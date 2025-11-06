FAGE GEHT GLOBALE PARTNERSCHAFT MIT FERRARI HYPERCAR IN DER FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP EIN

STRASSEN, Luxemburg, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- FAGE International S.A. (das „Unternehmen" oder „FAGE"), ein führendes internationales Unternehmen für griechische Joghurts, gab heute eine neue globale Partnerschaft mit Ferrari bekannt. Ab 2026 wird FAGE zusammen mit Ferrari Hypercar an der FIA World Endurance Championship (WEC) teilnehmen, der wichtigsten internationalen Sportwagenmeisterschaft, zu der auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gehört.

FAGE and Ferrari executives join Ferrari – AF Corse team to celebrate partnership launch. From left to right: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta

Diese Ankündigung folgt auf das regionale Sponsoring der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli durch FAGE im Jahr 2025, eine der renommiertesten Rennserien der Welt, und stellt eine bedeutende Erweiterung der Beziehung zwischen zwei Marken dar, die durch Leidenschaft, Leistungsstreben und Handwerkskunst verbunden sind.

Von diesen Werten angetrieben, hat sich FAGE entschlossen, sich dem erfolgreichen Hypercar-Programm von Ferrari anzuschließen und eine Zusammenarbeit einzugehen, die den Beginn einer Reise markiert, die das Streben nach Leistung und Geschmack vereint. Unter diesem Gesichtspunkt werden FAGE-geführte kulinarische Erlebnisse darauf abzielen, den Geist von Ferrari über die Rennstrecke hinaus zu feiern.

Durch diese Partnerschaft wird FAGE zu einem Sprachrohr für die Bedeutung der Ernährung - nicht nur als Grundlage für die tägliche Gesundheit, sondern auch als treibende Kraft für Spitzenleistungen. Da Autofahrer sorgfältig Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer trainieren müssen, verkörpert FAGE die gleichen Prinzipien. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie eine achtsame Ernährung jeden dazu befähigen kann, Spitzenleistungen zu erzielen - auf der Rennstrecke und darüber hinaus.

Athanassios Filippou, CEO von FAGE, kommentierte: „Wir sind stolz auf unsere wachsende Beziehung zu Ferrari Hypercar, und diese Ankündigung zeigt unser Engagement für Spitzenleistungen mit einer gleichgesinnten, ikonischen Marke. Darüber hinaus ermöglicht uns diese Partnerschaft, unseren Kunden zu zeigen, wie sehr sich die Ernährung auf die Gesamtleistung auswirkt".

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit FAGE", sagte Antonello Coletta, Ferrari Global Head of Endurance and Corse Clienti. „Wir teilen gemeinsame Werte wie Leidenschaft, Exzellenz und das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Das Engagement von FAGE für Qualität und Authentizität passt perfekt zum Geist des Hypercar-Programms von Ferrari. Sie gehören zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die zu unserem ständigen Streben nach Innovation und Erfolg beitragen."

Über FAGE

FAGE ist ein führendes Molkereiunternehmen, das sich dafür einsetzt, die besten Molkereiprodukte mit Feinschmeckern auf der ganzen Welt zu teilen. FAGE wurde 1926 in Griechenland gegründet und hat sich von seinen griechischen Wurzeln zu einer internationalen Marke entwickelt, die in über 30 Ländern außergewöhnliche Molkereiprodukte anbietet. FAGE ist vor allem für seinen unverwechselbaren griechischen Joghurt bekannt, der zu einem gesunden Lebensstil inspiriert und köstlich zubereitete Produkte liefert.

