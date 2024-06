Hisense sa pripája k brankárskym legendám, Ikerovi Casillasovi a Manuelovi Neuerovi, aby predstavili hrdinské produkty UEFA EURO 2024™ v rámci kampane „BEYOND GLORY"

ČCHING-TAO, Čína, 18. júna 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov v období od roku 2022 do 1. štvrťroka 2024, vstupuje do centra pozornosti v novom videu s ambasádormi turnaja. Značka sa spojila so svojimi globálnymi ambasádormi, Ikerom Casillasom a Manuelom Neuerom, aby fanúšikom poskytla dokonalý zážitok zo sledovania zápasov UEFA EURO 2024™.

Hisense TV remains global No.2 and 100’’ TV global No.1 Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador

Spoločnosť Hisense ako oficiálny partner UEFA EURO 2024™ nedávno spustila svoju kampaň „BEYOND GLORY" (ZA SLÁVOU) a vymenovala dvoch renomovaných brankárov za ambasádorov globálnej kampane spoločnosti Hisense. Kampaň oslavuje neúnavnú snahu o dokonalosť, ktorú zdieľajú futbalisti usilujúci sa o ocenenie EURO 2024™, a zároveň zdôrazňuje záväzok spoločnosti Hisense posúvať hranice v odvetví domácich spotrebičov.

Obaja ikonickí brankári predstavujú absolútnu spoľahlivosť pri zabezpečovaní úspechu svojich tímov, rovnako ako sa Hisense snaží vo svojom záväzku uspieť pri zlepšovaní života svojich zákazníkov pomocou inovatívnej spoľahlivej technológie.

Nové hviezdy videa ako ambasádori predvádzajú svoje zručnosti tak, ako sa na prehliadke prezentujú inovatívne „hrdinské" produkty Hisense EURO 2024™, navrhnuté, aby ľuďom zlepšovali život. Hravo sa prepájajú s produktovou radou vrátane televízora ULED TV U7N, laserového televízora L9H, umývačiek série 7S, inteligentnej chladničky PureFlat a klimatizácie Energy Pro X. S príchodom turnaja si spotrebitelia môžu vychutnať inovatívne produkty Hisense so skvelými ponukami prostredníctvom miestnych maloobchodníkov a platforiem elektronického obchodu Amazon, Boulanger, Darty, MSD a Mediaworld atď.

Kampaň predstavuje tretie po sebe idúce majstrovstvá UEFA European Championship™, na ktorých sa spoločnosť Hisense podieľa ako partner podujatia, čo poskytuje významnú príležitosť naďalej spájať značku Hisense so spotrebiteľmi na celom svete. Tento rok UEFA udelila exkluzívne práva spoločnosti Hisense ako oficiálnemu poskytovateľovi obrazoviek pre videoasistenta rozhodcu (VAR) na UEFA EURO 2024™. Je to prvýkrát, čo UEFA otvorila exkluzívne práva a prejavila záujem o zobrazenie VAR, čo znamená, že technológia Hisense bola testovaná a uznaná.

O spoločnosti Hisense

Hisense je poprednou svetovou značkou domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky a oficiálnym partnerom UEFA EURO 2024™. Podľa spoločnosti Omdia sa spoločnosť Hisense umiestnila v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024 na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2439988/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2439989/image.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk