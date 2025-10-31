Jiuzi Holdings lança tesouro de Bitcoin de US$ 1 Bilhão com a SOLV para impulsionar rendimentos institucionais e inovação em RWA

HANGZHOU, China, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" ou a "Empresa"), detalhou hoje sua parceria com a Fundação SOLV — uma plataforma líder em finanças de Bitcoin que gerencia mais de US$ 2,8 bilhões em valor total bloqueado (TVL) — alocando até US$ 1 bilhão de seu plano de ativos digitais de US$ 1 bilhão para staking de Bitcoin e produtos de rendimento. Isso expande a estrutura de Bitcoin da Jiuzi, criando um portal DeFi em conformidade para instituições globais, posicionando a empresa como um portal escalável e em conformidade para instituições globais que entram nas finanças descentralizadas.

A Jiuzi irá alocar até 10.000 Bitcoins no SolvBTC.BNB, o principal cofre de rendimento da SOLV e o maior ativo de Bitcoin na BNB Chain. Todos os ativos são protegidos por controles de risco institucionais, prova de reservas em tempo real auditada via Chainlink e integrados com os principais protocolos DeFi, incluindo Venus, Lista e Pendle.

A Jiuzi selecionou o SolvBTC.BNB por sua escala incomparável, domínio do ecossistema e alinhamento com os padrões regulatórios globais. Com um desempenho on-chain sustentado e uma arquitetura de segurança robusta, ele se destaca como o principal veículo para capital institucional que busca exposição a Bitcoin com rendimento, sem risco de custódia ou atrito de intermediários.

O Sr. Li Tao, CEO da Jiuzi Holdings, Inc., declarou: "Acreditamos que esta parceria é um poderoso acelerador para alcançar nossa visão de nos tornarmos a principal plataforma para instituições globais acessarem o Bitcoin e abrirá um caminho claro para a imensa criação de valor para nossa empresa e acionistas."

Ryan Chow, CEO da Fundação SOLV, acrescentou: "Nossa força reside na gestão de ativos de Bitcoin em grande escala. Esta parceria nos permite 'traduzir' essa capacidade para uma linguagem que o mundo financeiro tradicional pode confiar. Juntos, estamos construindo uma ponte de confiança capaz de transportar com segurança o futuro fluxo de capital institucional."

A aliança une uma empresa da NASDAQ regulada pela SEC com um gestor de ativos on-chain líder, criando um modelo em conformidade para a adoção institucional de Bitcoin que conecta o TradFi e o DeFi.

Sobre a Jiuzi Holdings, Inc.

A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) é uma empresa sediada na China focada em energia sustentável e inovação financeira. Aproveitando sua estrutura corporativa regulada, a Jiuzi está se expandindo para o financiamento de ativos digitais para fornecer portais em conformidade para investidores institucionais que buscam exposição a produtos baseados em blockchain.

Sobre a Fundação SOLV

O Protocolo Solv é a camada operacional para o Bitcoin, impulsionando a economia de Finanças de Bitcoin de US$ 1 trilhão por meio de empréstimos, staking líquido e produtos de rendimento de alta eficiência. transformando o Bitcoin de uma reserva de valor passiva em um ativo de classe financeira produtivo e globalmente acessível.

FONTE Jiuzi Holdings, Inc