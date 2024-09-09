HONOR تكشف عن مستقبل عامر بالإمكانات مع هاتف HONOR Magic V3 الذي حطّم الأرقام القياسية في معرض IFA 2024

تعرض HONOR ابتكارات رائدة في المجال وقدرات الذكاء الاصطناعي مع HONOR MagicBook Art 14 و HONOR MagicPad 2

برلين،, 9 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR عن قدرات الأجهزة الرائدة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبنية حماية الخصوصية التعاونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدل على التزامها بالتمكين المبتكر في عالم يستند إلى الذكاء الاصطناعي، وذلك في معرض IFA 2024. شهد الحدث أيضًا ظهور أحدث الأجهزة الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من HONOR، ومن بينها HONOR Magic V3، أصغر الهواتف الذكية القابلة للطي في العالم، بالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول الأنيق الذي يعد لوحة فنية HONOR MagicBook Art 14، والجهاز اللوحي الرقمي المبتكر المتطور HONOR MagicPad 2، وساعة HONOR Watch 5 الأنيقة لتتبع الصحة

صرّح George Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR قائلًا: "إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعتنا بشكل أساسي، ويخلق تجارب جديدة تعمل على تحسين الإبداع والإنتاجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ويعمل على إثرائها كل يوم؛ دورنا كمزود للأجهزة الذكية يمنحنا إمكانية الوصول إلى المستهلكين على نحو لا يصدق. بفضل خبرتنا في الأجهزة، نتمكن من التعرف على خارطة طريق الذكاء الاصطناعي لدينا، مما يسمح لنا بإنشاء تجارب ذكاء اصطناعي شخصية وبديهية أكثر أمانًا تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. بالاستعانة بجميع أجهزتنا الرئيسية الجديدة، نأمل في تقديم تجارب الذكاء الاصطناعي التي تركز على الإنسان والتي يجدها المستهلكون سحرية حقًا."

خلال العرض التقديمي، سلطت HONOR الضوء أيضًا على تعاونها مع Google Cloud. صرّح Matt Waldbusser، المدير الإداري للحلول العالمية والذكاء الاصطناعي للمستهلك في Google Cloud قائلًا: "نحن سعداء بتعميق تعاوننا مع HONOR؛ فمن خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي من Google وتقنية Cloud، تمنح HONOR مستخدمي Magic V3 القدرة على تجربة إمكانيات جديدة ومثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية".

HONOR Magic V3: أنحف جهاز قابل للطي ذو أداء قوي في العالم

واستمرارًا في تطوير الأجهزة القابلة للطي، قدمت HONOR هاتف HONOR Magic V3 الجديد كليًا، وهو أنحف هاتف قابل للطي في العالم مع متانة محسّنة وبطارية وشاشة وتجربة ذكاء اصطناعي، للمستهلكين العالميين.

بفضل سُمكه الأنيق عند طيه حيث يبلغ 9.2 ملم ووزنه الخفيف الذي يبلغ 226 جرام فقط، ينافس هاتف HONOR Magic V3 نحافة ووزن الهواتف الرائدة، مما يضمن أقصى قدر من قابلية النقل للمستخدمين. يتم تحقيق هذا الإنجاز من خلال التطبيق الدقيق لـ 19 مادة مبتكرة و 114 بنية دقيقة، مما ينقل الأجهزة القابلة للطي إلى عصر جديد من الدقة والنحافة. يتميز هاتف HONOR Magic V3 بوحدة كاميرا ثمانية الشكل على هيئة قبة، حيث تجمع بين جمال تصميم هياكل القبة والابتكارات التكنولوجية. تتميز وحدة الكاميرا هذه بتصميم القطع الماسي، مما يضيف لمسة من الأناقة والتميز إلى المظهر العام للجهاز.

بالإضافة إلى متانته، يتضمن هاتف HONOR Magic V3 ألياف خاصة في مادة هيكله، مما يعزز مقاومة الصدمات بمقدار 40 مرة مقارنة بهواتف البار الرائدة الأخرى مع تقليل سمك الغطاء الخلفي بأكثر من 30٪. علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بمفصلة HONOR Super Steel Hinge الحصرية، مما يمكنه من تحمل ما يصل إلى 500،000 دورة طي، والجهاز حاصل على شهادة SGS المتميزة للمتانة. جهاز HONOR Magic V3 معزز بشاشة HONOR Super Armored داخلية ودرع HONOR مضاد للخدش NanoCrystal Shield، وهو مصمم لتحمل صعوبات الاستخدام اليومي.

مزود بشاشة خارجية بطول 6.43 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.92 بوصة، يوفر جهاز HONOR Magic V3 تجربة الاستخدام المزدوج الغامرة، ويقدم رحلة بصرية ممتعة للمستخدمين. مخصص لإعطاء الأولوية لرفاهية المستخدم وراحته، يتضمن هذا الجهاز مجموعة من ميزات راحة العين المبتكرة، مثل تقنية عرض AI Defocus Display الأولى في العالم، وتقنية 4320 هرتز Risk-Free PWM Dimming، وDynamic Dimming، وCircadian Night Display، وNatural Tone Display.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد هاتف HONOR Magic V3 ببطارية متطورة من الجيل الثالث مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بتقنية الشحن السريع HONOR SuperCharge بقوة 66 وات السلكية و50 وات اللاسلكية، مما يضمن للمستخدمين تجربة استخدام الهاتف المحمول بدون انقطاع أو تقطّع. يضم الجهاز نظام كاميرا HONOR Falcon المبتكر الذي يشتمل على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، ويعد الجهاز بجودة تصوير لا مثيل لها ومرونة للمستخدمين الذين يبحثون عن التصوير الفوتوغرافي المذهل بالهواتف الذكية.

يكشف هاتف HONOR Magic V3 عن مستقبل جديد معزز بالذكاء الاصطناعي، ويقدم مجموعة من الميزات الذكية، مدعومة من منصة Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile، التي تعد طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة والأداء المتميز وكفاءة الطاقة. تتضمن قدرات Marquee ميزة Magic Portal، إلى جانب ميزات التصوير الفوتوغرافي المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل HONOR AI Motion Sensing، ومحرك HONOR AI Portrait Engine. بالتعاون مع Google Cloud، يعزز HONOR مجموعة من ميزات الإنتاجية المدعومة من نماذج Google Cloud AI و API لتمكين المستخدمين من تحسين الكفاءة الشاملة، بما في ذلك أدوات HONOR AI Eraser و Face to Face Translation و HONOR Notes. وتتوافق هذه الهواتف الجديدة مع وعد HONOR بعصر جديد من التنوع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلبية المتطلبات المتطورة للمستخدمين التجاريين والمهنيين، مع تقديم تجربة محسنة وآمنة على أجهزة HONOR.

HONOR MagicBook Art 14: إطلاق العنان للإنتاجية المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل أنيق

يمثل جهاز HONOR MagicBook Art 14 قفزة رائدة في مجال صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث يعمل على تحويل تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية من خلال دمج الابتكار الذي يركز على الإنسان بقدرات قوية.

يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بتصميم أنيق ذو منحنيات انسيابية وتكنولوجيا الطلاء المصقول، وهو أعجوبة هندسية خفيفة الوزن، حيث يجمع بين ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المنصة إلى جانب حلول الأجهزة والبرمجيات القوية، مما يضمن تجربة مستخدم وإنتاجية لا مثيل لها. من خلال نقل خصائص الوزن الخفيف والنحافة التي تتميز بها الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تقدم HONOR أخف وأنحف جهاز AIPC حتى الآن إلى السوق. يتميز جهاز HONOR MagicBook Art 14 بهيكل Topology الرائد خفيف الوزن، الذي يزن حوالي 1 كجم فقط ويبلغ سمكه 10 ملم. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بهيكل مصنوع من سبيكة من المغنيسيوم ولوحة مفاتيح مصنوعة من التيتانيوم، مما يمثل توازنًا مثاليًا بين المتانة والتصميم خفيف الوزن.

