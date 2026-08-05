Haier s'associe à AO 1 Point Slam pour faire entrer le tennis amateur sur la scène du Grand Chelem

Ce partenariat offre aux acteurs locaux une nouvelle façon de vivre l'Open d'Australie

QINGDAO, Chine, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la première marque mondiale d'électroménager, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec AO 1 Point Slam, une initiative innovante lancée par l'Open d'Australie qui offre aux joueurs amateurs la possibilité de vivre l'effervescence d'un tournoi du Grand Chelem.

Ce partenariat met en relation les communautés locales de tennis avec la plus grande scène du tennis mondial, offrant ainsi aux joueurs de tous âges et de tous niveaux la possibilité de participer à des tournois de qualification locaux et de gagner le droit de jouer sur le court de la Rod Laver Arena pendant la semaine d'ouverture de l'Open d'Australie.

Afin d'encourager une participation plus large de la communauté, Tennis Australia et Haier invitent les clubs de tennis, les associations, les établissements scolaires et les entraîneurs de tout le pays à organiser des tournois de qualification. Chaque joueur participant au tournoi principal lors de la semaine d'ouverture de l'Open d'Australie représentera une communauté locale, et le club auquel est affilié le futur champion recevra une subvention destinée au développement du tennis afin de soutenir la promotion de ce sport au niveau local.

« Notre partenariat de longue date avec l'Open d'Australie a permis à Haier de tisser des liens avec les amateurs de tennis et les communautés du monde entier. En élargissant notre collaboration pour y inclure l'AO 1 Point Slam, nous créons de nouvelles opportunités d'interagir avec une communauté plus large de joueurs et de fans, et nous faisons ainsi découvrir l'effervescence de l'Open d'Australie aux communautés de tennis du monde entier », a déclaré Wang Meiyan, vice-présidente et directrice de la marque du groupe Haier.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Haier au tournoi AO 1 Point Slam », a déclaré Cédric Cornelis, directeur commercial de Tennis Australia. « L'engagement de Haier en faveur de l'innovation et de la qualité correspond parfaitement aux valeurs de notre sport. Cette collaboration permettra non seulement de mettre en valeur l'une des plus récentes initiatives du tennis, mais aussi de soutenir les communautés de tennis amateur à travers tout le pays. »

Fort de plus de deux décennies d'expérience dans le marketing sportif depuis sa première collaboration avec les Melbourne Tigers en 2004, Haier a étendu sa présence à des événements sportifs de niveau mondial, en nouant des partenariats avec des clubs de football de premier plan tels que le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC, ainsi qu'avec de grands événements internationaux, notamment l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Grâce à ces partenariats, Haier interagit avec des publics variés à travers le monde tout en acquérant une meilleure compréhension des cultures locales et des modes de vie des consommateurs. Ces expériences continuent d'influencer l'approche adoptée par Haier pour développer des produits et des solutions qui répondent aux besoins en constante évolution des ménages sur différents marchés.

Grâce à son réseau mondial de R&D et à ses capacités d'innovation adaptées aux spécificités locales, Haier développe des solutions pour la maison connectée conçues pour s'adapter à différents environnements domestiques et modes de vie. Des lave-linge à faible consommation d'énergie adaptés aux foyers européens aux appareils électroménagers de grande capacité conçus pour les consommateurs nord-américains, Haier continue d'adapter ses innovations afin de répondre aux besoins variés des consommateurs.

Reconnue comme la première marque mondiale d'électroménager en volume de ventes au détail depuis 17 années consécutives et comme l'un des leaders mondiaux de la maison connectée, Haier renforce sa position de leader sur le marché grâce à l'innovation, à des solutions axées sur le consommateur et à son engagement local. En associant le sport, les communautés et la technologie, l'entreprise vise à créer de la valeur durable pour les consommateurs du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'organisation d'événements communautaires, les inscriptions et les modalités de participation, rendez-vous sur tennis.com.au/one-point-slam.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées à améliorer la qualité de vie et à favoriser la transformation numérique, avec pour devise « Plus de création, plus de possibilités ». L'entreprise a mis en place 10 centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 sites de production à travers le monde, générant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards de dollars en 2025. Haier est la seule marque au monde spécialisée dans les écosystèmes IoT à figurer depuis huit années consécutives dans le classement Kantar BrandZ des 100 marques mondiales les plus valorisées. Par ailleurs, Haier occupe la première place en termes de part de marché des marques sur le marché mondial des gros appareils électroménagers selon Euromonitor International, et ce depuis 17 années consécutives.