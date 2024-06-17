Hisense с И. Касильясом и М. Нойером демонстрируют UEFA EURO 2024™ «BEYOND GLORY» Hero

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Hisense

Jun 17, 2024, 21:06 ET

ЦИНДАО, Китай, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, занявшая второе место в мире по объемам поставок телевизоров с 2022 года по первый квартал 2024 года, вышла на первый план в новом видеоролике амбассадора. Бренд сотрудничает со своими глобальными амбассадорами Икером Касильясом и Мануэлем Нойером, чтобы предоставить поклонникам максимальный опыт просмотра игр UEFA EURO 2024™.

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Hisense TV remains global No.2 and 100’’ TV global No.1
Hisense TV remains global No.2 and 100’’ TV global No.1
Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador
Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador

В качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ компания Hisense недавно запустила кампанию «BEYOND GLORY», назначив двух известных вратарей амбассадорами глобальной кампании Hisense. Кампания отмечает неустанное стремление к совершенству, которое разделяют футболисты, стремящиеся к наградам EURO 2024™, подчеркивая при этом приверженность Hisense к расширению границ в индустрии бытовой техники.

Оба легендарных вратаря представляют собой абсолютную надежность, помогая обеспечить успех своих команд, так же, как Hisense стремится добиться успеха в улучшении жизни наших клиентов с помощью инновационных надежных технологий.

В новом видео амбассадоры демонстрируют свои навыки и инновационные продукты Hisense EURO 2024™ «Hero», призванные принести людям лучшую жизнь. Они весело взаимодействуют с линейкой продуктов, включая ULED-телевизор U7N, лазерный телевизор L9H, стиральные машины серии 7S, смарт-холодильник PureFlat и кондиционер Energy Pro X. С приближением турнира потребители могут наслаждаться инновационными продуктами Hisense с выгодными предложениями от местных ритейлеров и платформ электронной коммерции Amazon, Boulanger, Darty, MSD, Mediaworld и т. д.

Кампания приурочена к третьему подряд Чемпионату Европы UEFA™, официальным партнером которого выступает Hisense, и предлагает отличную возможность для расширения популярности бренда Hisense у потребителей во всем мире. В этом году УЕФА предоставила эксклюзивные права компании Hisense в качестве официального поставщиков экранов VAR для UEFA EURO 2024™. Это первый случай, когда УЕФА открыла эксклюзивные права и на показ VAR, и это означает, что технология Hisense была протестирована и признана.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2439988/image.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2439989/image.jpg
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk

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