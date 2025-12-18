全運會背後的大廠護航員：以「廣汽力量」助力港澳賽區圓滿辦賽
18 12月, 2025, 18:35 CST
香港和澳門2025年12月18日 /美通社/ -- 12月15日，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（以下簡稱「十五運會和殘特奧會」）圓滿落幕。作為粵港澳大灣區製造業與科技創新龍頭企業，廣汽集團以十五運會和殘特奧會唯一汽車官方合作夥伴的身份，為粵港澳三地賽事提供了全方位、高品質的用車保障。
針對港澳賽區的右舵駕駛需求，廣汽集團專門提供了全球化定制車型 —— 包括185台智電新能源MPV E9 PHEV和180台豪華智能電動SUV HYPTEC HT，共計365台賽事專用車輛。此外，為了對殘特奧會相關特殊人員提供特別關懷，廣汽提供了傳祺E9福祉版車型，配備「全球首創可分離豪華電動福祉座椅」，全面滿足無障礙出行需求。
賽事期間，港澳賽區組委會及服務保障團隊對廣汽提供的車輛給予高度評價。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強先生表示，廣汽車輛的好口碑會讓賽事出行接待服務質量顯著提升，這批新能源車型也為香港低碳辦賽提供了有力支持。團隊成員Eric表示，E9 PHEV搭載的懸浮避震系統帶來了極為舒適的乘坐感受，非常適合港澳地區狹窄、高落差的路況；成員Derek也稱讚道：「HYPTEC HT的電機性能和整體操控響應都非常出色。」
面對賽事覆蓋大灣區十餘個賽區、24小時高強度運轉的複雜用車需求，廣汽集團成立廣汽全運會智行保障中心，實行7×24小時全程運營與應急響應機制，實現了賽事全週期「零差錯、零故障、零擔憂」的服務保障。
面向港澳地區，廣汽將秉持「在當地、為當地，融入當地、服務當地、貢獻當地」的理念，努力成為港澳用戶高品質、高科技、值得信賴的夥伴。
