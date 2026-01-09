Esports World Cup Foundation ने Esports Nations Cup 2026 के लिए राष्ट्रीय टीम प्रतिनिधित्व फ़्रेमवर्क प्रस्तुत किया

एक विश्वसनीय और टिकाऊ राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता की नींव बनाने में सहायता करने के लिए आधिकारिक National Team Partners के लिए अब आवेदन खुले हैं

राष्ट्र-आधारित इकोसिस्टमों के दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए EWCF द्वारा 20 मिलियन डॉलर का ENC Development Fund स्थापित किया जाएगा

रियाद, सऊदी अरब, 9 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Esports World Cup Foundation (EWCF) ने आज आधिकारिक National Team Partners के लिए आवेदन प्रक्रिया खोलकर नवंबर में सऊदी अरब के रियाद में शुरू होने वाली वैश्विक राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता Esports Nations Cup 2026 (ENC) के लिए राष्ट्रीय टीम प्रतिनिधित्व फ़्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।

Esports Nations Cup एक संरचित, बार-बार आने वाले फॉर्मैट में वैश्विक ईस्पोर्ट्स कैलेंडर में राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत करता है। खिलाड़ियों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाते एवं प्रशंसकों को राष्ट्रीय पहचान के माध्यम से विशिष्ट ईस्पोर्ट्स से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हुए यह Club-आधारित Esports World Cup का पूरक है।

National Team Partners अपने-अपने देशों और क्षेत्रों में ENC 2026 के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय समकक्षों के रूप में कार्य करेंगे, और वैश्विक मंच पर अपनी राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स टीमों का निर्माण और प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। EWCF के साथ भागीदारी में, वे ENC के लिए टीम प्रतिनिधित्व का समन्वय करेंगे, प्रत्येक खेल खिताब के लिए राष्ट्रीय टीम के कोचों की देखरेख तथा सपोर्ट करेंगे, और ENC फ़्रेमवर्क के भीतर खेल भागीदारों और क्लबों के साथ समन्वय करेंगे।

प्रतियोगिता के अतिरिक्त, National Team Partners मार्केटिंग, संचार और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय टीम की पहचान को आकार देंगे, और रचनाकारों, मीडिया और सार्वजनिक संस्थानों के साथ सहयोग करके अपने स्थानीय समुदायों को अपनी टीमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसक वर्ग बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

यद्यपि National Team Partners राष्ट्रीय टीमों के संगठन और प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार हैं, प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता और खिलाड़ियों की पात्रता ENC नियमों और खेल पार्टनर-संरेखित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

प्रत्येक चयनित National Team Partner एक National Team Manager को नामित करेगा जो राष्ट्रीय टीम के सार्वजनिक प्रमुख और प्राथमिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। वे EWCF और स्थानीय इकोसिस्टम टीम के बीच प्राथमिक संपर्क के रूप में कार्य करेंगे, देश और क्षेत्र स्तर पर समन्वय, प्रतिनिधित्व और सक्रियता का समर्थन करेंगे, और औपचारिक रूप से उनकी EWCF द्वारा पुष्टि की जाएगी।

ENC 2026 से शुरू होकर प्रतिवर्ष कम से कम 20 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता के साथ EWCF द्वारा राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स के दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए ENC Development Fund की स्थापना की जाएगी। इस Fund से Esports Nations Cup में भाग लेने के लिए यात्रा और लॉजिस्टिक्स का खर्च वहन करते हुए मुख्य प्रतियोगिता के अतिरिक्त राष्ट्रीय टीमों के आसपास प्रासंगिकता, जागरूकता और जुड़ाव बनाने वाले प्रचार और प्रशंसक-केंद्रित गतिविधियों को सक्षम करके राष्ट्रीय टीम कार्यक्रमों का समर्थन किया जाएगा, और इन गतिविधियों को समय के साथ लगातार संचालित करने के लिए आवश्यक कमर्शियल, मार्केटिंग और परिचालन क्षमताओं से सपोर्ट किया जाएगा।

इसमें संरचित प्रशंसक पहुंच के साथ-साथ प्रशिक्षण शिविरों तथा बूटकैंपों के लिए समर्थन, प्रदर्शनी मैच तथा प्रदर्शन कार्यक्रम, आधिकारिक वॉच पार्टियां, राष्ट्रीय टीम के दौरे और प्रमुख गेमिंग तथा खेल आयोजनों में उपस्थिति शामिल है।

