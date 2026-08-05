Haier rozpoczyna współpracę z AO 1 Point Slam z myślą o wprowadzeniu amatorskiego tenisa na scenę Wielkiego Szlema

Partnerstwo to zapewnia nowe ścieżki dla lokalnych graczy pragnących doświadczyć atmosfery Australian Open.

QINGDAO, Chiny, 5 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, światowy lider w kategorii dużego sprzętu AGD, ogłosił dzisiaj nawiązanie współpracy z AO 1 Point Slam, innowacyjną inicjatywą tenisową stworzoną przez organizatorów Australian Open z myślą o zapewnieniu amatorom możliwości doświadczenia emocji płynących z turnieju Wielkiego Szlema.

Partnerstwo łączy lokalne społeczności tenisowe z największą sceną tenisową na świecie, dając graczom w każdym wieku i o dowolnym poziomie umiejętności szansę na wystąpienie w lokalnych wydarzeniach kwalifikacyjnych i możliwość konkurowania z innymi graczami na kortach Rod Laver Arena podczas tygodnia otwarcia Australian Open.

Aby zachęcić członków lokalnej społeczności do szerszego udziału, Tennis Australia i Haier odwiedzają kluby tenisowe, stowarzyszenia, szkoły i trenerów w całym kraju, proponując im organizację wydarzeń kwalifikacyjnych. Każdy zawodnik występujący w turnieju głównym podczas tygodnia otwarcia AO będzie reprezentować lokalną społeczność, a klub, z którym związany jest potencjalny mistrz otrzyma grant na rozwój działalności tenisowej w celu wsparcia rozwoju inicjatyw oddolnych.

„Nasze długoletnie partnerstwo z Australian Open pozwoliło firmie Haier na budowanie relacji z fanami tenisa i społecznościami na całym świecie. Poprzez poszerzenie naszej współpracy z myślą o dołączeniu AO 1 Point Slam, tworzymy nowe możliwości zaangażowania szerszej społeczności graczy i kibiców, przybliżając społecznościom tenisowym na całym świecie ekscytację płynącą z Australian Open" - powiedział Wang Meiyan, wiceprezes i dyrektor ds. marki w Haier Group.

„Jesteśmy zachwyceni poszerzeniem naszego partnerstwa o AO 1 Point Slam" - powiedział Cedric Cornelis, dyrektor ds. handlowych Tennis Australia. „Zaangażowanie firmy Haier w innowacje i jakość doskonale harmonizuje z wartościami naszego sportu. Współpraca ta nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu jednego z najnowszych wydarzeń tenisowych lecz również wesprze amatorskie społeczności tenisowe w całym kraju".

Opierając się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w obszarze marketingu sportowego, począwszy od współpracy z Melbourne Tigers w 2004 r., Haier poszerzył swoją obecność na światowej klasy obiektach sportowych, współpracując z czołowymi klubami piłkarskimi, w tym Paris Saint-Germain i Liverpool FC i w ramach największych międzynarodowych imprez sportowych, w tym Australian Open i Roland-Garros.

Dzięki tym partnerstwom, Haier buduje relacje z różnorodnymi grupami odbiorców na całym świecie, przy równoczesnym pogłębianiu wiedzy na temat lokalnych kultur i stylu życia konsumentów. Doświadczenia te nieustannie dostarczają danych na potrzeby podejścia firmy Haier do rozwoju nowych produktów i rozwiązań, które spełniają zmieniające się potrzeby gospodarstw domowych na różnych rynkach.

Dzięki globalnej sieci badawczo-rozwojowej i lokalnym działaniom w zakresie innowacji, Haier tworzy rozwiązania dla inteligentnego domu zaprojektowane z myślą o różnych środowiskach domowych i stylu życia. Od energooszczędnych pralek dostosowanych do europejskich gospodarstw domowych po wysokowydajne urządzenia opracowane dla konsumentów z Ameryki Północnej, Haier nieustannie dostosowuje swoje innowacje, aby spełnić różnorodne potrzeby użytkowników.

Uznawana za czołową markę dużego sprzętu AGD na świecie pod względem wolumenu sprzedaży detalicznej przez 17 kolejnych lat i czołowe przedsiębiorstwo sektora inteligentnych domów, Haier umacnia swoją czołową pozycję rynkową dzięki innowacjom, rozwiązaniom ukierunkowanym na konsumentów i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Poprzez połączenie świata sportu, życia społecznego i technologii, firma realizuje cel stworzenia trwałej wartości dla konsumentów na całym świecie.

Szczegółowe informacje na temat organizatorów wydarzeń, rejestracji i udziału znajdują się na stronie tennis.com.au/one-point-slam.

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Firma dysponuje 10 centrami badawczo-rozwojowymi, 35 parkami przemysłowymi i 173 centrami produkcyjnymi na całym świecie. W 2025 roku osiągnęła globalne przychody w wysokości 59,8 mld USD. Haier jest jedyną na świecie marką ekosystemu IoT, która figuruje w rankingu Kantar BrandZ Top 100 najcenniejszych marek globalnych nieprzerwanie od 8 lat. Jednocześnie Haier utrzymuje pozycję lidera w globalnym rankingu marek dużego sprzętu AGD Euromonitor od 17 lat z rzędu.