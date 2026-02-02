Forte início em janeiro: GAC acelera expansão global em 2026

GUANGZHOU, China, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com o início de 2026, a GAC assume a liderança com um desempenho de "início impressionante": em janeiro deste ano, suas vendas no atacado no exterior aumentaram 69% em relação ao ano anterior, continuando o robusto impulso de crescimento dos últimos dois anos e estabelecendo uma base sólida para a meta de vendas no exterior de 2026 de "300.000 unidades". Entre eles, o AION V estabeleceu um novo recorde mensal de vendas no varejo desde o seu lançamento no exterior.

Em termos de máximos do mercado regional, o GAC Flourishing Across the Globe: na região da Ásia-Pacífico, o GAC está consistentemente entre as três principais marcas chinesas em volume de vendas no mercado cambojano; na Europa, as vendas no varejo na Grécia em janeiro aumentaram 233% mês a mês em comparação com dezembro, à medida que o reconhecimento da marca aumenta constantemente com o desempenho do mercado. No Oriente Médio, o GAC GS8 ficou em terceiro lugar entre as marcas chinesas em termos de vendas de grandes SUVs no Kuwait, verificando sua competitividade de produtos no segmento. Nas Américas, a GAC ocupa a primeira posição em vendas entre as marcas chinesas no mercado holandês caribenho do Panamá; na Colômbia, a GAC mantém sua posição entre as três maiores em vendas globais de veículos elétricos, com sua influência regional continuando a se expandir.

Por trás do forte crescimento das vendas está o lançamento contínuo de produtos de alta qualidade e a sólida construção de capacidades sistemáticas. Em termos de layout do produto, o GAC S7 e o AION i60, que foram lançados na China em 2025, devem fazer sua estreia no exterior em breve, acelerando o ritmo do produto. Espera-se que esses dois modelos populares, altamente reconhecidos no mercado doméstico, se tornem "impulsionadores de crescimento" para a matriz de produtos no exterior do GAC.

Em termos de construção do sistema, o "Plano de Mil Redes" continua a avançar, com 20 novos pontos de venda no exterior adicionados em janeiro, elevando a rede global total para 650, cobrindo 86 países e regiões em 5 grandes regiões: Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa, CEI e América Central e do Sul, fornecendo suporte de rede suficiente para o crescimento futuro das vendas. Cinco produções no exterior foram concluídas e colocadas em operação, enquanto o projeto AION UT alcançou um marco importante com o lançamento bem-sucedido do primeiro protótipo da fábrica da Magna na Áustria. Também estão em andamento projetos de produção de localização no Camboja, Brasil e Egito.

