR), met daarnaast een toezegging van ten minste 25 miljoen dollar van ARK Invest. Payward, het moederbedrijf van het wereldwijde cryptoplatform Kraken, heeft eveneens 25 miljoen dollar aan ORBS toegezegd. Het kapitaal ondersteunt de uitbreiding van ORBS naar investeringen in technologieën die de volgende generatie van kunstmatige intelligentie, blockchaininfrastructuur en wereldwijde digitale consumentenplatforms vormgeven.

ORBS heeft daarnaast aangekondigd dat het zijn eerste strategische investeringen heeft afgerond: 50 miljoen dollar in OpenAI en 25 miljoen dollar in MrBeast en Beast Industries. Met deze investeringen positioneert ORBS zich als een hub voor geavanceerde AI-technologieën en contentcreatie, en breidt het zijn portefeuille uit met belangen in wereldwijd toonaangevende vernieuwers. Het bedrijf blijft Worldcoin, mede opgericht door Sam Altman, en Ethereum aanhouden als langetermijnbelegging, als overtuigd aanhanger die gelooft in het ERC-20-protocol.

Het bedrijf heeft Tom Lee, voorzitter van Bitmine, benoemd tot lid van de raad van bestuur van ORBS. Brett Winton, Chief Futurist bij ARK Invest, zal optreden als adviseur van de raad van bestuur van ORBS. Dan Ives treedt terug als voorzitter van ORBS.

"Bitmine heeft in ORBS geïnvesteerd omdat wij geloven dat dit bedrijf zich in het hart bevindt van enkele van de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van AI", aldus Tom Lee, voorzitter van Bitmine en nieuw benoemd onafhankelijk bestuurder van ORBS. "Voor mij bestaat er een sterke synergie tussen Proof of Human (Worldcoin), de fundamentele modellen van OpenAI en de connectie met de grootste contentcreator ter wereld, MrBeast. En het investeringsteam van ARK, dat bekendstaat om zijn pionierswerk bij het identificeren van exponentiële kansen, stimuleert verder de synergie en innovatie binnen dit bedrijf."

World is ontwikkeld om een cruciaal probleem aan te pakken: het onderscheid maken tussen echte mensen en bots in het tijdperk van AI. Over de oprichting van World zei Sam Altman: "We hadden een manier nodig om mensen te identificeren en te authenticeren in het tijdperk van AGI. We hadden een manier nodig om te kunnen vaststellen welke content door een mens is gemaakt en welke door AI. We wilden er ook voor zorgen dat mensen uniek en centraal blijven in een wereld waarin internet veel door AI gegenereerde content zal bevatten. We wilden een manier vinden om na te denken over hoe we de toegang tot deze systemen zouden verdelen."

"ORBS neemt een uniek initiatief op het snijvlak van AI, blockchain en platforms die worden aangedreven door creators", aldus Cathie Wood, oprichter, CEO en CIO van ARK Invest. "Bij ARK Invest richten we ons op technologieën die het potentieel hebben om de wereldeconomie te transformeren. We zijn verheugd om samen te werken met ORBS en hun strategie te ondersteunen terwijl deze technologieën zich in het komende decennium verder opschalen."

"Technologische revoluties volgen vaak een power-law-dynamiek: een klein aantal platforms neemt een onevenredig groot deel van de waarde voor zijn rekening. ORBS positioneert zich op het snijvlak van drie dergelijke samengestelde netwerken, AI, cryptografische infrastructuur en wereldwijde digitale distributie", zei Arjun Sethi, co-CEO van Kraken en Payward. "Kapitaal dat op dit snijpunt wordt ingezet, heeft het potentieel om exponentieel te groeien, en we zijn enthousiast om een strategie te ondersteunen die erop gericht is die asymmetrie te benutten."

OVER EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) breidt zijn missie uit door belangen te verwerven in het toonaangevende AI-model OpenAI en in de toonaangevende contentcreator MrBeast en Beast Industries. Via strategische investeringen en partnerschappen positioneert ORBS zich op het snijvlak van blockchaininfrastructuur, kunstmatige intelligentie en consumentenplatforms van de volgende generatie. Het bedrijf richt zich op het creëren van langetermijnwaarde voor aandeelhouders door kapitaal te verbinden met de transformatieve technologieën die de toekomst van de mensheid vormgeven.

OVER BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf zal MAVAN (Made in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

OVER BEAST INDUSTRIES

Beast Industries is een veelzijdig entertainment-, consumentenproducten- en CPG-bedrijf opgericht en geleid door YouTube-creator, ondernemer en filantroop Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast. MrBeast is het meest geabonneerde YouTube-kanaal ter wereld met meer dan 450 miljoen abonnees en meer dan 5 miljard maandelijkse weergaven op alle kanalen. Erkend als de grootste creator op Forbes' Top Creators List (2023) en te zien op de TIME 100 en de eerste TIME100 Climate-lijsten, heeft Donaldson Beast Industries gebouwd in een platform dat baanbrekende inhoud, recordbrekende wedstrijdformaten en enkele van de snelst groeiende CPG-lanceringen in de geschiedenis omvat, waaronder het snackmerk Feastables. Het bedrijf zorgt ook voor grootschalige sociale impact door initiatieven zoals #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater en Beast Philanthropy, een non-profitorganisatie (501(c)(3)) die wereldwijd meer dan 20 miljoen gratis maaltijden heeft verstrekt en kritische infrastructuurprojecten heeft gefinancierd. In de kern combineert Beast Industries entertainment, innovatie en doel om cultureel resonante IP, marktleidende producten en blijvende verandering te creëren.

OVER PAYWARD

Payward, Inc. is een geïntegreerd financieel infrastructuurplatform dat een reeks producten ondersteunt die bijdragen aan een open, wereldwijd financieel systeem. Payward is gebouwd op één gedeelde architectuur en stelt klanten in staat activa aan te houden, te verhandelen, rendement te genereren, te betalen en te investeren in verschillende activaklassen, zonder frictie of versnippering.

In de kern biedt Payward de infrastructuurlaag achter Kraken en een groeiend aantal speciaal ontwikkelde producten, waaronder NinjaTrader, Breakout, xStocks en CF Benchmarks.

Payward scheidt infrastructuur van productontwikkeling. Elk productplatform is ontworpen voor een specifieke klantensector, regelgeving en use case, terwijl het actief is op dezelfde wereldwijde basis:

Eén wereldwijde liquiditeitspool

Eén geïntegreerde risico- en marge-engine

Eén systeem voor onderpandbeheer en afwikkeling

Eén kader voor compliance en licenties

Met deze gedeelde architectuur kan Payward efficiënt opschalen, nieuwe producten tegen lage marginale kosten lanceren en uiteenlopende wereldwijde markten bedienen, terwijl consistent risicobeheer, naleving van regelgeving en operationele veerkracht behouden blijven.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van het bedrijf om het management of de activiteiten van private ondernemingen te sturen waarin het geen controlerend aandeelhouder is; het risico op verlies of waardevermindering van de strategische investeringen van het bedrijf; het vermogen van het bedrijf om te blijven voldoen aan de Nasdaq-vereisten voor voortgezette notering; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalbronnen van het bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelvorming die een negatieve invloed hebben op digitale activa of de adoptie van kunstmatige intelligentie; en veranderende publieke en overheidsstandpunten ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2025 bij de SEC is ingediend, evenals latere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht geldt per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

