La empresa Jiuzi Holdings, Inc. garantiza el compromiso de ampliar la inversión privada a mil millones de dólares luego de la elevada demanda de los inversionistas

HANGZHOU, China, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "empresa") anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MDE) con varios inversionistas institucionales para aumentar el tamaño de la financiación de su inversión privada a mil millones de dólares estadounidenses. Esto representa una considerable ampliación del plan de inversión privada de 12 millones de dólares estadounidenses comunicados anteriormente el 7 de octubre de 2025, y resalta la gran confianza de los inversionistas institucionales en la transformación estratégica de Jiuzi hacia el sector de los servicios de criptoactivos de alto crecimiento.

La ampliación de esta inversión privada representa un incremento 80 veces mayor en el capital comprometido. Los fondos se utilizarán para apoyar el desarrollo del negocio de criptoactivos de la empresa, incluyendo la creación de una infraestructura avanzada de custodia segura y soluciones de almacenamiento innovadoras. Esta transformación estratégica le permite a Jiuzi aprovechar las oportunidades que presenta la demanda cada vez mayor de servicios de criptoactivos.

El Sr. Tao Li, director ejecutivo de Jiuzi señaló: "La gran confianza depositada en nosotros por los inversionistas valida nuestra visión estratégica y nuestras capacidades de ejecución. Este considerable capital adicional nos proporciona una importante flexibilidad financiera para desarrollar una infraestructura de custodia de criptoactivos segura y aprovechar las oportunidades de adquisición estratégica que se presenten en el ecosistema de almacenamiento de criptoactivos en constante evolución".

