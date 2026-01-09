e스포츠 월드컵 재단, '2026년 e스포츠 네이션스 컵' 국가대표팀 선발 체계 발표

공식 국가대표팀 파트너 모집 시작, 신뢰성과 지속 가능성을 갖춘 e스포츠 국가 대항전 기반 마련

e스포츠 월드컵 재단, 2000만 달러 규모 ENC 개발 기금 조성해 글로벌 e스포츠 생태계 육성

리야드, 사우디아라비아, 2026년 1월 9일 /PRNewswire/ -- e스포츠 월드컵 재단(Esports World Cup Foundation, EWCF)이 2026년 11월 사우디아라비아 리야드에서 처음 개최될 예정인 글로벌 국가 대항 e스포츠 대회인 e스포츠 네이션스 컵 2026(Esports Nations Cup 2026, ENC)의 국가대표 선발 체계를 공개하고 공식 국가대표팀 파트너 모집에 나선다고 밝혔다.

ENC는 구조화된 정례 대회 형태로 글로벌 e스포츠 일정에 국가 대항전의 개념을 본격 도입한다. 이는 클럽 중심의 스포츠 월드컵(Esports World Cup)을 보완해, 선수들이 자국 국기를 달고 경쟁할 수 있게 하고 팬들에게는 국가 정체성을 바탕으로 최정상급 e스포츠를 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

공식 선정된 국가대표팀 파트너는 각 국가 및 지역에서 ENC 2026을 대표하는 공식 주체로 활동하며, 글로벌 무대에서 자국의 국가대표 e스포츠 팀을 구성하고 대표하는 역할을 맡게 된다. 또한 EWCF와 협력해 ENC 출전을 위한 국가대표 체계 총괄, 종목별 국가대표팀 코치 관리 및 지원, ENC 프레임워크 내 게임 파트너사 및 클럽과의 협업 조율 등을 책임진다.

국가대표팀 파트너는 경기 운영을 넘어, 마케팅, 커뮤니케이션, 커뮤니티 참여 활동을 통해 국가대표팀의 정체성을 구축하는 한편, 크리에이터, 미디어, 공공기관 등과 협력해 지역 커뮤니티를 동원하여 국가 단위 팬덤 형성에 나선다.

국가대표팀을 꾸리고 대표하는 업무는 국가대표팀 파트너가 담당하지만 경기의 공정성과 선수 자격 기준은 게임 파트너와 연계된 절차와 ENC 규정에 따라 관리된다.

선정된 각 국가대표팀 파트너는 국가대표팀 매니저를 지명하며, 해당 매니저는 국가대표팀의 대외 책임자이자 공식 대표로 활동하게 된다. 이들은 EWCF의 공식 승인 절차를 거쳐 확정되며, EWCF와 현지 e스포츠 생태계를 잇는 주요 연락 창구로서, 국가 및 지역 차원에서 조율, 대표, 활성화를 지원하게 된다.

e스포츠를 국가 차원에서 장기적으로 성장시키기 위해 EWCF는 e스포츠 네이션스 컵 개발 기금(ENC Development Fund)을 조성하고, ENC 2026을 시작으로 매년 최소 2000만 달러를 투입할 계획이다. 해당 기금은 ENC 참가에 필요한 이동 및 물류비용을 보전하고, 본 대회 외 기간에도 국가대표팀의 인지도, 관심도, 팬 참여도를 높이기 위한 홍보 및 팬 미팅 활동에 사용된다. 또한 이러한 활동을 지속적으로 운영하는 데 필요한 상업, 마케팅, 운영 역량 등도 지원한다.

지원 대상에는 팬 참여 형태의 트레이닝 캠프와 부트캠프, 시범 경기와 쇼케이스 이벤트, 공식 단체 관람 행사, 국가대표팀 투어, 주요 게임 및 스포츠 이벤트 참가 등이 포함된다.

기금의 세부 범위와 지원 자격, 운영 방식에 관한 자세한 내용은 선정된 국가대표팀 파트너에게 온보딩 절차를 통해 안내될 예정이다.

