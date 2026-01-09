Esports World Cup Foundation、Esports Nations Cup 2026に向けたナショナルチーム代表制度を発表

公式ナショナルチーム・パートナーの募集を開始し、信頼性と持続可能性を備えた国家対抗型eスポーツ大会の基盤構築を推進

EWCFは、国家ベースのエコシステムの長期的成長を支援するため、2,000万ドル規模のENC開発基金を設立

サウジアラビア・リヤド, 2026年1月9日 /PRNewswire/ -- Esports World Cup Foundation（EWCF）は本日、2026年11月にサウジアラビア・リヤドで初開催される、国家対抗型の世界的eスポーツ大会Esports Nations Cup 2026（ENC）に向けたナショナルチーム代表制度の枠組みを発表しました。これに伴い、公式ナショナルチーム・パートナーの応募受付を開始しました。

Esports Nations Cupは、体系的かつ定期的なフォーマットにより、ナショナルチーム代表制をグローバルなeスポーツカレンダーに導入します。クラブベースのEsports World Cupを補完する取り組みとして、選手が自国の国旗のもとで競技できる環境を提供するとともに、ファンに対してはナショナル・アイデンティティを通じてトップレベルのeスポーツとつながる機会を提供します。

ナショナルチーム・パートナーは、各国・地域におけるENC 2026の公式な国内代表組織として、自国のeスポーツ代表チームの編成および世界舞台での代表・発信を担う役割を果たします。EWCFとのパートナーシップのもと、ENCにおけるチーム代表体制の調整を行うとともに、競技タイトルごとのナショナルチーム・コーチの統括および支援を担い、さらにENCの枠組みの中でゲームパートナーやクラブとの連携調整を行います。

競技面にとどまらず、ナショナルチーム・パートナーはマーケティング、広報、コミュニティエンゲージメントを通じて各国代表チームのアイデンティティを形成し、クリエイター、メディア、公共機関と連携しながら、地域コミュニティを巻き込み、代表チームに対するナショナルなファンダムの構築を推進します。

ナショナルチーム・パートナーは代表チームの編成および運営・対外的な代表を担いますが、競技の公正性および選手の出場資格については、引き続きENCの規定およびゲームパートナーと整合したプロセスに基づいて管理されます。

選定された各ナショナルチーム・パートナーは、ナショナルチーム・マネージャーを指名します。同マネージャーは、代表チームの公的な責任者兼主要代表としての役割を担います。また、EWCFと各国・地域のエコシステムチームをつなぐ主要な窓口として、国・地域レベルでの調整、代表、アクティベーションを支援し、EWCFにより正式に承認されます。

国家ベースのeスポーツの長期的成長を支援するため、EWCFはENC開発基金を設立し、ENC 2026より毎年少なくとも2,000万ドルを拠出します。本基金は、Esports Nations Cupへの参加に伴う渡航およびロジスティクス費用の補助に加え、主要大会の枠を超えてナショナルチームの認知度・関連性・エンゲージメントを高めるためのプロモーションおよびファン向け施策を支援します。これらの取り組みを継続的に実施するために必要な商業、マーケティング、運営面の能力も含めて支援されます。

支援内容には、ファン参加型のトレーニングキャンプやブートキャンプ、エキシビションマッチやショーケースイベント、公式ウォッチパーティー、ナショナルチームツアー、主要なゲームおよびスポーツイベントへの出演などが含まれます。

対象範囲、応募資格、実施方法に関する詳細は、選定されたナショナルチーム・パートナーに対し、オンボーディングプロセスの一環として共有されます。

Esports World Cup Foundation（EWCF）のCEOであるRalf Reichert氏は次のように述べています。「Esports World Cup Foundationの目的は、eスポーツの価値を高め、持続可能なものにすることです。」「Esports Nations Cupは、その歩みにおける自然な次のステップです。今回この応募プロセスを開始することで、私たちは信頼できるナショナルチーム・パートナーを招き、明確な役割分担、整合の取れたガバナンス、そして選手、ゲームパートナー、ファンのすべてにとって機能する制度のもとで、国や地域がeスポーツにおいてどのように代表されるべきかという枠組みを共に定義していきたいと考えています。」

応募資格の対象には、eスポーツ組織、クラブ、エージェンシー、NGO、国内のeスポーツおよびスポーツ連盟・協会、政府から認定または権限を付与された機関、コンテンツクリエイター、ならびに各国のエコシステムと強い結びつきを持つ経験豊富なeスポーツの専門家が含まれます。

応募は現在 esportsnationscup.comにて受け付けており、締切は2026年1月31日です。提出された応募は、ガバナンス基準、エコシステムにおける立ち位置、運営能力、コミュニティへのリーチ、ならびにゲームパートナーの要件との整合性を評価する複数段階の審査プロセスを通じて審査されます。

初回となる承認済みナショナルチーム・パートナーの第1期メンバーは、2026年初頭に発表される予定です。

ENCは2026年11月にリヤドで開催された後、開催都市を巡回するモデルへと移行し、2年ごとに開催されます。これにより、選手やeスポーツ組織にとって信頼性の高い大会構造を提供し、ナショナルチーム・プログラムへの長期的な投資を促進します。

Esports Nations Cupに関する追加情報は、今後数週間のうちに発表される予定です。最新情報についてはesportsnationscup.comをご覧いただくほか、X、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube にてENCをフォローし、あわせてLinkedInで Esports World Cup Foundation をフォローしてください。

Esports Nations Cupについて

Esports Nations Cup（ENC）は、Esports World Cup Foundation（EWCF）によって創設された2年ごとに開催される世界規模のeスポーツ競技大会であり、ナショナルプライドを世界の舞台に示すものです。2026年にサウジアラビア・リヤドで開幕するENCでは、世界最高峰の選手たちが、クラブではなく国および地域を代表して、主要なeスポーツタイトルのラインアップにおいて競い合います。ゲームパートナー、クラブ、eスポーツ組織との協働により構築されたENCは、eスポーツにおけるナショナルチームのための、初の定期開催・大規模プラットフォームを確立します。競技の枠を超え、ENCはファン層を育み、ヒーローを生み出し、各国や選手、パートナーがグローバルなeスポーツエコシステムの中で成長できる持続可能な道筋を提供することを目指しています。esportsnationscup.com

Esports World Cup Foundationについて

Esports World Cup Foundation（EWCF）は、サウジアラビアのリヤドを拠点とする非営利団体であり、世界のeスポーツ産業の発展とプロフェッショナル化に取り組んでいます。EWCFは、毎年開催されるEsports World Cup（EWC）および2年ごとに開催されるEsports Nations Cup（ENC）を通じて、世界トップの選手や有力クラブ、そして数百万のファンを結集し、競技ゲームにおける最大の舞台を提供しています。大会の開催にとどまらず、同財団は年間を通じてeスポーツエコシステムの拡大に取り組み、才能の育成を支援し、世界中の選手、チーム、パートナーに持続的な機会を創出しています。

