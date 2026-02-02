Os modelos GAC lideram as classificações de valor de revenda automotiva da China, reforçando a força do "GAC de qualidade"

PEQUIM, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 27 de janeiro, a Associação de Revendedores de Automóveis da China e a Jingzhengu divulgaram o Relatório de Classificação de Valor de Revenda Automotiva da China 2025. As marcas AION e GAC da GAC alcançaram resultados excepcionais, com os rankings de valor de revenda M8 e GS8 no topo em seus respectivos segmentos, demonstrando o forte reconhecimento do mercado e o valor da "GAC de Qualidade".

image

À medida que a concorrência no mercado automotivo da China se intensifica, o valor de revenda se tornou uma medida crítica do valor e da reputação de longo prazo de um veículo. Emitido em conjunto pela Associação de Revendedores de Automóveis da China e Jingzhengu, o relatório anual de valor de revenda aprimorou constantemente sua metodologia de avaliação, com o objetivo de estabelecer o "valor de revenda" como uma "métrica compartilhada" entre fabricantes, distribuidores, consumidores e formuladores de políticas. Isso não apenas reflete a retenção de valor de um veículo, mas também influencia significativamente as decisões de compra do consumidor.

O GAC liderou o ranking com uma vantagem dominante, ocupando o primeiro lugar entre as marcas chinesas em valor de revenda de três anos. Vários modelos alcançaram posições de topo em segmentos-chave. No segmento de MPV, o M8 ficou em primeiro lugar entre os MPVs da marca chinesa em valor de revenda de três anos, com o M6 em terceiro lugar. O E8 e o E9 ocuparam os dois primeiros lugares no valor de revenda de um ano para MPVs híbridos plug-in de marca chinesa, destacando a experiência e a credibilidade do mercado da GAC no setor de MPV. No segmento de SUV, o GS8 ficou em primeiro lugar entre os SUVs de médio porte da marca chinesa pelo valor de revenda de três anos, enquanto o GS3 EMZOOM ficou em terceiro lugar na categoria de SUV compacto. Enquanto isso, o EMPOW e o GA6 garantiram o terceiro e o quarto lugar, respectivamente, nas categorias de sedãs compactos e médios, demonstrando cobertura abrangente dos principais segmentos de consumo e atendendo a diversas necessidades de valor para o usuário.

AION também demonstrou forte desempenho de valor residual. O AION RT ficou em segundo lugar no valor de revenda de um ano entre os carros compactos elétricos puros, enquanto o AION Y ficou em terceiro lugar no valor de revenda de três anos para SUVs compactos elétricos puros. Apoiada pela única Nev "Lighthouse Factory" do mundo, a AION garante produtos com "zero defeitos e zero falhas". Em 2025, alcançou o primeiro lugar no ranking de qualidade de veículos de nova energia da China pelo terceiro ano consecutivo, mantendo o valor de revenda líder e a satisfação do cliente.

Essas conquistas refletem a forte experiência em fabricação e o compromisso da GAC com a qualidade, bem como o amplo reconhecimento do mercado. No futuro, a GAC continuará aproveitando a tecnologia e uma abordagem centrada no usuário para aumentar a competitividade, fornecer soluções de mobilidade de maior valor e liderar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva da China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874205/image.jpg

FONTE GAC