랄프 라이히어트(Ralf Reichert) EWCF 최고경영자(CEO)는 "재단의 목적은 e스포츠의 위상을 높이고 지속 가능한 산업으로 만드는 것"이라며 "ENC는 그 여정에서 응당 있어야 할 다음 단계"라고 밝혔다. 그는 이어 "이번 파트너 모집을 통해 명확한 역할과 거버넌스를 정립하고, 선수와 게임사, 팬 모두에게 실익이 되는 국가대표 체계를 구축하고자 한다"라고 덧붙였다.

지원 자격은 e스포츠 조직, 클럽, 에이전시, 비정부기구(NGO), 국가 e스포츠 및 스포츠 연맹•협회, 정부 공인 기관, 콘텐츠 크리에이터, 현지 생태계와 밀접히 연관된 e스포츠 전문가 등이다.

현재 esportsnationscup.com에서 신청 접수 중이며, 마감일은 2026년 1월 31일이다. 접수된 신청서는 거버넌스 기준, 생태계 내 위상, 운영 역량, 커뮤니티 영향력, 게임 파트너 요구 사항 부합 여부 등을 다단계로 평가해 선발한다.

최초 승인된 국가대표팀 파트너 명단은 2026년 초에 발표될 예정이다.

ENC는 2026년 11월 사우디아라비아 리야드에서 첫 개최 된 후 순회 도시 모델로 전환되며, 2년마다 개최될 예정이다. 이를 통해 선수와 e스포츠 조직에 안정적인 구조를 제공하고 국가대표팀 프로그램에 대한 장기적 투자를 유도할 방침이다.

ENC에 대한 추가 정보는 향후 수주 내 공개될 예정이며, 최신 소식은 esportsnationscup.com과 X, 페이스북, 인스타그램, 틱톡, 유튜브의 ENC 공식 채널 및 링크드인의 e스포츠 월드컵 재단 계정을 통해 확인할 수 있다.

e스포츠 네이션스 컵 소개

e스포츠 네이션스 컵(Esports Nations Cup, ENC)은 e스포츠 월드컵 재단(Esports World Cup Foundation, EWCF)이 창설한 2년 주기의 글로벌 e스포츠 대회로, 세계 무대에서 국가적 자부심을 발휘할 수 있는 기회다. ENC는 2026년 사우디아라비아 리야드에서 처음 출범하며, 세계적인 선수들이 클럽이 아닌 각자의 국가와 지역을 대표해 주요 e스포츠 종목에서 경쟁하게 된다. 게임 파트너, 클럽, e스포츠 조직과의 협력을 기반으로 구축된 ENC는 e스포츠 역사상 최초의 정기적•대규모 국가대표팀 플랫폼을 확립했다. 단순한 경기 개최를 넘어 팬덤을 확대하고 새로운 스타 선수를 탄생시키는 것은 물론, 국가와 선수, 파트너들이 글로벌 e스포츠 생태계 안에서 동반 성장할 수 있는 지속 가능한 기반을 제공하는 것이 목표다. esportsnationscup.com

e스포츠 월드컵 재단 소개

e스포츠 월드컵 재단(Esports World Cup Foundation, EWCF)은 사우디아라비아 리야드에 본부를 둔 비영리 단체로, 글로벌 e스포츠 산업의 발전과 전문화를 목표로 한다. EWCF는 매년 열리는 e스포츠 월드컵(Esports World Cup, EWC)과 2년 주기의 e스포츠 네이션스 컵(Esports Nations Cup, ENC)을 통해 세계 최정상급 선수와 주요 클럽, 수백만 명의 팬을 규합하며 최대 규모의 게임 경기 무대를 만들어가고 있다. 또한 대회 운영을 넘어 e스포츠 생태계 확장, 인재 육성 지원, 전 세계 선수•팀•파트너를 위한 지속 가능한 기회 창출을 위해 연중 내내 힘쓰고 있다.

