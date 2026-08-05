Haier se asocia con AO 1 Point Slam para llevar el tenis base a la escena de los Grand Slam

Esta alianza crea una nueva oportunidad para que los jugadores comunitarios disfruten del Abierto de Australia

QINGDAO, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca líder mundial en electrodomésticos, ha dado a conocer hoy su alianza con AO 1 Point Slam, una innovadora iniciativa de tenis lanzada por el Abierto de Australia que proporciona a los jugadores de base la oportunidad de experimentar la emoción de una competición de Grand Slam.

Esta alianza conecta a las comunidades locales de tenis con el escenario más importante del tenis mundial, ofreciendo a jugadores de todas las edades y niveles la oportunidad de competir en torneos clasificatorios locales y ganarse la posibilidad de jugar en el Rod Laver Arena durante la Semana Inaugural del Abierto de Australia.

Con el fin de fomentar una mayor participación comunitaria, Tennis Australia y Haier invitan a clubes, asociaciones, escuelas y entrenadores de tenis de todo el país a organizar torneos clasificatorios. Cada jugador del cuadro principal en la Semana Inaugural del Abierto de Australia representarà a una comunidad local, y el club asociado al campeón recibirá una subvención para el desarrollo del tenis base.

"Nuestra larga colaboración con el Abierto de Australia ha permitido a Haier conectar con aficionados y comunidades del tenis en todo el mundo. Al ampliar nuestra colaboración para incluir el AO 1 Point Slam, creamos nuevas oportunidades para interactuar con una comunidad más amplia de jugadores y aficionados, acercando la emoción del Abierto de Australia a las comunidades del tenis a nivel mundial", declaró Wang Meiyan, vicepresidente y director de marca de Haier Group.

"Estamos encantados de extender nuestra colaboración con Haier al AO 1 Point Slam", indicó Cedric Cornelis, director comercial de Tennis Australia. "La dedicación de Haier a la innovación y la calidad se alinea perfectamente con los valores de nuestro deporte. Esta colaboración no solo impulsará uno de los eventos de tenis más recientes, sino que también apoyará a las comunidades de tenis de base en todo el país".

Después de más de dos décadas de experiencia en marketing deportivo desde su primera colaboración con los Melbourne Tigers en 2004, Haier ha expandido su presencia en eventos deportivos de primer nivel, asociándose con clubes de fútbol líderes como el Paris Saint-Germain y el Liverpool FC, así como con importantes eventos globales como el Abierto de Australia y Roland-Garros.

A través de estas alianzas, Haier conecta con audiencias diversas en todo el mundo, obteniendo un conocimiento más profundo de las culturas locales y los estilos de vida de los consumidores. Estas experiencias siguen guiando el enfoque de Haier para desarrollar productos y soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de los hogares en diferentes mercados.

Contando con una red global de I+D y capacidades de innovación localizadas, Haier desarrolla soluciones para el hogar inteligente diseñadas para diferentes entornos y estilos de vida. Desde lavadoras de bajo consumo energético adaptadas a los hogares europeos hasta electrodomésticos de gran capacidad desarrollados para los consumidores norteamericanos, Haier continúa adaptando sus innovaciones para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Siendo reconocida como la marca número 1 del mundo en electrodomésticos por volumen de ventas durante 17 años consecutivos y como empresa líder mundial en el sector del hogar inteligente, Haier fortalece su liderazgo en el mercado a través de la innovación, soluciones centradas en el consumidor y el compromiso local. Al combinar deporte, comunidades y tecnología, la empresa busca crear valor duradero para los consumidores de todo el mundo.

Si desea conseguir más información sobre la organización de eventos comunitarios, el registro y los detalles de participación, visite tennis.com.au/one-point-slam.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una mejor calidad de vida y la transformación digital, con el objetivo de "Más creación, más posibilidades". La compañía ha establecido 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación en todo el mundo, generando ingresos globales de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier es la única marca del ecosistema IoT del mundo que ha figurado entre las 100 marcas globales más valiosas de Kantar BrandZ durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en cuota de mercado de ventas mundiales de electrodomésticos, según Euromonitor International, durante 17 años consecutivos.