FAGE、FIA世界耐久選手権（FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP）においてFERRARI HYPERCARとグローバルパートナーシップを締結

シュトラッセン （ ルクセンブルク ） 、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- ギリシャヨーグルトの国際的な大手企業であるFAGE International S.A.（以下「同社」または「FAGE」）は本日、Ferrariとの新たなグローバルパートナーシップを発表しました。2026年より、FAGEはFerrari Hypercarと共に、伝説的なル・マン24時間レースを含む世界最高峰の国際スポーツカー選手権であるFIA世界耐久選手権（FIA World Endurance Championship、WEC）に参戦します。

この発表は、世界的に著名なワンメイクレースシリーズの一つである「Ferrari Challenge Trofeo Pirelli」へのFAGEの2025年地域スポンサーシップに続くものであり、情熱、性能追求、職人技によって結ばれた両ブランドの関係を大幅に拡大するものです。

FAGE and Ferrari executives join Ferrari – AF Corse team to celebrate partnership launch. From left to right: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta

こうした価値観に駆り立てられ、FAGEはFerrariの成功を収めるハイパーカー（Hypercar）プログラムへの参加を選択し、性能と味の追求を融合させる旅の始まりを告げる協業を開始します。この観点から、FAGE主導の食体験は、レーストラックを超えたFerrariの精神を称えることを目指します。

このパートナーシップを通じ、FAGEは栄養の重要性を訴求する存在となります。日常の健康の基盤としてだけでなく、エリートパフォーマンスの原動力としての栄養の重要性を示すものです。ドライバーがバランス、筋力、持久力を慎重に鍛えなければならないように、FAGEも同じ原則を体現しています。このコラボレーションは、意識的な栄養摂取が、レーストラック内外を問わず、あらゆる人が卓越性を追求する力を与えることを称えるものです。

FAGEのCEOであるAthanassios Filippou氏は次のようにコメントしました。「Ferrari Hypercarとの関係が深まっていることを誇りに思います。今回の発表は、志を同じくする象徴的なブランドとの卓越性への取り組みを示すものです。さらに、このパートナーシップにより、栄養が総合的なパフォーマンスに与える強い影響を顧客に示すことが可能になります。」

「FAGEと提携できることを大変嬉しく思います」と、Ferrariグローバル・エンデュランスおよびコルセ・クリエンティ責任者であるAntonello Colettaは述べています。「情熱、卓越性、継続的な改善の追求といった共通の価値観を共有しています。FAGEの品質と本物へのこだわりは、Ferrariのハイパーカー（Hypercar）プログラムの精神と完全に一致しています。同社は、私たちの継続的な革新と成功への取り組みに貢献する選ばれたパートナーの一員となります。」

FAGE について

FAGEは、世界中の食通に最高級の乳製品をお届けすることに情熱を注ぐ、業界をリードする乳製品メーカーです。1926年にギリシャで創業したFAGEは、ギリシャ発祥のブランドとして成長を遂げ、現在では30カ国以上で卓越した乳製品を提供しています。代表的なギリシャ風ストレーナーヨーグルトで広く知られるFAGEは、これからも健康的なライフスタイルを提案し、美味しさにこだわった製品をお届けし続けます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2814833/FAGE_International___FAGE_and_Ferrari___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814832/FAGE_International_Logo.jpg

問い合わせ先： [email protected]

SOURCE FAGE International