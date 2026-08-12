A Helfie AI nomeia líderes de peso nas áreas de tecnologia e governança para integrar seu Conselho de Administração

Patrick Gates, ex-executivo da Apple e do Airbnb, e Sunita Parasuraman, ex-executiva da Meta, juntam-se ao conselho como diretores não executivos, reforçando a expertise em tecnologia e governança da Helfie.

MELBOURNE, Austrália, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Helfie AI ("Helfie"), uma rede preventiva baseada em inteligência artificial que está transformando a saúde global por meio de dispositivos móveis, anunciou hoje a nomeação de Patrick Gates e Sunita Parasuraman como diretores não executivos.

Patrick Gates e Sunita Parasuraman são diretores não executivos da Helfie AI

Patrick Gates traz consigo mais de três décadas de liderança em engenharia e tecnologia, incluindo 14 anos na Apple, onde ajudou a desenvolver o iCloud, o FaceTime, o iMessage e a iTunes Store. Posteriormente, atuou como CTO da startup de hardware de IA Humane, antes de ingressar no Airbnb como vice-presidente e especialista técnico, liderando atualizações de produtos impulsionadas por inteligência artificial.

Sunita Parasuraman possui mais de 25 anos de experiência no setor, incluindo passagens pela Apple, Genentech, VMware e Meta, onde atuou por 12 anos, inclusive como diretora global de Tesouraria, quando liderou a estruturação da organização global de tesouraria e supervisionou as reservas que sustentavam a iniciativa de stablecoin Libra/Diem da Meta. Posteriormente, ela se tornou chefe de Investimentos e Experimentação de Novos Produtos da Meta e, atualmente, faz parte dos conselhos da IREN Limited, do The Baldwin Insurance Group e da BitGo Holdings.

Tony De Fougerolles, presidente da Helfie AI afirma: "Patrick e Sunita se juntam à Helfie em um momento emocionante. Patrick construiu infraestrutura que atende centenas de milhões de pessoas na Apple e liderou a transformação da IA em escala global. Sunita possui vasta experiência em tecnologia, governança e regulamentação nos mais altos níveis. Juntos, eles fortalecem nosso Conselho e nossa missão de levar cuidados preventivos de saúde acessíveis a todos."

Patrick Gates, diretor não executivo, Helfie AI adicionou: "Helfie está construindo algo genuinamente importante. Estou entusiasmado em ajudar a equipe a superar os desafios de infraestrutura e escala que surgem ao construir uma rede global de saúde."

Sunita Parasuraman, diretora não executiva da Helfie AI, disse: "As ferramentas de saúde preventiva acessíveis e inteligentes da Helfie podem melhorar os padrões de vida das pessoas do mundo inteiro. Estou ansiosa para contribuir com minha experiência em governança tecnológica e escalonamento responsável para o crescimento da empresa."

SOBRE A HELFIE AI

A Helfie AI é uma plataforma global de saúde humana para detecção precoce, prevenção proativa e bem-estar otimizado, voltada a mais de 8 bilhões de pessoas. A plataforma baseada em ciência e alimentada por IA fornece mais de 30 verificações de saúde instantâneas e acessíveis via smartphone, combinadas com insights médicos poderosos, controle sobre os dados e acesso universal. A Helfie AI trabalha com governos e empresas em todo o mundo para ampliar o acesso à saúde preventiva para todos.

Mais detalhes em www.helfie.ai

FONTE Helfie AI