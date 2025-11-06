FAGE S'ENGAGE DANS UN PARTENARIAT MONDIAL AVEC L'HYPERCAR FERRARI DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE FIA

STRASSEN, Luxembourg, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FAGE International S.A. (la « Société » ou « FAGE »), l'un des leaders internationaux du yaourt grec, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial avec Ferrari. À partir de 2026, la FAGE rejoindra la Ferrari Hypercar dans le Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC) - le principal championnat international de voitures de sport qui comprend les légendaires 24 heures du Mans.

FAGE and Ferrari executives join Ferrari – AF Corse team to celebrate partnership launch. From left to right: Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta

Cette annonce fait suite au parrainage régional de FAGE pour 2025 du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, l'une des séries de courses monomarques les plus renommées au monde, et représente une expansion significative de la relation entre deux marques unies par la passion, la recherche de la performance et l'artisanat.

Animé par ces valeurs, FAGE a choisi de rejoindre le programme Hypercar de Ferrari dans le cadre d'une collaboration qui marque le début d'un voyage combinant la recherche de la performance et de la saveur. Dans cette perspective, les expériences culinaires menées par FAGE viseront à célébrer l'esprit de Ferrari au-delà du circuit.

Grâce à ce partenariat, FAGE devient le porte-parole de l'importance de la nutrition, non seulement comme fondement de la santé au quotidien, mais aussi comme force motrice des performances d'élite. Tout comme les conducteurs doivent entraîner avec soin leur équilibre, leur force et leur endurance, la FAGE incarne les mêmes principes. Cette collaboration célèbre la façon dont une nutrition réfléchie peut permettre à chacun de poursuivre l'excellence - sur le circuit et au-delà.

Athanassios Filippou, PDG de FAGE, a commenté : « Nous sommes fiers de notre relation croissante avec Ferrari Hypercar, et cette annonce montre notre engagement en faveur de l'excellence avec une marque emblématique qui partage les mêmes valeurs. En outre, ce partenariat nous permettra de montrer aux clients comment la nutrition a un impact important sur la performance globale ».

« Nous sommes ravis de nous associer à FAGE », a déclaré Antonello Coletta, responsable mondial de l'endurance et de Corse Clienti chez Ferrari. « Nous partageons des valeurs communes telles que la passion, l'excellence et la poursuite de l'amélioration continue. L'engagement de FAGE en faveur de la qualité et de l'authenticité correspond parfaitement à l'esprit du programme Hypercar de Ferrari. Ils rejoignent un groupe de partenaires triés sur le volet qui contribuent à notre volonté permanente d'innovation et de réussite. »

À propos de la FAGE

FAGE est une société laitière de premier plan qui a à cœur de partager les meilleurs produits laitiers avec les amateurs de cuisine du monde entier. Fondée en Grèce en 1926, FAGE est devenue une marque internationale qui propose des produits laitiers exceptionnels dans plus de 30 pays. Connu pour son célèbre yaourt grec filtré, FAGE continue d'inspirer des modes de vie sains et de proposer des produits délicieusement élaborés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814833/FAGE_International___FAGE_and_Ferrari___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814832/FAGE_International_Logo.jpg