प्रयोजन, पात्रता और कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी चयनित National Team Partners के साथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के भाग के रूप में साझा की जाएगी।

"Esports World Cup Foundation का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और इसे टिकाऊ बनाना है," Esports World Cup Foundation के CEO, Ralf Reichert, ने कहा। "उस यात्रा में Esports Nations Cup अगला स्वाभाविक कदम है। इस आवेदन प्रक्रिया को शुरू करके, हम विश्वसनीय National Team Partners को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वे ईस्पोर्ट्स में देशों और क्षेत्रों का स्पष्ट भूमिकाओं के साथ प्रतिनिधित्व, समन्वित परिचालन और खिलाड़ियों, खेल भागीदारों और प्रशंसकों सभी के लिए काम करने वाले सिस्टम को परिभाषित करने में सहायता कर सकें।

पात्र आवेदकों में ईस्पोर्ट्स संगठन, Clubs, एजेंसियां, NGOs, राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स और खेल फेडरैशन और एसोसिएशन, मान्यता प्राप्त सरकारी-आदेशित संस्थाएं, कंटेंट निर्माता और राष्ट्रीय इकोसिस्टम से मजबूत संबंध रखने वाले अनुभवी ईस्पोर्ट्स पेशेवर शामिल हैं।

esportsnationscup.com पर अब आवेदन प्रक्रिया खुली है और यह 31 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएगी। संचालन मानकों, इकोसिस्टम की स्थिति, परिचालन क्षमता, सामुदायिक पहुँच और भागीदारों की आवश्यकताओं के साथ संरेखण का आकलन करते हुए आवेदनों की एक बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से समीक्षा की जाएगी।

अनुमोदित National Team Partners के पहले समूह की घोषणा 2026 की शुरुआत में की जाएगी।

नवंबर 2026 में रियाद में आयोजित होने के बाद, इसे बारी-बारी से अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा; खिलाड़ियों और ईस्पोर्ट्स संगठनों के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान और राष्ट्रीय टीम कार्यक्रमों में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकने के लिए ENC का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाएगा।

Esports Nations Cup के संबंध में अतिरिक्त जानकारियाँ आने वाले सप्ताहों में जारी की जाएंगी। नवीनतम जानकारी के लिए, esportsnationscup.com पर जाएं, और X, Facebook, Instagram, TikTok और YouTube पर ENC का अनुसरण करें, और LinkedIn पर Esports World Cup Foundation का अनुसरण करें।

Esports Nations Cup का परिचय

Esports Nations Cup (ENC) एक द्विवार्षिक वैश्विक ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता है जिसकी राष्ट्रीय गौरव को विश्व मंच पर लाने के लिए Esports World Cup Foundation (EWCF) द्वारा रचना की गई है। सऊदी अरब के रियाद में 2026 में शुरू होने वाले ENC में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने क्लबों के स्थान पर अपने देशों और क्षेत्रों के लिए, अग्रणी ईस्पोर्ट्स खिताबों की एक शृंखला में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गेम पार्टनर्स, क्लबों और ईस्पोर्ट्स संगठनों के सहयोग से निर्मित, ENC द्वारा ईस्पोर्ट्स में राष्ट्रीय टीमों के लिए पहला पुनरावृत्तीय, बड़े-पैमाने का प्लेटफ़ार्म स्थापित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रशंसक आधार को बढ़ावा देना, मुख्य पात्रों को प्रेरित करना और वैश्विक ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में राष्ट्रों, खिलाड़ियों और भागीदारों के विकास के लिए स्थायी मार्ग प्रदान करना है। esportsnationscup.com

Esports World Cup Foundation का परिचय

Esports World Cup Foundation (EWCF) सऊदी अरब के रियाद में स्थित वैश्विक ईस्पोर्ट्स उद्योग को आगे बढ़ाने और उसे पेशेवर बनाने के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संगठन है। वार्षिक Esports World Cup (EWC) और द्विवार्षिक Esports Nations Cup (ENC) के माध्यम से, EWCF प्रतिस्पर्धी गेमिंग के सबसे बड़े मंचों के लिए विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों, अग्रणी क्लबों और कई मिलियन प्रशंसकों को एक साथ लाता है। टूर्नामेंटों के प्रायोजन के अतिरिक्त, Foundation द्वारा ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने, प्रतिभा विकास का समर्थन करने और पूरे विश्व में खिलाड़ियों, टीमों और भागीदारों के लिए स्थायी अवसर पैदा करने के लिए पूरे वर्ष काम किया जाता है।

