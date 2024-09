A HONOR Descortina um Futuro Cheio de Possibilidades com o Recordista HONOR Magic V3 na IFA 2024

A HONOR também apresenta inovações líderes do setor e recursos de IA com o HONOR MagicBook Art 14 e o HONOR MagicPad2

BERLIM, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou hoje seus inovadores recursos de hardware habilitados para IA e uma arquitetura colaborativa de proteção de privacidade de IA, que combina tecnologias de IA no dispositivo e na nuvem, demonstrando seu comprometimento com o empoderamento inovador em um mundo movido por IA, na IFA 2024. O evento também viu a estreia dos mais recentes dispositivos emblemáticos habilitados para IA da HONOR, incluindo o HONOR Magic V3, o smartphone dobrável para dentro mais fino do mundo, bem como o elegante e artístico laptop HONOR MagicBook Art 14, e a inovadora tela digital de ponta HONOR MagicPad2, e um elegante rastreador de saúde HONOR Watch 5.

"A IA está fundamentalmente remodelando nosso setor, enriquecendo e criando novas experiências que aumentam a criatividade e a produtividade dos consumidores em todo o mundo, todos os dias", disse George Zhao, CEO da HONOR. "Nosso papel como um provedor de dispositivos inteligentes nos dá um acesso incrível aos consumidores. Combinado com nossa expertise em dispositivos, ele informa nosso roteiro de IA, nos permitindo criar experiências de IA melhores e mais seguras que melhor atendam às suas necessidades. Por meio de todos os nossos novos dispositivos principais, esperamos oferecer experiências de IA centradas no ser humano que os consumidores acharão verdadeiramente mágicas."

Durante a apresentação, a HONOR também destacou sua colaboração com o Google Cloud. "Estamos muito satisfeitos em aprofundar nossa colaboração com a HONOR", disse Matt Waldbusser, diretor administrativo de soluções globais e IA do consumidor do Google Cloud. "Ao incorporar os modelos de IA e a tecnologia de nuvem do Google, a HONOR está capacitando os usuários do Magic V3 a experimentar novas e empolgantes possibilidades com IA em seu cotidiano."

HONOR Magic V3: O Mais Fino e Dobrável do Mundo com Desempenho Robusto

Além de continuar a expandir os limites dos dispositivos dobráveis, a HONOR apresentou aos consumidores globais o novo HONOR Magic V3, o telefone dobrável interno mais fino do mundo, com durabilidade, bateria, tela e experiência de IA aprimoradas.

A elegante espessura dobrada de 9,2 mm e o corpo leve como uma pluma, pesando apenas 226 g, fazem com que o HONOR Magic V3 rivalize com a espessura e o peso de um celular em formato de barra, garantindo a máxima portabilidade para os usuários. Essa proeza é possível com a aplicação meticulosa de 19 materiais inovadores e 114 microestruturas, que levam os dispositivos dobráveis a uma nova era de precisão e elegância. O HONOR Magic V3, com um módulo de câmera octogonal em forma de domo, combina perfeitamente a beleza arquitetônica das estruturas de domo com inovações tecnológicas. Esse módulo de câmera ostenta um corte de diamante, acrescentando um elemento de elegância e sofisticação à aparência geral do dispositivo.

Além de sua durabilidade, o HONOR Magic V3 utiliza uma fibra especial no material do corpo, aumentando em 40 vezes a sua resistência a impactos em comparação com outros telefones em formato de barra top de linha e reduzindo a espessura da tampa traseira em mais de 30%. Além disso, com a dobradiça HONOR Super Steel, o dispositivo suporta até 500.000 ciclos de dobragem e recebeu a prestigiosa certificação de durabilidade da SGS. Reforçado com a tela interna HONOR Super Armored e o HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, o HONOR Magic V3 foi criado para resistir aos rigores do uso diário.

Equipado com uma tela externa de 6,43 polegadas e uma tela interna dobrável de 7,92 polegadas, o HONOR Magic V3 oferece uma experiência imersiva de dupla utilização, proporcionando uma jornada visual agradável aos usuários. Dedicado a priorizar o bem-estar e o conforto do usuário, este dispositivo incorpora uma variedade de recursos inovadores de conforto para os olhos, como a primeira tecnologia AI Defocus Display do mundo, escurecimento PWM sem risco de 4320 Hz, escurecimento dinâmico, exibição noturna circadiana e exibição de tom natural.

Além disso, o HONOR Magic V3 vem com uma avançada bateria de silício-carbono de terceira geração de 5150 mAh, alimentada pelo supercarregador HONOR SuperCharge de 66W com fio e 50W sem fio, garantindo aos usuários uma experiência de mobilidade ininterrupta e sem estresse. Com o inovador sistema de câmera HONOR Falcon, que inclui uma câmera teleobjetiva periscópica de 50 MP, uma câmera principal de 50 MP e uma câmera ultragrande angular de 40 MP, o aparelho garante qualidade de imagem e versatilidade inigualáveis para os usuários que desejam obter fotografias incríveis com o smartphone.

