A Haier une forças com o AO 1 Point Slam para levar o tênis de base ao palco de um Grand Slam

Parceria cria um caminho para jogadores comunitários vivenciarem o Australian Open

QINGDAO, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier, marca líder mundial em eletrodomésticos, anunciou hoje sua parceria com o AO 1 Point Slam, uma iniciativa inovadora de tênis lançada pelo Australian Open, que oferece aos jogadores amadores a oportunidade de vivenciar a emoção de uma competição de Grand Slam.

A parceria conecta as comunidades locais de tênis ao principal palco do tênis mundial, oferecendo a jogadores de todas as idades e níveis de habilidade a oportunidade de competir em eventos classificatórios locais e conquistar uma vaga para competir na Rod Laver Arena durante a Semana de Abertura do Australia Open.

Para promover uma participação comunitária mais ampla, a Tennis Australia e a Haier estão convidando clubes de tênis, associações, escolas e treinadores de todo o país a organizar eventos classificatórios. Cada jogador da chave principal da Semana de Abertura do Australia Open representará uma comunidade local, e o clube associado ao eventual campeão receberá uma bolsa de desenvolvimento do tênis para apoiar o crescimento da modalidade desde a base.

"Nossa parceria de longa data com o Australian Open permitiu que a Haier se conectasse com fãs e comunidades de tênis de todas as partes do mundo. Ao ampliarmos nossa colaboração para incluir o AO 1 Point Slam, estamos criando oportunidades de interação com uma comunidade mais ampla de jogadores e fãs, levando a emoção do Australian Open mais perto das comunidades de tênis ao redor do mundo", disse Wang Meiyan, vice-presidente e diretora de marca do Grupo Haier.

"Estamos muito satisfeitos em estender nossa parceria com a Haier para o Australia Open 1 Point Slam", disse Cedric Cornelis, diretor comercial da Tennis Australia. "A dedicação da Haier à inovação e à qualidade está perfeitamente alinhada aos valores do nosso esporte. Essa colaboração não apenas elevará um dos mais recentes eventos de tênis, como também apoiará as comunidades de tênis de base em todo o país."

Com base em mais de duas décadas de experiência em marketing esportivo desde sua primeira colaboração com o Melbourne Tigers em 2004, a Haier ampliou sua presença em propriedades esportivas de classe mundial, estabelecendo parcerias com clubes de futebol de destaque, como Paris Saint-Germain e Liverpool FC, além de grandes eventos globais, incluindo o Australia Open e Roland-Garros.

Por meio dessas parcerias, a Haier interage com públicos diversos ao redor do mundo e obtém uma compreensão mais profunda das culturas locais e dos estilos de vida dos consumidores. Essas experiências continuam orientando a abordagem da Haier no desenvolvimento de produtos e soluções que atendam às necessidades em constante evolução das famílias em diferentes mercados.

Com uma rede global de P&D e capacidades de inovação locais, a Haier desenvolve soluções para casas inteligentes, projetadas para diferentes ambientes domésticos e estilos de vida. A empresa oferece de máquinas de lavar roupa energeticamente eficientes, adaptadas às famílias europeias, a eletrodomésticos de grande capacidade, desenvolvidos para consumidores norte-americanos. Dessa forma, a Haier continua adaptando suas inovações para satisfazer as diversas necessidades dos consumidores.

Reconhecida como a marca número um em eletrodomésticos no mundo em volume de vendas no varejo por 17 anos consecutivos e como uma empresa líder global em casas inteligentes, a Haier fortalece sua liderança de mercado por meio da inovação, de soluções focadas no consumidor e de engajamento local. Ao unir esporte, comunidades e tecnologia, a empresa busca criar valor sustentável e duradouro para consumidores de todas as partes do mundo.

Para obter informações adicionais sobre a organização de eventos comunitários, inscrição e detalhes de participação, visite tennis.com.au/one-point-slam.

Sobre o Haier Group

Fundado em 1984, o Haier Group é um dos principais fornecedores globais de soluções para uma vida melhor e transformação digital, com a missão de "Mais Criação, Mais Possibilidades". A empresa estabeleceu 10 centros de P&D, 35 parques industriais e 173 centros de produção em todo o mundo, alcançando uma receita global de US$ 59,8 bilhões em 2025. A Haier é a única marca do ecossistema de IoT do mundo a figurar entre as 100 marcas globais mais valiosas do ranking BrandZ da Kantar por oito anos consecutivos. Além disso, segundo a Euromonitor International, a Haier ocupa a posição n.º 1 em participação de marca nas vendas globais de eletrodomésticos de grande porte há 17 anos consecutivos.

FONTE Haier