Het bedrijf Jiuzi Holdings, Inc. krijgt na sterke vraag van investeerders de toezegging om onderhandse plaatsing uit te breiden tot 1 miljard dollar

HANGZHOU, China, 13 december 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" of het "Bedrijf") kondigde vandaag aan dat het een memorandum van overeenstemming ("MOU") heeft ondertekend met verschillende institutionele investeerders om de omvang van de financiering voor onderhandse plaatsingen te verhogen tot maximaal 1 miljard USD. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke uitbreiding ten opzichte van het eerder onthulde plan voor onderhandse plaatsingen van US $ 12 miljoen op 7 oktober 2025, wat het sterke vertrouwen van institutionele investeerders in de strategische transformatie van Jiuzi in de sector van crypto-assetdiensten met hoge groei benadrukt.

Deze uitgebreide onderhandse plaatsing vertegenwoordigt een 80-voudige toename van het toegezegde kapitaal. De fondsen zullen worden gebruikt om de ontwikkeling van de crypto-assetdiensten van het bedrijf te ondersteunen, inclusief het bouwen van geavanceerde beveiligde bewaarplaatsinfrastructuur en innovatieve opslagoplossingen. Deze strategische transformatie stelt Jiuzi in staat om te profiteren van de kansen die worden gepresenteerd door de snel groeiende marktvraag naar crypto-assetdiensten.

Mr. Tao Li, CEO van Jiuzi, verklaarde: "Het sterke vertrouwen van investeerders bevestigt onze strategische visie en uitvoeringsmogelijkheden. Dit aanzienlijke extra kapitaal biedt ons aanzienlijke financiële flexibiliteit om een veilige infrastructuur voor bewaring van crypto-activa op te bouwen en strategische overnamemogelijkheden na te streven binnen het snel evoluerende ecosysteem voor opslag van crypto-activa."

