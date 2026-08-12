Helfie AI nomme des personnalités de premier plan issues des secteurs de la technologie et de la gouvernance dans son conseil d'administration

Patrick Gates, ancien cadre chez Apple et Airbnb, et Sunita Parasuraman, ancienne cadre chez Meta, rejoignent le conseil d'administration en tant qu'administrateurs non exécutifs, renforçant ainsi les capacités technologiques et la gouvernance de Helfie.

MELBOURNE, Australie, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Helfie AI (« Helfie »), un réseau de prévention basé sur l'intelligence artificielle qui transforme les soins de santé à l'échelle mondiale grâce à la technologie mobile, a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Gates et de Sunita Parasuraman au poste d'administrateurs non exécutifs.

Patrick Gates and Sunita Parasuraman, Non-Executive Directors, Helfie AI

Patrick Gates possède plus de trois décennies d'expérience dans des postes de direction dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie, dont 14 ans chez Apple, où il a contribué au développement d'iCloud, de FaceTime, d'iMessage et de l'iTunes Store. Il a ensuite occupé le poste de directeur technique de Humane, une start-up spécialisée dans le matériel d'IA, avant de rejoindre Airbnb en tant que vice-président et « Technical Fellow », où il a dirigé les mises à jour des produits basées sur l'IA.

Sunita Parasuraman possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, notamment chez Apple, Genentech, VMware et Meta, où elle a passé 12 ans, en particulier en tant que responsable mondiale de la trésorerie, chargée de mettre en place l'organisation mondiale de la trésorerie et de superviser les réserves garantissant l'initiative de Meta relative au stablecoin Libra/Diem. Elle a ensuite occupé le poste de responsable des investissements et de l'expérimentation de nouveaux produits chez Meta, et siège aujourd'hui aux conseils d'administration d'IREN Limited, de The Baldwin Insurance Group et de BitGo Holdings.

Tony De Fougerolles, président de Helfie AI, a déclaré : « Patrick et Sunita rejoignent Helfie à un moment clé. Patrick a mis en place des infrastructures au service de centaines de millions d'utilisateurs chez Apple et a supervisé la transformation vers l'IA à l'échelle mondiale. Sunita a évolué dans les domaines de la technologie, de la gouvernance et de la réglementation aux plus hauts niveaux. Ensemble, ils renforcent notre conseil d'administration et notre mission, qui consiste à offrir à tous des soins de santé préventifs accessibles. »

Patrick Gates, administrateur non exécutif chez Helfie AI, a ajouté : « Helfie est en train de créer quelque chose de véritablement important. Je suis ravi d'aider l'équipe à relever les défis liés à l'infrastructure et à la mise à l'échelle qui accompagnent la création d'un réseau mondial de santé. »

Sunita Parasuraman, administratrice non exécutive chez Helfie AI, a déclaré : « Les outils de santé préventive intelligents et accessibles proposés par Helfie sont susceptibles d'améliorer le niveau de vie dans le monde entier. Je me réjouis de mettre mon expérience en matière de gouvernance technologique et de développement responsable au service de la croissance de Helfie. »

À PROPOS DE HELFIE AI

Helfie AI est une plateforme mondiale dédiée à la santé humaine, dont la mission est de favoriser le dépistage précoce, la prévention proactive et l'optimisation du bien-être de plus de 8 milliards de personnes. Cette plateforme, fondée sur des données scientifiques et activée par l'IA, propose plus de 30 bilans de santé instantanés et abordables par l'intermédiaire d'un smartphone, associés à des analyses médicales approfondies, à la maîtrise des données et à un accès universel. Helfie AI collabore avec les pouvoirs publics et les entreprises du monde entier afin de rendre la médecine préventive accessible à tous.

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