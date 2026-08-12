Helfie AI incorpora a su consejo de administración a destacados líderes del sector tecnológico y de la gobernanza

Patrick Gates, antiguo ejecutivo de Apple y Airbnb, y Sunita Parasuraman, antigua ejecutiva de Meta, se incorporan como directores no ejecutivos, lo que refuerza la tecnología y la gobernanza de Helfie

MELBOURNE, Australia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Helfie AI ("Helfie"), una red preventiva basada en inteligencia artificial que está transformando la asistencia sanitaria mundial a través de dispositivos móviles, ha anunciado hoy el nombramiento de Patrick Gates y Sunita Parasuraman como directores no ejecutivos.

Patrick Gates y Sunita Parasuraman, directores no ejecutivos de Helfie AI

Patrick Gates cuenta con más de tres décadas de experiencia en puestos de liderazgo en ingeniería y tecnología, incluidos 14 años en Apple, donde contribuyó al desarrollo de iCloud, FaceTime, iMessage y la iTunes Store. Posteriormente, ocupó el cargo de director de tecnología (CTO) de la startup de hardware de IA Humane antes de incorporarse a Airbnb como vicepresidente y miembro técnico, donde dirigió las actualizaciones de productos basadas en la inteligencia artificial.

Sunita Parasuraman cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, incluyendo firmas como Apple, Genentech, VMware y Meta, donde trabajó durante 12 años, entre otros cargos como directora global de tesorería, encargándose de crear la organización global de tesorería de la empresa y supervisando las reservas que respaldan la iniciativa de la moneda estable Libra/Diem de Meta. Posteriormente, pasó a ocupar el cargo de directora de Inversiones y Experimentación con Nuevos Productos de Meta, y actualmente forma parte de los consejos de administración de IREN Limited, The Baldwin Insurance Group y BitGo Holdings.

Tony De Fougerolles, presidente de Helfie AI, afirma: "Patrick y Sunita se incorporan a Helfie en un momento importante. Patrick ha desarrollado infraestructuras que dan servicio a cientos de millones de usuarios en Apple y ha liderado la transformación hacia la inteligencia artificial a escala mundial. Sunita ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la tecnología, la gobernanza y la regulación al más alto nivel. Juntos, refuerzan nuestro Consejo de Administración y nuestra misión de ofrecer atención sanitaria preventiva accesible para todos".

Patrick Gates, director no ejecutivo de Helfie AI, añadió: "Helfie está creando algo realmente importante. Deseo ayudar al equipo a afrontar los retos relacionados con la infraestructura y la escalabilidad que conlleva la creación de una red sanitaria mundial".

Sunita Parasuraman, directora no ejecutiva de Helfie AI, afirmó: "Las herramientas de salud preventiva accesibles e inteligentes de Helfie podrían mejorar el nivel de vida en todo el mundo. Deseo aportar al crecimiento de Helfie mi experiencia en gobernanza tecnológica y en la expansión responsable".

ACERCA DE HELFIE AI

Helfie AI es una plataforma global dedicada a la salud humana que tiene como objetivo la detección precoz, la prevención proactiva y la optimización del bienestar de más de 8000 millones de personas. Esta plataforma, respaldada por la ciencia e impulsada por la inteligencia artificial, ofrece más de 30 pruebas de salud instantáneas y asequibles a través de un smartphone, combinadas con valiosos conocimientos médicos, la titularidad de los datos y el acceso universal. Helfie AI colabora con gobiernos y empresas de todo el mundo para que la salud preventiva sea accesible para todos.

Vea más información en www.helfie.ai.

FUENTE Helfie AI