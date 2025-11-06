Asociación de FAGE y Ferrari Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA

- FAGE establece una asociación global con Ferrari Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA

STRASSEN, Luxemburgo, 6 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- FAGE International S.A. (la "compañía" o "FAGE"), empresa líder internacional de yogur griego, anunció hoy una nueva alianza global con Ferrari. A partir de 2026, FAGE participará junto a Ferrari Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), el campeonato internacional de coches deportivos más importante del mundo, que incluye las legendarias 24 Horas de Le Mans.

FAGE and Ferrari executives join Ferrari – AF Corse team to celebrate partnership launch. From left to right: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta

Este anuncio sigue al patrocinio regional de FAGE en 2025 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, una de las series de carreras monomarca más famosas del mundo, y representa una importante expansión de la relación entre dos marcas unidas por la pasión, la búsqueda del rendimiento y la artesanía.

Impulsada por estos valores, FAGE ha decidido unirse al exitoso programa Hypercar de Ferrari en una colaboración que marca el comienzo de un viaje que combina la búsqueda del rendimiento y el sabor. En esta perspectiva, las experiencias culinarias dirigidas por FAGE tendrán como objetivo celebrar el espíritu de Ferrari más allá de la pista de carreras.

A través de esta asociación, FAGE se convierte en una voz que defiende la importancia de la nutrición, no solo como base para la salud diaria, sino como fuerza motriz detrás del rendimiento de élite. Al igual que los pilotos deben entrenar cuidadosamente el equilibrio, la fuerza y la resistencia, FAGE encarna los mismos principios. Esta colaboración celebra cómo una nutrición consciente puede empoderar a todos para alcanzar la excelencia, tanto dentro como fuera de la pista de carreras.

Athanassios Filippou, consejero delegado de FAGE, comentó: «Estamos orgullosos de nuestra creciente relación con Ferrari Hypercar, y este anuncio demuestra nuestro compromiso con la excelencia junto a una marca icónica que comparte nuestra filosofía. Además, esta colaboración nos permitirá mostrar a los clientes cómo la nutrición tiene un fuerte impacto en el rendimiento general».

«Estamos encantados de asociarnos con FAGE», afirmó Antonello Coletta, director global de Endurance y Corse Clienti de Ferrari. «Compartimos valores comunes como la pasión, la excelencia y la búsqueda de la mejora continua. El compromiso de FAGE con la calidad y la autenticidad encaja perfectamente con el espíritu del programa Hypercar de Ferrari. Se unen a un selecto grupo de socios que contribuyen a nuestro continuo impulso por la innovación y el éxito».

Acerca de FAGE

FAGE es una empresa láctea líder apasionada por compartir los mejores productos lácteos con los amantes de la gastronomía de todo el mundo. Fundada en Grecia en 1926, FAGE ha crecido desde sus raíces griegas hasta convertirse en una marca internacional que ofrece productos lácteos excepcionales en más de 30 países. Conocida sobre todo por su emblemático yogur griego colado, FAGE sigue inspirando estilos de vida saludables y ofreciendo productos deliciosamente elaborados.

