Hisense с И. Касильясом и М. Нойером демонстрируют UEFA EURO 2024™ «BEYOND GLORY» Hero

ЦИНДАО, Китай, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, занявшая второе место в мире по объемам поставок телевизоров с 2022 года по первый квартал 2024 года, вышла на первый план в новом видеоролике амбассадора. Бренд сотрудничает со своими глобальными амбассадорами Икером Касильясом и Мануэлем Нойером, чтобы предоставить поклонникам максимальный опыт просмотра игр UEFA EURO 2024™.

Hisense TV remains global No.2 and 100’’ TV global No.1 Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador

В качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ компания Hisense недавно запустила кампанию «BEYOND GLORY», назначив двух известных вратарей амбассадорами глобальной кампании Hisense. Кампания отмечает неустанное стремление к совершенству, которое разделяют футболисты, стремящиеся к наградам EURO 2024™, подчеркивая при этом приверженность Hisense к расширению границ в индустрии бытовой техники.

Оба легендарных вратаря представляют собой абсолютную надежность, помогая обеспечить успех своих команд, так же, как Hisense стремится добиться успеха в улучшении жизни наших клиентов с помощью инновационных надежных технологий.

В новом видео амбассадоры демонстрируют свои навыки и инновационные продукты Hisense EURO 2024™ «Hero», призванные принести людям лучшую жизнь. Они весело взаимодействуют с линейкой продуктов, включая ULED-телевизор U7N, лазерный телевизор L9H, стиральные машины серии 7S, смарт-холодильник PureFlat и кондиционер Energy Pro X. С приближением турнира потребители могут наслаждаться инновационными продуктами Hisense с выгодными предложениями от местных ритейлеров и платформ электронной коммерции Amazon, Boulanger, Darty, MSD, Mediaworld и т. д.

Кампания приурочена к третьему подряд Чемпионату Европы UEFA™, официальным партнером которого выступает Hisense, и предлагает отличную возможность для расширения популярности бренда Hisense у потребителей во всем мире. В этом году УЕФА предоставила эксклюзивные права компании Hisense в качестве официального поставщиков экранов VAR для UEFA EURO 2024™. Это первый случай, когда УЕФА открыла эксклюзивные права и на показ VAR, и это означает, что технология Hisense была протестирована и признана.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2439988/image.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2439989/image.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk