Haier จับมือ AO 1 Point Slam ผลักดันนักเทนนิสมือสมัครเล่นสู่เวทีแกรนด์สแลม
News provided byHaier
05 Aug, 2026, 21:26 CST
ผนึกกำลังเปิดทางผู้เล่นระดับชุมชนสัมผัสบรรยากาศศึก Australian Open
ชิงเต่า, จีน, 5 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Haier แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ AO 1 Point Slam โครงการเทนนิสมิติใหม่โดย Australian Open ที่มุ่งเปิดโอกาสให้นักเทนนิสระดับรากหญ้าได้สัมผัสความตื่นเต้นของการแข่งขันระดับ Grand Slam
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงวงการเทนนิสระดับท้องถิ่นเข้ากับเวทีระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกช่วงวัยและทุกระดับฝีมือ ได้ร่วมลงแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับท้องถิ่น เพื่อชิงสิทธิ์ก้าวสู่การแข่งขันบนสนาม Rod Laver Arena ในช่วงสัปดาห์เปิดศึก Australian Open
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น Tennis Australia และ Haier ขอเชิญชวนชมรมเทนนิส สมาคม โรงเรียน และผู้ฝึกสอนทั่วประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยผู้เล่นในรอบสายการแข่งขันหลักในช่วงสัปดาห์ AO Opening Week จะลงแข่งขันในฐานะตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสโมสรต้นสังกัดของผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทนนิส เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของกีฬาเทนนิสในระดับรากหญ้า
คุณ Wang Meiyan รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ Haier Group กล่าวว่า "ความร่วมมืออันยาวนานระหว่างเรากับ Australian Open ช่วยให้ Haier สร้างความผูกพันกับแฟนเทนนิสรวมถึงชุมชนต่าง ๆ ได้ทั่วโลก การขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมโครงการ AO 1 Point Slam ในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นและแฟนกีฬาในวงกว้างยิ่งขึ้น พร้อมนำบรรยากาศความตื่นเต้นของศึก Australian Open ให้เข้าใกล้ชุมชนเทนนิสทั่วโลกมากยิ่งขึ้น"
"เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือกับ Haier สู่โครงการ AO 1 Point Slam" คุณ Cedric Cornelis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Tennis Australia กล่าว "ความมุ่งมั่นของ Haier ในด้านนวัตกรรมและคุณภาพนั้น สอดรับกับค่านิยมทางกีฬาของเราได้อย่างลงตัว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับหนึ่งในศึกเทนนิสรายการใหม่ล่าสุดเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนชุมชนเทนนิสระดับรากหญ้าทั่วประเทศอีกด้วย"
Haier สั่งสมประสบการณ์ในวงการสปอร์ตมาร์เก็ตติงมานานกว่าสองทศวรรษ นับตั้งแต่ที่ได้ประเดิมร่วมมือกับทีม Melbourne Tigers ในปี 2547 โดยได้ขยายบทบาทในวงการกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำ อาทิ Paris Saint-Germain และ Liverpool FC ตลอดจนการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ ในระดับนานาชาติ อย่าง Australian Open และ Roland-Garros
ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ Haier เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ทั่วโลก ทั้งยังเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นแนวทางสำคัญให้ Haier นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือนในตลาดแห่งต่าง ๆ
ด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ผสานศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่ Haier จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตโฮมที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ของแต่ละครัวเรือน ตั้งแต่เครื่องซักผ้าประหยัดพลังงานที่ตอบโจทย์บ้านในยุโรป ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับผู้บริโภคในอเมริกาเหนือ Haier ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
Haier เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ต่อเนื่องกันถึง 17 ปีซ้อน เมื่อวัดตามยอดขายปลีก และเป็นองค์กรสมาร์ตโฮมชั้นนำระดับโลก พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกีฬา ชุมชน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ผู้บริโภคทั่วโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับชุมชน ขั้นตอนการลงทะเบียน และข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้ที่ tennis.com.au/one-point-slam
เกี่ยวกับ Haier Group
Haier Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น สร้างความเป็นไปได้มากขึ้น" (More Creation, More Possibilities) บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 10 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 35 แห่ง และศูนย์การผลิต 173 แห่ง โดยมีรายได้ทั่วโลกถึง 5.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ทั้งนี้ Haier เป็นแบรนด์ระบบนิเวศ IoT หนึ่งเดียวของโลกที่ติดอันดับ Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน นอกจากนี้ Haier ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักระดับโลกของ Euromonitor International ติดต่อกัน 17 ปีด้วย
SOURCE Haier
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