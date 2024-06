Hisense łączy siły z Ikerem Casillasem i Manuelem Neuerem, aby zaprezentować flagowe produkty UEFA EURO 2024™ „BEYOND GLORY"

QINGDAO, Chiny, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, od 2022 r. do I kw. 2024 r. zajmująca drugą pozycję na świecie pod względem dostaw telewizorów, zwraca uwagę nowym materiałem wideo z udziałem ambasadorów marki. Marka nawiązała partnerstwo ze swoimi globalnymi ambasadorami Ikerem Casillasem i Manuelem Neuerem, aby zapewnić kibicom najlepsze wrażenia z oglądania meczów UEFA EURO 2024™.

Jako oficjalny partner UEFA EURO 2024™ firma Hisense zainaugurowała ostatnio kampanię „BEYOND GLORY", powołując dwóch słynnych bramkarzy na globalnych ambasadorów kampanii Hisense. Kampania stanowi wyraz uznania dla nieustannego dążenia do doskonałości, które łączy piłkarzy biorących udział w zmaganiach o puchar EURO 2024™, jednocześnie podkreślając zaangażowanie Hisense w przesuwanie granic w branży AGD.

Obydwaj legendarni bramkarze są absolutnie niezawodni, jeśli chodzi o zapewnienie sukcesu swoim zespołom. Podobnie Hisense dąży do polepszania jakości życia klientów dzięki innowacyjnej, niezawodnej technologii.

Nowy materiał wideo z udziałem ambasadorów marki prezentuje ich umiejętności w zestawieniu z innowacyjnymi flagowymi produktami Hisense EURO 2024™ zaprojektowanymi z myślą o poprawie jakości życia ludzi. Piłkarze z lekkością wchodzą w interakcje z produktami, m.in. telewizorem ULED U7N i telewizorem laserowym L9H, zmywarką serii 7S, inteligentną lodówką PureFlat i klimatyzatorem Energy Pro X. Dzięki mistrzostwom konsumenci mogą cieszyć się innowacyjnymi produktami HIsense w świetnych cenach oferowanych przez lokalne punkty detaliczne i platformy e-commerce, m.in. Amazon, Boulanger, Darty, MSD i Mediaworld.

Kampania zaznacza trzecie z kolei Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA™, których Hisense jest partnerem, co stanowi ważną okazję do dalszego tworzenia relacji z klientami na całym świecie. W tym roku UEFA przyznała Hisense wyłączne prawa oficjalnego dostawcy ekranów VAR na mistrzostwa UEFA EURO 2024™. Po raz pierwszy UEFA udzieliła wyłącznych praw dostawcy ekranów VAR, co potwierdza, że technologia Hisense jest sprawdzona i cieszy się uznaniem.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

