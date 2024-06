A Hisense se associou aos lendários goleiros Iker Casillas e Manuel Neuer para apresentar os produtos da campanha "BEYOND GLORY" da UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma das principais marcas mundiais de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, ocupando o segundo lugar no ranking mundial de vendas de TVs de 2022 ao primeiro trimestre de 2024, torna-se o centro das atenções com o vídeo dos novos embaixadores. A marca fez uma parceria com seus Embaixadores Globais, Iker Casillas e Manuel Neuer, para proporcionar aos torcedores a melhor experiência de assistir a uma partida da UEFA EURO 2024™.

A Hisense TV continua sendo a número 2 do mundo e a TV de 100'' número 1 do mundo (PRNewsfoto/Hisense) A Hisense se associou a Iker Casillas e Manuel Neuer como Embaixadores Globais (PRNewsfoto/Hisense)

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense lançou recentemente sua campanha "BEYOND GLORY", nomeando os dois famosos goleiros como Embaixadores da Campanha Global Hisense. A campanha celebra a busca incessante pela excelência comum aos jogadores de futebol que desejam conquistar as honras da EURO 2024™, ao mesmo tempo em que destaca o compromisso da Hisense em ultrapassar os limites na indústria de eletrodomésticos.

Os dois icônicos goleiros transmitem confiabilidade absoluta ao ajudar a garantir o sucesso de suas equipes, assim como a Hisense se esforça em seu compromisso de melhorar a vida de nossos clientes com tecnologia inovadora e confiável.

As estrelas do novo vídeo de embaixador exibem suas habilidades frente a uma vitrine de produtos inovadores "Hero" da Hisense EURO 2024™, projetados para proporcionar uma vida melhor às pessoas. Eles interagem de forma lúdica com uma linha de produtos que inclui a ULED TV U7N, a Laser TV L9H, as lavadoras da série 7S, o refrigerador inteligente PureFlat e o ar-condicionado Energy Pro X. Com a proximidade do torneio, os consumidores podem aproveitar os produtos inovadores da Hisense com ótimas ofertas nos revendedores locais e nas plataformas de comércio eletrônico Amazon, Boulanger, Darty, MSD e Mediaworld, etc.

A campanha marca o terceiro Campeonato Europeu de Futebol da UEFA™ consecutivo em que a Hisense é parceira do evento, proporcionando uma importante oportunidade de continuar a conectar a marca Hisense com consumidores de todo o mundo. Este ano, a UEFA cedeu direitos exclusivos à Hisense como fornecedora oficial de telas de VAR para a UEFA EURO 2024™. Esta é a primeira vez que a UEFA abre os direitos e interesses exclusivos para a exibição do VAR, significando que a tecnologia da Hisense foi testada e aprovada.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de remessas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440219/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440233/image.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk

FONTE Hisense