Helfie AI 委任兩名科技及企業管治界重量級領袖加入董事會

前 Apple 及 Airbnb 高層 Patrick Gates 與前 Meta 高層 Sunita Parasuraman 獲委任為非執行董事，進一步增強 Helfie 的科技實力及企業管治能力。

澳洲墨爾本2026年8月12日 /美通社/ -- Helfie AI（「Helfie」）是一個由 AI 驅動的預防醫療網絡，致力透過流動裝置革新全球醫療保健服務。公司今日宣佈委任 Patrick Gates 及 Sunita Parasuraman 為非執行董事。

Patrick Gates 擁有逾 30 年工程及科技領導經驗，當中包括於 Apple 任職 14 年，期間參與構建 iCloud、FaceTime、iMessage 及 iTunes Store。其後，他出任 AI 硬件初創企業 Humane 的技術總監，之後加入 Airbnb 擔任副總裁兼技術專家，負責推動 AI 產品升級。

Helfie AI 非執行董事 Patrick Gates 及 Sunita Parasuraman

Sunita Parasuraman 擁有逾 25 年行業經驗，曾任職於 Apple、Genentech、VMware 及 Meta。她在 Meta 任職長達 12 年，期間曾擔任全球財資主管，負責建立公司的全球財資團隊，並管理為 Meta Libra/Diem 穩定幣計劃提供資產支持的儲備。其後，她出任 Meta 投資及新產品實驗主管，目前亦擔任 IREN Limited、The Baldwin Insurance Group 及 BitGo Holdings 的董事。

Helfie AI 主席 Tony De Fougerolles 表示：「Patrick 與 Sunita 在 Helfie 發展的重要時刻加入公司，令人振奮。Patrick 曾於 Apple 參與構建支援數以億計用戶的基礎設施，並領導全球規模的 AI 轉型。Sunita 則擁有在最高管理層面處理科技、企業管治及監管事務的豐富經驗。兩人的加入將進一步增強董事會實力，推動我們實踐使命，讓人人都能獲得預防醫療服務。」

Helfie AI 非執行董事 Patrick Gates 補充道：「Helfie 正在推動一項真正具有重要意義的事業。我很高興能夠協助團隊應對建立全球健康網絡過程中，在基礎設施及規模化發展方面面對的挑戰。」

Helfie AI 非執行董事 Sunita Parasuraman 表示：「Helfie 便捷易用的智能預防保健工具，有望改善全球民眾的生活質素。我期待運用自己在科技管治及負責任規模化發展方面的經驗，支持 Helfie 持續成長。」

關於 HELFIE AI

Helfie AI 是一個面向全球逾 80 億人口的健康平台，提供早期檢測、主動預防及健康優化服務。此平台以科學實證為基礎並由 AI 驅動，透過智能手機即時提供逾 30 項價格相宜的健康檢查，並結合深入的醫療分析、數據擁有權及普及使用等優勢。Helfie AI 與全球各地政府及企業合作，致力讓人人都能獲得預防保健服務。

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SOURCE Helfie AI