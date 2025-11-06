A FAGE ENTRA EM PARCERIA GLOBAL COM A FERRARI HYPERCAR NO CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE DA FIA

STRASSEN, Luxemburgo, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A FAGE International S.A. (a "Empresa" ou "FAGE"), uma das principais empresas internacionais de iogurte grego, anunciou hoje uma nova parceria global com a Ferrari. A partir de 2026, FAGE se juntará à Ferrari Hypercar no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) - o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, que inclui as lendárias 24 Horas de Le Mans.

Executivos da FAGE e Ferrari se juntam à equipe Ferrari – AF Corse para comemorar o lançamento da parceria. Da esquerda para a direita: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta (PRNewsfoto/FAGE International)

Este anúncio segue o patrocínio regional de 2025 da FAGE ao Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, uma das séries de corrida de marca única mais renomadas do mundo, e representa uma expansão significativa do relacionamento entre duas marcas unidas pela paixão, busca de desempenho e artesanato.

Impulsionada por esses valores, a FAGE optou por se juntar ao bem-sucedido programa Hypercar da Ferrari em uma colaboração que marca o início de uma jornada que combina a busca de desempenho e sabor. Nessa perspectiva, as experiências culinárias lideradas pela FAGE terão como objetivo celebrar o espírito da Ferrari além das pistas de corrida.

Por meio dessa parceria, a FAGE se torna uma voz para a importância da nutrição — não apenas como uma base para a saúde cotidiana, mas como uma força motriz por trás do desempenho de elite. Como os motoristas devem treinar cuidadosamente equilíbrio, força e resistência, a FAGE incorpora os mesmos princípios. Esta colaboração celebra como a nutrição consciente pode capacitar todos a buscar a excelência — dentro e fora da pista de corrida.

Athanassios Filippou, CEO da FAGE, comentou: "Estamos orgulhosos de nosso crescente relacionamento com a Ferrari Hypercar, e este anúncio mostra nosso compromisso com a excelência com uma marca icônica e com a mesma mentalidade. Além disso, essa parceria nos permitirá mostrar aos clientes como a nutrição tem um forte impacto no desempenho geral."

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a FAGE ", disse Antonello Coletta, chefe global de resistência da Ferrari e Corse Clienti. "Compartilhamos valores comuns, como paixão, excelência e a busca pela melhoria contínua. O compromisso da FAGE com a qualidade e a autenticidade se alinha perfeitamente com o espírito do programa Hypercar da Ferrari. Eles se juntam a um grupo seleto de parceiros que contribuem para o nosso impulso contínuo para a inovação e o sucesso."

Sobre a FAGE

A FAGE é uma empresa líder em laticínios apaixonada por compartilhar os melhores produtos lácteos com os amantes da comida em todo o mundo. Fundada na Grécia em 1926, a FAGE cresceu de suas raízes gregas para uma marca internacional, oferecendo produtos lácteos excepcionais em mais de 30 países. Mais conhecida por seu iogurte grego de assinatura, a FAGE continua a inspirar estilos de vida saudáveis e a fornecer produtos deliciosamente artesanais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814995/FAGE_International___FAGE_and_Ferrari___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814832/5604917/FAGE_International_Logo.jpg

FONTE FAGE International