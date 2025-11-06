파예, FIA 월드 인듀어런스 챔피언십 앞두고 페라리 하이퍼카와 글로벌 파트너십 체결

스트라센, 룩셈부르크, 2025년 11월 7일/PRNewswire/ -- 세계적인 그릭요거트(Greek Strained Yogurt) 전문 기업인 파예 인터내셔널(FAGE International S.A.)(이하 '파예')이 오늘 페라리(Ferrari)와 새로운 글로벌 파트너십을 체결했다고 발표했다. 파예는 2026년부터 전설적인 르망 24시(24 Hours of Le Mans) 경주가 포함된 세계 최고의 국제 스포츠카 경주 대회인 FIA 월드 인듀어런스 챔피언십(World Endurance Championship, WEC)에 페라리 하이퍼카(Ferrari Hypercar) 팀의 후원사로 합류한다.

이번 발표는 파예가 세계에서 가장 유명한 단일 차종 경주 시리즈로 손꼽히는 페라리 챌린지 트로페오 피렐리 (Ferrari Challenge Trofeo Pirelli)와 관련한 2025년 지역 단위 후원 계약의 후속 결과라 할 수 있다. 또한 이번 파트너십 발표는 열정, 성능 추구, 장인 정신으로 의기투합한 두 브랜드의 관계가 훨씬 가까워졌음을 시사한다.

FAGE and Ferrari executives join Ferrari – AF Corse team to celebrate partnership launch. From left to right: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta

이러한 가치관을 바탕으로 파예는 페라리의 성공적인 하이퍼카 프로그램에 합류하여 성능과 풍미를 동시에 추구하는 여정을 함께 시작하기로 결심했다 . 이러한 맥락에서 파예는 경주장이라는 한정된 공간 너머까지 널리 페라리의 정신을 알리는 데 목적을 둔 미식 행사를 진행할 예정이다.

이번 파트너십을 계기로 파예는 영양 섭취의 중요성을 알리는 홍보대사를 자처하게 된다 . 영양분은 일상적인 건강에 필수적인 요소일 뿐만 아니라 최고 수준의 경기력을 이끄는 원동력이기도 하다. 레이서가 균형 감각, 근력, 지구력을 세심하게 훈련해야 하듯, 파예는 그와 동일한 원칙을 실천한다. 이번 협업의 취지는 누구라도 꼼꼼하게 영양을 섭취하면 경주장 안팎에서 최고를 추구할 에너지를 얻을 수 있음을 알리는 것이다.

파예의 CEO 아타나시오스 필리포우(AthanassiosFilippou)는 "페라리 하이퍼카와의 관계가 더욱 가까워져서 뿌듯하다. 이번 발표는 가치관이 같은 유명 브랜드와 함께 최고를 추구하려는 파예의 굳건한 의지를 대변한다. 또한 파예는 이번 파트너십을 계기로 고객에게 영양이 전반적인 성과에 미치는 지대한 영향도 증명할 계획이다"라고 전했다.

페라리의 경주 및 고객 프로그램 (Endurance and Corse Clienti) 국제 사업부 총책 안토넬로 콜레타(Antonello Colett)는 "파예와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"라고 소감을 밝힌 데 이어, "두 회사는 열정, 탁월함, 그리고 부단한 개선 추구라는 공통된 가치관을 지니고 있다. 파예의 품질과 진정성을 향한 의지는 페라리 하이퍼카 프로그램의 정신에 완벽하게 부합한다. 파예는 페라리가 혁신과 성공이라는 목표를 달성하는 데 일조하는 엄선된 파트너 그룹에 합류하게 된다"라고 덧붙였다.

파예 소개

파예는 전 세계 미식가들에게 최고의 유제품을 선사하는 데 열정을 쏟는 선도적인 유제품 회사이다 . 1926년 그리스에서 창립한 파예는 이후 30개 여 국가에서 독보적인 유제품을 시판하는 세계적인 브랜드로 성장했다. 대표 상품인 그릭요거트로 잘 알려진 파예는 건강한 라이프스타일을 장려하고 맛있는 제품을 개발하는 데 전력을 기울이고 있다.

