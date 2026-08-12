Helfie AI incorpora a destacados líderes tecnológicos y de dirección a su consejo de administración

Patrick Gates, exejecutivo de Apple y Airbnb, y Sunita Parasuraman, exejecutiva de Meta, se unen como consejeros no ejecutivos, fortaleciendo así la tecnología y la dirección de Helfie

MELBOURNE, Australia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Helfie AI ("Helfie"), una red preventiva impulsada por IA que está transformando la atención médica global a través de dispositivos móviles, ha dado a conocer hoy el nombramiento de Patrick Gates y Sunita Parasuraman como directores no ejecutivos.

Patrick Gates and Sunita Parasuraman, Non-Executive Directors, Helfie AI

Patrick Gates aporta más de tres décadas de experiencia en ingeniería y liderazgo tecnológico, incluyendo 14 años en Apple, donde ayudó a desarrollar iCloud, FaceTime, iMessage y la iTunes Store. Posteriormente, fue director de tecnología de la startup de hardware de IA Humane antes de unirse a Airbnb como vicepresidente y miembro técnico, liderando las actualizaciones de productos basadas en IA.

Sunita Parasuraman dispone de más de 25 años de experiencia en el sector, incluyendo trayectorias en Apple, Genentech, VMware y Meta, donde trabajó durante 12 años, incluyendo el cargo de directora global de tesorería, donde desarrolló la organización global de tesorería y supervisó la reserva que respalda la iniciativa de criptomoneda estable Libra/Diem de Meta. Posteriormente, se convirtió en directora de inversiones y experimentación de nuevos productos de Meta, y actualmente forma parte de los consejos de administración de IREN Limited, The Baldwin Insurance Group y BitGo Holdings.

Tony De Fougerolles, presidente de Helfie AI, explicó: "Patrick y Sunita pasan a formar parte de Helfie en un momento emocionante. Patrick ha desarrollado infraestructura que da servicio a cientos de millones de personas en Apple y ha liderado la transformación de la IA a escala global. Sunita ha gestionado tecnología, dirección y regulación al más alto nivel. De forma conjunta fortalecen nuestra junta directiva y nuestra misión basada en proporcionar atención médica preventiva accesible para todos".

Patrick Gates, director no ejecutivo de Helfie AI, añadió: " Helfie está creando algo realmente importante. Me entusiasma poder ayudar al equipo a superar los retos a los que se enfrenta la infraestructura y escalabilidad que conlleva la construcción de una red de salud global".

Sunita Parasuraman, directora no ejecutiva de Helfie AI, declaró: "Las herramientas de salud preventiva accesibles e inteligentes de Helfie podrían mejorar el nivel de vida en todo el mundo. Me entusiasma aportar mi experiencia en dirección tecnológica y escalabilidad responsable al crecimiento de Helfie".

ACERCA DE HELFIE AI

Helfie AI es una plataforma global de salud humana para la detección temprana, la prevención proactiva y el bienestar optimizado de más de 8.000 millones de personas. Esta plataforma, respaldada por la ciencia e impulsada por IA, ofrece más de 30 chequeos de salud instantáneos y asequibles a través del teléfono inteligente, combinados con información médica valiosa, propiedad de los datos y acceso universal. Helfie AI trabaja con gobiernos y empresas de todo el mundo con la finalidad de que la salud preventiva sea accesible para todos.

Más detalles disponibles a través de www.helfie.ai