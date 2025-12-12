Das Unternehmen Jiuzi Holdings, Inc. sichert sich die Zusage, die Privatplatzierung aufgrund der starken Nachfrage der Anleger auf 1 Milliarde US-Dollar auszuweiten.

HANGZHOU, China, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) („Jiuzi" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es eine Absichtserklärung („MOU") mit mehreren institutionellen Investoren unterzeichnet hat, um das Volumen seiner Privatplatzierungsfinanzierung auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar zu erhöhen. Dies stellt eine erhebliche Erweiterung gegenüber dem zuvor am 7. Oktober 2025 bekannt gegebenen Plan für eine Privatplatzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar dar und unterstreicht das starke Vertrauen institutioneller Anleger in die strategische Umwandlung von Jiuzi in den wachstumsstarken Bereich der Krypto-Asset-Dienstleistungen.

Diese erweiterte Privatplatzierung bedeutet eine 80-fache Steigerung des zugesagten Kapitals. Die Mittel werden zur Unterstützung der Entwicklung des Krypto-Asset-Geschäfts des Unternehmens verwendet, einschließlich des Aufbaus einer fortschrittlichen sicheren Verwahrungsinfrastruktur und innovativer Speicherlösungen. Diese strategische Umwandlung ermöglicht es Jiuzi, die Chancen zu nutzen, die sich aus der schnell wachsenden Marktnachfrage nach Krypto-Asset-Dienstleistungen ergeben.

Tao Li, CEO von Jiuzi, erklärte: „Das starke Vertrauen der Investoren bestätigt unsere strategische Vision und unsere Umsetzungsfähigkeiten. Dieses erhebliche zusätzliche Kapital verschafft uns erhebliche finanzielle Flexibilität, um eine sichere Infrastruktur für die Verwahrung von Krypto-Assets aufzubauen und strategische Akquisitionsmöglichkeiten innerhalb des sich schnell entwickelnden Ökosystems für die Speicherung von Krypto-Assets zu verfolgen."

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem die Geschäftspläne und die Entwicklung des Unternehmens sowie die Geschäftsaussichten, die durch Begriffe wie „können", „werden", „erwarten", „voraussehen", „anstreben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „glauben", „potenziell", „fortsetzen", „wahrscheinlich" oder ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und den aktuellen Markt- und Betriebsbedingungen und beziehen sich auf Ereignisse, die bekannte oder unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die alle schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) enthalten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.