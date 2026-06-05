PARIS, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier, marca líder mundial em grandes eletrodomésticos por 17 anos consecutivos, realizou em 2 de junho o evento Haier Fans Club em La Faisanderie, no Stade Français, em Paris. Como parceira oficial de Roland-Garros pelo quarto ano consecutivo, a marca também realizou o Haier Clay Court Open, um torneio juvenil de tênis voltado para os principais atletas de 12 a 15 anos da região metropolitana de Paris.

Haier leva o tênis juvenil e o engajamento dos fãs a Roland-Garros 2026 com o Clay Court Open e o evento Fans Club Haier leva o tênis juvenil e o engajamento dos fãs a Roland-Garros 2026 com o Clay Court Open e o evento Fans Club

Jovens talentos da região competiram no saibro em um formato que reproduz o circuito profissional. Em uma emocionante competição de simples, Victor de Bure e Victoria Andrieu conquistaram a vitória e ficaram com os títulos.

"O Haier Clay Court Open oferece aos principais jovens atletas da região metropolitana de Paris um dia de competição no saibro e ingressos para uma final de Roland-Garros. É uma premiação simples, mas significativa, e estabelece o padrão que mantemos em todas as nossas parcerias esportivas", afirmou Wang Meiyan, vice-presidente e diretora de marca do Haier Group. "Quatro anos após o início de nossa parceria com Roland-Garros, o Haier Fans Club tornou-se uma parte fundamental da forma como nos conectamos com o torneio. Na Place de la Concorde, levamos esse mesmo espírito aos fãs de toda a cidade."

O Haier Clay Court Open faz parte de um programa do Fans Club que reflete a abordagem da Haier em sua parceria com Roland-Garros, criando experiências que vão além da visibilidade da marca e geram valor direto e concreto para as comunidades locais.

Durante todo o Roland-Garros 2026, a Haier está exibindo uma linha principal de eletrodomésticos inteligentes no local do torneio, incluindo geladeiras, adegas climatizadas, lava-louças, máquinas de lavar e eletrodomésticos inteligentes para a cozinha. Os produtos expostos representam a mais recente linha premium da empresa, oferecendo aos visitantes uma experiência prática com todo o portfólio. A exposição faz parte de um programa mais amplo de experiências de marca realizadas tanto no complexo do torneio quanto pela cidade de Paris durante toda a competição.

A partir de 3 de junho, a Haier realizará uma instalação temporária na Place de la Concorde, com uma exposição fotográfica global apresentando comunidades de fãs da Haier de diversas partes do mundo. Como parceira oficial do Paris Saint-Germain e do Liverpool FC, a Haier também promove experiências interativas para fãs com temática de futebol no local, conectando suas parcerias no tênis e no futebol em um único espaço em Paris.

O esporte representa uma poderosa plataforma estratégica para que as marcas se conectem de forma autêntica com os consumidores e deem vida às suas filosofias centrais. Ao explorar valores universais como excelência, perseverança e potencial humano, o esporte cria conexões emocionais significativas que elevam as experiências de marca muito além do marketing tradicional.

Essa filosofia está no centro da estratégia de marketing esportivo de longo prazo da Haier. Há mais de duas décadas, a Haier vem construindo sistematicamente um ecossistema diversificado de engajamento esportivo que abrange basquete, tênis, futebol, badminton, críquete, automobilismo, hóquei, voleibol e outras modalidades. Por meio de parcerias estratégicas com grandes eventos, ativações de marca de alto impacto e iniciativas comunitárias contínuas, a Haier cultivou relacionamentos profundos e autênticos com consumidores em mercados globais e locais.

Ao alinhar sua marca ao espírito de competição e conquista, a Haier fortalece seu posicionamento como uma marca de estilo de vida inovadora e orientada por desempenho, capaz de se conectar com consumidores que buscam a excelência em todos os aspectos da vida.

Para acompanhar mais eventos esportivos promovidos pela Haier, visite: https://www.haier.com/global/.

Sobre o Haier Group

Fundado em 1984, o Haier Group é um dos principais fornecedores globais de soluções para uma vida melhor e para a transformação digital, guiado pelo propósito "Mais Criação, Mais Possibilidades". A empresa estabeleceu 10 centros de P&D, 35 parques industriais e 173 centros de fabricação, alcançando uma receita global de US$ 59,8 bilhões em 2025. A Haier é classificada no Top 100 das Marcas Globais Mais Valiosas da Kantar BrandZ por 8 anos consecutivos. Além disso, a Haier ocupa a posição de marca número 1 mundial em grandes eletrodomésticos segundo a Euromonitor há 17 anos consecutivos. A Haier possui 8 empresas listadas em bolsa, com sua subsidiária Haier Smart Home incluída na Fortune Global 500 e nas Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune.

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FONTE Haier