Jiuzi Holdings, Inc. obtient des engagements pour augmenter le placement privé à hauteur de 1 milliard de dollars à la suite d'une forte demande de la part des investisseurs

HANGZHOU, Chine, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq : JZXN) (« Jiuzi » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec plusieurs investisseurs institutionnels afin d'augmenter la taille de son financement par placement privé jusqu'à 1 milliard de dollars américains. Cet accord représente une expansion significative par rapport au plan de placement privé de 12 millions de dollars US précédemment divulgué le 7 octobre 2025, soulignant la forte confiance des investisseurs institutionnels dans la transformation stratégique de Jiuzi dans le secteur des services de crypto-actifs à forte croissance.

Ce placement privé élargi représente une multiplication par 80 du capital engagé. Les fonds seront utilisés pour soutenir le développement de l'activité de crypto-actifs de la société, y compris la construction d'une infrastructure de conservation sécurisée avancée et de solutions de stockage innovantes. Cette transformation stratégique permet à Jiuzi de capitaliser sur les opportunités présentées par la demande en croissance rapide du marché pour les services de crypto-actifs.

M. Tao Li, PDG de Jiuzi, a déclaré : « La grande confiance accordée par les investisseurs valide notre vision stratégique et nos capacités d'exécution. Ce capital supplémentaire substantiel nous offre une flexibilité financière importante pour construire une infrastructure de conservation de crypto-actifs sécurisée et poursuivre des opportunités d'acquisition stratégique dans l'écosystème de stockage de crypto-actifs qui évolue rapidement. »

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié et tel que défini dans le U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les plans d'affaires et le développement de la société, les perspectives commerciales, et peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « potentiel », « continuer », « est/sont susceptible(s) d'être » ou d'autres expressions similaires. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sur les conditions actuelles du marché et de l'exploitation et se rapportent à des événements qui impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, tous difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de l'entreprise. De plus amples informations concernant ces risques, incertitudes ou facteurs, ainsi que d'autres, figurent dans les documents soumis par la société à de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). La société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.