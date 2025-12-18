L'épine dorsale des jeux nationaux : La "force GAC" au service de la réussite à Hong Kong et à Macao

HONG KONG et MACAO, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 15 décembre, les 15e Jeux nationaux, les 12e Jeux paralympiques nationaux et les 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux se sont achevés avec succès. En tant qu'entreprise leader dans la fabrication et l'innovation technologique dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC, en sa qualité de partenaire automobile officiel exclusif des événements, a fourni des véhicules complets et de haute qualité pour les compétitions organisées à Guangdong, Hong Kong et Macao.

Pour répondre aux exigences des jambes de Hong Kong et de Macao en matière de conduite à droite, GAC a spécialement fourni des modèles personnalisés au niveau mondial, dont 185 unités du MPV intelligent à nouvelle énergie E9 PHEV et 180 unités du SUV électrique intelligent de luxe HYPTEC HT, soit un total de 365 véhicules spécifiques à l'événement. En outre, pour apporter un soutien particulier aux participants des Jeux Para et Spéciaux , GAC a lancé le véhicule E9 PHEV accessible aux fauteuils roulants. Équipé du "premier siège électrique de luxe amovible au monde", il répond parfaitement aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Au cours des événements, les comités d'organisation et les équipes de soutien des jambes de Hong Kong et de Macao ont fait l'éloge des véhicules fournis par GAC. YEUNG Tak Keung, chef du bureau de coordination des Jeux nationaux (Hong Kong), a déclaré que l'excellente réputation des véhicules de GAC améliorera considérablement la qualité des services d'accueil et de transport de l'événement, et que ces nouveaux modèles énergétiques ont également apporté un soutien important à l'organisation d'événements à faible émission de carbone à Hong Kong. Eric, membre de l'équipe, a noté que le système de suspension dont est équipé le E9 PHEV offre une expérience de conduite extrêmement confortable, ce qui le rend tout à fait adapté aux routes étroites et aux fortes dénivellations de Hong Kong et de Macao. Le membre Derek a également fait l'éloge de l'HYPTEC HT : "La performance du moteur et le comportement général de l'HYPTEC HT sont vraiment exceptionnels."

Face aux besoins complexes en matière de transport pour les événements couvrant plus d'une douzaine de sites dans la région de la baie et fonctionnant à haute intensité 24 heures sur 24, GAC a créé le Centre de soutien à la mobilité intelligente pour les Jeux nationaux de GAC. En mettant en œuvre un mécanisme de fonctionnement et d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le centre est parvenu à fournir un service d'assistance avec "zéro erreur, zéro défaillance et zéro souci" tout au long du cycle de l'événement.

Face à Hong Kong et Macao, GAC adhérera à la philosophie "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally" et s'efforcera de devenir un partenaire de haute qualité, de haute technologie et fiable pour les utilisateurs des deux régions.

