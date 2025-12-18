La columna vertebral de los Juegos Nacionales:Impulsando el éxito en Hong Kong y Macao con la "Fuerza de GAC"

HONG KONG y MACAO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de diciembre concluyeron con éxito los XV Juegos Nacionales, los XII Juegos Paralímpicos Nacionales y los IX Juegos Olímpicos Especiales Nacionales. Como empresa líder en fabricación e innovación tecnológica en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC, como socio de automoción oficial exclusivo de los eventos, brindó un soporte vehicular integral y de alta calidad para las competencias celebradas en Guangdong, Hong Kong y Macao.

image

Para atender las necesidades de vehículos con volante a la derecha en las etapas de Hong Kong y Macao, GAC proporcionó modelos personalizados a nivel mundial, incluyendo 185 unidades del monovolumen inteligente de nueva energía E9 PHEV y 180 unidades del SUV eléctrico inteligente de lujo HYPTEC HT, totalizando 365 vehículos específicos para el evento. Además, para brindar apoyo especial a los participantes de los Juegos Paralímpicos y Especiales, GAC presentó el vehículo accesible para sillas de ruedas E9 PHEV. Equipado con el primer asiento eléctrico de lujo desmontable y accesible del mundo, satisface plenamente las necesidades de movilidad sin barreras.

Durante los eventos, los comités organizadores y los equipos de servicio de las etapas de Hong Kong y Macao elogiaron los vehículos proporcionados por GAC. Yeung Tak Keung, jefe de la Oficina Nacional de Coordinación de los Juegos (Hong Kong), afirmó que la excelente reputación de los vehículos de GAC mejorará significativamente la calidad de la recepción y el transporte del evento, y que estos nuevos modelos de nueva energía también han contribuido significativamente a la organización de eventos con bajas emisiones de carbono en Hong Kong. El miembro del equipo Eric comentó que el sistema de suspensión del E9 PHEV ofrece una experiencia de conducción extremadamente cómoda, lo que lo hace ideal para las carreteras estrechas con grandes desniveles de Hong Kong y Macao. El miembro Derek también elogió: "El rendimiento del motor y la respuesta general de manejo del HYPTEC HT son realmente excepcionales".

Ante las complejas necesidades de transporte de los eventos, que abarcan más de una docena de sedes en el Área de la Gran Bahía y operan con alta intensidad las 24 horas del día, GAC estableció el Centro de Apoyo a la Movilidad Inteligente de los Juegos Nacionales GAC. Mediante la implementación de un mecanismo de operación y respuesta a emergencias de ciclo completo 24/7, el centro logró un servicio sin errores, fallos ni preocupaciones durante todo el ciclo del evento.

De cara a Hong Kong y Macao, GAC se adherirá a la filosofía de "En lo local, para lo local, integrado localmente, sirviendo localmente, contribuyendo localmente" y se esforzará por convertirse en un socio de alta calidad, alta tecnología y confiable para los usuarios de ambas regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848703/image.jpg