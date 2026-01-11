Esports World Cup Foundation Perkenalkan Kerangka Kerja Perwakilan Tim Nasional Untuk Esports Nations Cup 2026

Pendaftaran telah dibuka bagi Tim Nasional resmi untuk membantu membangun landasan bagi kompetisi esports berdasarkan negara secara kredibel dan berkelanjutan

EWCF akan menyediakan ENC Development Fund senilai $20 juta untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang bagi ekosistem berdasarkan negara

RIYADH, Arab Saudi, 11 Januari, 2026 /PRNewswire/ - Hari ini Esports World Cup Foundation (EWCF) memperkenalkan kerangka kerja perwakilan tim nasional untuk Esports Nations Cup 2026 (ENC), sebuah kompetisi esports global berdasarkan negara yang akan dimulai pada bulan November mendatang di Riyadh, Arab Saudi. Proses pendaftaran bagi Mitra Tim Nasional resmi telah dibuka.

Esports Nations Cup memasukkan perwakilan tim nasional ke kalender esports global secara terstruktur dan rutin. Hal ini melengkapi Esports World Cup berbasis Klub. Pemain dapat berkompetisi di bawah bendera nasional mereka dan penggemar dapat terhubung dengan esports elit melalui identitas nasional.

Mitra Tim Nasional akan menjadi mitra nasional resmi untuk ENC 2026 di negara dan wilayah masing-masing, bertanggung jawab membentuk dan mewakili tim esports nasional mereka di panggung global. Melalui kemitraan dengan EWCF, mereka akan mengoordinasikan perwakilan tim bagi ENC, mengawasi dan mendukung pelatih tim nasional di setiap judul game, dan berkoordinasi dengan mitra pertandingan maupun Klub dalam kerangka kerja ENC.

Di luar kompetisi, Mitra Tim Nasional akan membentuk identitas tim nasional mereka melalui pemasaran, komunikasi, dan keterlibatan komunitas, bekerja sama dengan kreator, media, maupun lembaga publik untuk menyatukan komunitas lokal guna membentuk basis penggemar nasional bagi tim-tim mereka.

Meskipun Mitra Tim Nasional bertanggung jawab atas organisasi dan perwakilan tim nasional, integritas kompetisi dan kelayakan pemain tetap ditentukan oleh peraturan ENC dan proses yang diselaraskan dengan mitra game.

Setiap Mitra Tim Nasional terpilih akan menominasikan seorang Manajer Tim Nasional yang akan menjadi pemimpin publik dan perwakilan utama bagi tim nasional. Mereka akan menjadi penghubung utama antara EWCF dan tim ekosistem lokal, mendukung koordinasi, perwakilan, dan aktivasi di tingkat negara maupun wilayah, dan secara resmi dikonfirmasi oleh EWCF.

Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang esports berdasarkan negara, EWCF akan menyediakan ENC Development Fund, dengan komitmen setidaknya $20 juta per tahun, mulai dari ENC 2026. Dana ini akan mendukung program tim nasional untuk menanggung biaya perjalanan dan biaya logistik saat berpartisipasi di Esports Nations Cup, menyelenggarakan kegiatan promosi dan kegiatan interaksi dengan penggemar yang menciptakan relevansi, kesadaran, dan keterlibatan di kalangan tim nasional di luar kompetisi utama, didukung oleh kemampuan komersial, kemampuan pemasaran, dan kemampuan operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara konsisten setelah beberapa waktu.

Termasuk dukungan untuk kamp pelatihan dan bootcamp dengan akses penggemar terstruktur, pertandingan eksibisi dan acara pertunjukan, pesta nonton resmi, tur tim nasional, dan penampilan di berbagai acara permainan maupun acara olahraga besar.

Rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup, kelayakan, dan implementasi akan diberikan kepada Mitra Tim Nasional terpilih sebagai bagian dari proses orientasi.

"Tujuan Esports World Cup Foundation adalah untuk meningkatkan esports dan menjadikannya berkelanjutan," kata Ralf Reichert, CEO Esports World Cup Foundation. "Esports Nations Cup adalah langkah yang sesuai dalam perjalanan tersebut. Dengan memulai proses aplikasi, kami mengundang Mitra Tim Nasional tepercaya untuk membantu menetapkan kerangka kerja tentang cara mewakili negara dan wilayah dalam esports dengan peran yang jelas, tata kelola yang selaras, dan sistem yang sesuai untuk pemain, mitra game, dan penggemar."

Pelamar yang memenuhi syarat adalah organisasi esports, Klub, agensi, LSM, federasi dan asosiasi esports dan olahraga nasional, badan yang diakui pemerintah, pembuat konten, dan profesional esports berpengalaman yang memiliki ikatan ekosistem nasional yang kuat.

Pendaftaran dibuka di esportsnationscup.com sampai tanggal 31 Januari 2026. Pengajuan akan ditinjau melalui proses evaluasi beberapa tahap yang menilai standar tata kelola, posisi ekosistem, kemampuan operasional, jangkauan komunitas, dan keselarasan dengan persyaratan mitra game.

Kelompok pertama dari Mitra Tim Nasional yang disetujui akan diumumkan pada awal tahun 2026.

ENC diselenggarakan di Riyadh pada bulan November 2026 kemudian ke kota-kota lain secara bergiliran, selanjutnya setiap dua tahun untuk menyediakan susunan yang dapat diandalkan bagi pemain dan organisasi esports, dan mendorong investasi jangka panjang pada program tim nasional.

Informasi selengkapnya tentang Esports Nations Cup akan diumumkan beberapa minggu mendatang. Untuk melihat informasi terbaru, kunjungi esportsnationscup.com , ikuti ENC di X , Facebook , Instagram , TikTok dan YouTube , atau ikuti Esports World Cup Foundation di LinkedIn .

Tentang Esports Nations Cup

Esports Nations Cup (ENC) adalah pertandingan esports global setiap dua tahun oleh Esports World Cup Foundation (EWCF) yang membawa kebanggaan nasional ke panggung dunia. Dimulai di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2026, ENC akan menampilkan pemain terbaik dunia yang bertanding untuk negara dan wilayah mereka, bukan klub mereka, di berbagai game esports terkemuka. Didirikan melalui kerja sama dengan mitra game, klub, dan organisasi esports, ENC membangun platform rutin pertama dan berskala besar bagi tim nasional cabang esports. Selain pertandingan, ENC bertujuan mendorong penggemar, menginspirasi pahlawan, dan menyediakan jalur berkelanjutan bagi negara, pemain, dan mitra untuk bertumbuh dalam ekosistem esports global. esportsnationscup.com

Tentang Esports World Cup Foundation

Esports World Cup Foundation (EWCF) adalah organisasi nirlaba asal Riyadh, Arab Saudi, yang berkomitmen untuk memajukan dan memprofesionalkan industri esports global. Melalui ajang tahunan Esports World Cup (EWC) dan Esports Nations Cup (ENC) yang diadakan dua tahun sekali, EWCF menyatukan pemain terbaik dunia, klub ternama, dan jutaan penggemar di panggung terbesar dalam dunia game kompetitif. Selain menyelenggarakan turnamen, selama setahun penuh Esports World Cup Foundation menumbuhkan ekosistem esports, mendukung pengembangan profesional berbakat, dan menciptakan peluang terus-menerus bagi pemain, tim, dan mitra di seluruh dunia.

