全運會背後的大廠護航員：以「廣汽力量」助力港澳賽區圓滿辦賽

香港和澳門2025年12月18日 /美通社/ -- 12月15日，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（以下簡稱「十五運會和殘特奧會」）圓滿落幕。作為粵港澳大灣區製造業與科技創新龍頭企業，廣汽集團以十五運會和殘特奧會唯一汽車官方合作夥伴的身份，為粵港澳三地賽事提供了全方位、高品質的用車保障。

針對港澳賽區的右舵駕駛需求，廣汽集團專門提供了全球化定制車型 —— 包括185台智電新能源MPV E9 PHEV和180台豪華智能電動SUV HYPTEC HT，共計365台賽事專用車輛。此外，為了對殘特奧會相關特殊人員提供特別關懷，廣汽提供了傳祺E9福祉版車型，配備「全球首創可分離豪華電動福祉座椅」，全面滿足無障礙出行需求。