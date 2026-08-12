Helfie AI、取締役会にテクノロジーおよびガバナンス分野の重鎮を起用

元AppleおよびAirbnb幹部のPatrick Gates氏と元Meta幹部のSunita Parasuraman氏が社外取締役に就任し、Helfieのテクノロジーとガバナンスを強化

メルボルン、オーストラリア, 2026年8月13日 /PRNewswire/ -- モバイルを通じて世界のヘルスケアを変革するAI搭載の予防ネットワークであるHelfie AI（以下「Helfie」）は本日、Patrick Gates氏およびSunita Parasuraman氏を社外取締役に任命したことを発表しました。

Patrick Gates氏は、Appleでの14年間を含め、30年以上にわたるエンジニアリングおよびテクノロジーのリーダーシップ経験を有しており、同社ではiCloud、FaceTime、iMessage、iTunes Storeの構築を支援しました。同氏はその後、AIハードウェアスタートアップであるHumaneのCTOを務めた後、バイスプレジデント兼テクニカルフェローとしてAirbnbに参画し、AI駆動型の製品アップデートを推進しました。

Patrick Gates and Sunita Parasuraman, Non-Executive Directors, Helfie AI

Sunita Parasuraman氏は、Apple、Genentech、VMware、Metaなどでの25年以上の業界経験を有しています。Metaには12年間在籍し、グローバル財務責任者（Global Head of Treasury）としてグローバル財務組織を構築したほか、Metaのステーブルコイン構想「リブラ/ディエム（Libra/Diem）」を裏付ける準備金の管理を統括しました。その後、同氏はMetaの投資・新製品実験部門の責任者に就任し、現在はIREN Limited、The Baldwin Insurance Group、およびBitGo Holdingsの取締役を務めています。

Helfie AIの会長であるTony De Fougerolles氏は次のように述べました。「PatrickとSunitaは、期待が高まるこの時期にHelfieに加わってくれました。Patrick氏はAppleにおいて数億人にサービスを提供するインフラを構築し、グローバル規模でAIトランスフォーメーションを推進してきました。Sunita氏は最高経営レベルにおいて、テクノロジー、ガバナンス、規制に対応してきました。両氏の参画により当社の取締役会が強化され、すべての人々にアクセス可能な予防ヘルスケアを提供するという当社の使命がさらに強固なものとなります。」

Helfie AIの社外取締役であるPatrick Gates氏は次のように付け加えました。「Helfieは本当に重要なものを構築しています。グローバルなヘルスケアネットワークの構築に伴うインフラや拡張性の課題に取り組むチームを支援できることを楽しみにしています。」

Helfie AIの社外取締役であるSunita Parasuraman氏は次のように述べました。「Helfieが提供するアクセシブルでインテリジェントな予防ヘルスケアツールは、世界中の生活水準を向上させる可能性を秘めています。テクノロジーガバナンスと責任ある事業拡大における私の経験をHelfieの成長に生かせることを楽しみにしています。」

Helfie AIについて

Helfie AIは、80億人以上の人々に向けて早期発見、積極的な予防、最適化されたウェルビーイングを提供するグローバルなヘルスケアプラットフォームです。科学的根拠に基づきAIを搭載したこのプラットフォームは、スマートフォンを通じて30種類以上の即座に受けられる手頃な価格のヘルスチェックを提供し、高度な医学的知見、データ所有権、そしてユニバーサルなアクセスを融合させています。Helfie AIは世界中の政府や企業と連携し、すべての人々が予防ヘルスケアを利用できるように取り組んでいます。

詳細についてはwww.helfie.aiをご覧ください。

SOURCE Helfie AI