O HONOR Magic V3 descortina um novo futuro enriquecido pela IA oferecendo uma série de recursos inteligentes, alimentados pela Plataforma Móvel Snapdragon® 8 Gen 3, o titã da inteligência no dispositivo, do desempenho excepcional e da eficiência energética. Os recursos mais importantes incluem o Magic Portal on Foldable, juntamente com recursos de fotografia com IA no dispositivo, como o HONOR AI Motion Sensing e o HONOR AI Portrait Engine. Em colaboração com o Google Cloud, o HONOR complementa uma série de recursos de produtividade suportados por modelos e APIs de IA do Google Cloud para capacitar os usuários a melhorar a sua eficiência geral, incluindo as ferramentas HONOR AI Eraser, Face to Face Translation e HONOR Notes. Eles cumprem a promessa da HONOR de uma nova era de versatilidade e produtividade compatíveis com IA atendendo às crescentes demandas de usuários corporativos e profissionais e oferecendo uma experiência avançada e segura nos dispositivos HONOR.

HONOR MagicBook Art 14: Aumentando a produtividade futura com IA de forma elegante

O HONOR MagicBook Art 14 é uma grande inovação no setor de laptops, transformando a experiência convencional com esse tipo de equipamento ao combinar inovação centrada no ser humano com recursos robustos.

Ostentando o design Vine-leaf Curves e da tecnologia Satin Enamel Spraying, este laptop é uma maravilha da engenharia leve, incorporando recursos de IA avançados em nível de plataforma juntamente com soluções robustas de hardware e software, garantindo produtividade e experiência de usuário inigualáveis. Traduzindo para os laptops as características de leveza e finura que são típicas dos smartphones, a HONOR está lançando no mercado o AIPC mais leve e mais fino até o momento. O HONOR MagicBook Art 14 apresenta a pioneira estrutura Topology Lightweight, pesando apenas cerca de 1 kg e com uma fina espessura de 10 mm. Ostentando um corpo em liga de magnésio e um teclado construído com titânio, esse laptop representa o equilíbrio perfeito entre design leve e durabilidade.

Integrando um design de câmera modular líder do setor, o laptop possui uma configuração magnética destacável que aumenta a privacidade e a adaptabilidade, oferecendo uma jornada visual mais ampla e imersiva. O HONOR MagicBook Art 14 conta com uma atraente tela sensível ao toque HONOR FullView de 14,6 polegadas com uma resolução cristalina de 3,1K. Graças à excelente proporção entre a tela e o corpo de 97%, a maior entre os notebooks de 14 polegadas, ele garante uma experiência de visualização imersiva e enriquecedora. Demonstrando o compromisso da HONOR com o bem-estar dos usuários, a tela está equipada com as principais tecnologias de proteção ocular do setor, como 4320 PWM Dimming de alta frequência, tecnologia Dynamic Dimming e modo E-book, garantindo uma experiência de visualização confortável e segura.

A colaboração com a Microsoft faz com que o HONOR MagicBook Art 14 ofereça aos usuários acesso aos recursos avançados do Copilot, incluindo o Gerenciamento Inteligente de E-mails, a percepção e visualização de dados e a Transcrição e Sumarização em Tempo Real, aumentando a produtividade e a eficiência. Aumentando ainda mais a eficiência energética, o laptop apresenta o OS Turbo 3.0 orientado por IA, que otimiza o consumo de energia ao analisar o comportamento do usuário e ajustar as estratégias de desempenho com precisão, garantindo uma experiência de laptop potente e confiável. O MagicBook Art 14 da HONOR, com sua tecnologia de áudio espacial e seu poder computacional com IA, redefine a excelência em áudio. Essa tecnologia combina a Reconstrução Espacial e a Equalização da Qualidade do Som para criar um ambiente de áudio realista. Aliado a algoritmos de IA avançados, o design do microfone com aprimoramento bidirecional garante captura de som superior e redução de ruído em qualquer condição, perfeito para cenários como reuniões de grupo e entrevistas, permitindo que os usuários desfrutem de uma ótima experiência de comunicação e colaboração.

