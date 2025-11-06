FAGE ENTRA EN ASOCIACIÓN GLOBAL CON FERRARI HYPERCAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE RESISTENCIA DE LA FIA

STRASSEN, Luxemburgo, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FAGE International S.A. (la "Empresa" o "FAGE"), una empresa internacional líder en yogur griego, anunció hoy una nueva asociación global con Ferrari. A partir de 2026, FAGE se unirá a Ferrari Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA, el principal campeonato internacional de autos deportivos del mundo que incluye las legendarias 24 Horas de Le Mans.

Los ejecutivos de FAGE y Ferrari se unen al equipo Ferrari – AF Corse para celebrar el lanzamiento de la asociación. De izquierda a derecha: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta (PRNewsfoto/FAGE International)

Este anuncio sigue al patrocinio regional de FAGE en 2025 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, una de las series de carreras de una sola marca más famosas del mundo, y representa una expansión significativa de la relación entre dos marcas unidas por la pasión, la búsqueda del rendimiento y la artesanía.

Impulsada por estos valores, FAGE ha optado por unirse al exitoso programa Hypercar de Ferrari en una colaboración que marca el comienzo de un viaje que combina la búsqueda del rendimiento y el sabor. En esta perspectiva, las experiencias culinarias dirigidas por fage tendrán como objetivo celebrar el espíritu de Ferrari más allá de la pista de carreras.

A través de esta asociación, FAGE se convierte en una voz para la importancia de la nutrición, no solo como base para la salud cotidiana, sino como una fuerza impulsora detrás del rendimiento de la élite. Como los conductores deben entrenar cuidadosamente el equilibrio, la fuerza y la resistencia, FAGE incorpora los mismos principios. Esta colaboración celebra cómo la nutrición consciente puede empoderar a todos para perseguir la excelencia, dentro y fuera de la pista de carreras.

Athanassios Filippou, CEO de FAGE, comentó: "Estamos orgullosos de nuestra creciente relación con Ferrari Hypercar, y este anuncio muestra nuestro compromiso con la excelencia con una marca icónica y de ideas afines. Además, esta asociación nos permitirá mostrar a los clientes cómo la nutrición tiene un fuerte impacto en el rendimiento general ".

"Estamos encantados de asociarnos con FAGE", dijo Antonello Coletta, Director Global de Resistencia de Ferrari y Corse Clienti. "Compartimos valores comunes como la pasión, la excelencia y la búsqueda de la mejora continua. El compromiso de FAGE con la calidad y la autenticidad se alinea perfectamente con el espíritu del programa Hypercar de Ferrari. Se unen a un selecto grupo de socios que contribuyen a nuestro continuo impulso hacia la innovación y el éxito."

Acerca de FAGE

FAGE es una empresa láctea líder apasionada por compartir los mejores productos lácteos con amantes de la comida de todo el mundo. Fundada en Grecia en 1926, FAGE ha crecido desde sus raíces griegas hasta convertirse en una marca internacional, ofreciendo productos lácteos excepcionales en más de 30 países. Mejor conocido por su característico yogur griego colado, FAGE continúa inspirando estilos de vida saludables y ofreciendo productos deliciosamente elaborados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814996/FAGE_International___FAGE_and_Ferrari___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814832/5604921/FAGE_International_Logo.jpg

FUENTE FAGE International