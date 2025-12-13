A empresa Jiuzi Holdings, Inc. garante compromisso de expandir a colocação privada para US$ 1 bilhão após forte demanda de investidores

HANGZHOU, China, 13 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" ou a "Empresa") anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento ("MOU") com vários investidores institucionais para aumentar o tamanho do financiamento de colocação privada para até US$ 1 bilhão. Isso representa uma expansão significativa em relação ao plano de colocação privada de US$ 12 milhões divulgado anteriormente em 7 de outubro de 2025, destacando forte confiança dos investidores institucionais na transformação estratégica da Jiuzi para o setor de serviços de ativos criptoativos de alto crescimento.

Essa expansão da colocação privada representa um aumento de 80 vezes no capital comprometido. Os fundos serão usados para apoiar o desenvolvimento do negócio de criptoativos da empresa, incluindo a construção de infraestrutura avançada de custódia segura e soluções inovadoras de armazenamento. Essa transformação estratégica permite que a Jiuzi aproveite as oportunidades apresentadas pela demanda crescente do mercado por serviços de criptoativos.

O Sr. Tao Li, CEO da Jiuzi, afirmou: "A forte confiança depositada pelos investidores valida nossa visão estratégica e capacidades de execução. Esse capital adicional substancial nos proporciona flexibilidade financeira significativa para construir infraestrutura segura de custódia de ativos criptográficos e buscar oportunidades estratégicas de aquisição dentro do ecossistema de armazenamento de ativos criptográficos em rápida evolução."

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações prospectivas no sentido da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada e definida na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, sem limitação, os planos e desenvolvimento de negócios da Empresa, perspectivas de negócios, que podem ser identificados por termos como "pode", "vai", "esperar", "antecipar", "pretender", "pretender", "planejar", "acreditar", "potencial", "continuar", "é/é provável que" ou outras expressões semelhantes. Tais declarações baseiam-se nas expectativas atuais do gerenciamento e nas condições atuais de mercado e operação, e referem-se a eventos que envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos ou desconhecidos, todos difíceis de prever e muitos dos quais estão fora de controle da Empresa. Mais informações sobre esses e outros riscos, incertezas ou fatores estão incluídas nos registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei.

FONTE Jiuzi Holdings, Inc