Alimentado pelo processador Intel® Core™ Ultra 7 155H de alto desempenho, o HONOR MagicBook Art 14 adota núcleos heterogêneos, com seis núcleos de desempenho, oito núcleos eficientes e dois núcleos eficientes de baixo consumo de energia que podem turbinar o dispositivo para 4,8 GHz, permitindo que o laptop lide com tarefas exigentes enquanto oferece excelente desempenho multitarefa com economia de bateria com eficiência. Ele conta com a duplicação do desempenho da GPU e um aumento de 70% no desempenho da IA, o que o torna uma opção confiável para usuários que buscam experiências de alto desempenho em notebooks. Além de sua versatilidade, o laptop é fornecido com várias portas, incluindo Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e um conector de 3,5 mm para fone de ouvido/microfone, aumentando a praticidade geral e garantindo uma experiência de usuário perfeita. Além disso, abrigando uma bateria com design heterogêneo, o HONOR MagicBook Art 14 Series otimiza a utilização do espaço em 30%, ao mesmo tempo em que oferece uma capacidade robusta de 60Wh que aumenta a vida útil da bateria para os usuários.

HONOR MagicPad2: Integração perfeita de produtividade e entretenimento

O HONOR MagicPad2 se destaca por seu impressionante design slim, com um corpo ultrafino de 5,8 mm e pesando apenas 555 g, fazendo dele o companheiro ideal para uso em qualquer situação. Ele apresenta uma tela HONOR Eye Comfort de 12,3 polegadas com uma taxa de atualização de tela de 144 Hz, proporcionando uma experiência visualmente impressionante com maior fluidez e capacidade de resposta em vários conteúdos. Com duas certificações TÜV, o tablet oferece o melhor cuidado com os olhos por meio de inovações avançadas, como AI Defocus Display, escurecimento PWM de alta frequência de 4320 Hz, Circadian Night Display e recursos de escurecimento dinâmico.

O HONOR MagicPad 2 não surpreende apenas visualmente, mas também por sua experiência de áudio. O HONOR MagicPad2 tem certificação IMAX-Enhanced, que é a garantia de uma experiência de entretenimento de alta qualidade, com qualidade de imagem e áudio impressionantes pela DTS, fazendo com que os usuários mergulhem em festivais audiovisuais cinematográficos a qualquer hora e em qualquer lugar no Disney+. Ao incorporar a tecnologia HONOR Spatial Audio, o tablet apresenta um campo sonoro ampliado em 25% em comparação com seu antecessor, tornando a experiência de áudio mais agradável para todos os usuários.

O HONOR MagicPad 2 é equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 8s Gen 3, para garantir experiências premium, incluindo a poderosa IA generativa incorporada ao dispositivo e jogos hiper-realistas. A enorme bateria de 10050 mAh serve como uma poderosa reserva para trabalho e entretenimento, complementada pela tecnologia de carregamento rápido de 66W e um consumo de energia eficiente, proporcionando tranquilidade aos usuários.

O HONOR MagicPad2 executa o novo MagicOS 8.0, com reconhecimento baseado na intenção do usuário e possui poderosos recursos de IA proporcionando aos usuários uma experiência mágica inteligente sem precedentes. O recurso Magic Portal pode prever necessidades de interação e reconhecer intenções antecipadamente, permitindo que os usuários gerem programações ou mais tarefas pressionando e arrastando. De voz para texto até embelezamento de caligrafia e recursos de reconhecimento de fórmulas, as ferramentas de escritório com IA aumentam ainda mais a produtividade do HONOR MagicPad 2, possibilitando que os usuários produzam mais em suas tarefas diárias.

HONOR Watch 5: Design leve e recursos avançados

A HONOR também apresentou o HONOR Watch 5, uma mescla de tecnologia moderna e design elegante. Pesando 35 g, ele possui apenas 11 mm de espessura, o que o torna leve e confortável para uso durante todo o dia. A tela colorida AMOLED de 1,85 polegadas com resolução de 450x390 pixels e 322 PPI suporta operação de toque em tela cheia, oferecendo uma experiência visual nítida.

O HONOR Watch 5 é equipado com uma bateria de silício-carbono, que tem uma impressionante duração de 15 dias com sua capacidade de 480 mAh. Equipado com o Turbo X Smart Power Management, ele garante o uso eficiente da energia. Esse relógio também monitora indicadores essenciais de saúde, como a frequência cardíaca e os níveis de SpO2, ajudando os usuários a avaliar seu bem-estar em tempo real. Graças ao sistema de posicionamento AccuTrack, o HONOR Watch 5 aumenta significativamente a precisão do GPS, proporcionando aos usuários um acompanhamento mais preciso das atividades.

Cores e preços

Inspirado nas maravilhas das paisagens naturais, o HONOR Magic V3 pode ser adquirido em três cores impressionantes: Marrom avermelhado, verde e preto, a partir de € 1.999.

Partindo de €599, o HONOR MagicPad2 é oferecido em duas opções de cores: Moonlight White e Black.

Para obter mais informações, visite a loja on-line da HONOR em www.honor.com.