يتميز الكمبيوتر المحمول بتصميم كاميرا معياري رائد في المجال، كما يتميز بتكوين مغناطيسي قابل للفصل يعزز الخصوصية والقدرة على التكيف، مما يوفر رحلة بصرية أوسع وأشمل. يتميز جهاز HONOR MagicBook Art 14 بشاشة لمس HONOR FullView جذابة مقاس 14.6 بوصة تتميز بدقة 3.1K واضحة للغاية. مع نسبة متميزة تبلغ 97% من الشاشة إلى الجسم، وهي الأكبر بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 14 بوصة، فإنها تضمن تجربة مشاهدة غامرة ومثيرة. وتأكيدًا على التزام HONOR برفاهية المستخدمين، تم تجهيز الشاشة بتقنيات حماية العين الرائدة في الصناعة، مثل تقنية 4320 High-frequency PWM Dimming، وتقنية التعتيم الديناميكي، ووضع الكتاب الإلكتروني، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وآمنة.

بالتعاون مع مايكروسوفت، يوفر HONOR MagicBook Art 14 للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ميزات Copilot المتقدمة التي تتضمن إدارة البريد الإلكتروني الذكية، ورؤية البيانات وتصويرها، والنسخ والتلخيص في الوقت الفعلي، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة. لتعزيز كفاءة الطاقة بشكل أكبر، يحتوي الكمبيوتر المحمول على نظام تشغيل Turbo 3.0 مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويحسن استهلاك الطاقة من خلال تحليل سلوك المستخدم وضبط استراتيجيات الأداء بدقة، مما يضمن تجربة استخدام قوية وموثوقة للكمبيوتر المحمول. بفضل تقنية الصوت المكاني من HONOR وقوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، يعيد HONOR MagicBook Art 14 تعريف التميز الصوتي. تجمع هذه التقنية بين إعادة البناء المكاني ومعادلة جودة الصوت لإنشاء بيئة صوتية واقعية. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يضمن تصميم الميكروفون المعزز ثنائي الاتجاه التقاط صوت فائق والحد من الضوضاء في أي ظروف، مما يجعله مثاليًا للظروف المختلفة مثل اجتماعات المجموعات والمقابلات، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال وتعاون متطورة.

مدعومًا بمعالج Intel® CoreTM Ultra 7 155H عالي الأداء، يعتمد جهاز HONOR MagicBook Art 14 على نواة غير متجانسة، تتضمن ست أنوية للأداء، وثمانية أنوية فعالة، ونواتين فعالتين منخفضتي استهلاكًا للطاقة، يمكنها تعزيز الجهاز إلى 4.8 جيجا هرتز، مما يسمح للكمبيوتر المحمول بالتعامل مع المهام الشاقة مع تقديم أداء ممتاز متعدد المهام مع توفير البطارية بكفاءة. يظهر هذا الجهاز تعزيزًا مزدوجًا في أداء وحدة معالجة الرسومات وزيادة بنسبة 70٪ في أداء الذكاء الاصطناعي، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أجهزة كمبيوتر محمولة عالية الأداء. بالإضافة إلى تنوعه، يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا بمنافذ متعددة من بينها Thunderbolt 4 و USB-C و USB-A و HDMI ومقبس سماعة رأس/ميكروفون مقاس 3.5 ملم، مما يعزز الراحة الشاملة ويضمن تجربة سلسة للمستخدم. علاوة على ذلك، بفضل تصميم البطارية غير المتجانس، تحسن سلسلة HONOR MagicBook Art 14 استخدام المساحة بنسبة 30٪ مع توفير سعة قوية تبلغ 60 وات في الساعة تعمل على إطالة عمر البطارية للمستخدمين.

HONOR MagicPad2: التكامل المثالي بين الإنتاجية والترفيه

يتميز جهاز HONOR MagicPad2 بتصميمه النحيف المثير للإعجاب، حيث يتميز بجسم فائق النحافة يبلغ سمكه 5.8 ملم ويبلغ وزنه 555 جرام فقط، مما يجعله الرفيق المثالي للاستخدام أثناء التنقل. يتميز بشاشة HONOR Eye Comfort Display مقاس 12.3 بوصة مع معدل تحديث شاشة يبلغ 144 هرتز، مما يخلق تجربة مذهلة بصريًا مع تعزيز السلاسة والاستجابة في جميع أنواع المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل حصوله على شهادات TÜV المزدوجة، يضمن الجهاز اللوحي الرعاية المثلى للعيون من خلال الابتكارات المتقدمة مثل شاشة AI Defocus، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وشاشة Circadian Night، ووظائف التعتيم الديناميكي.

لا يتفوق HONOR MagicPad 2 بصرياً فحسب، بل يتفوق أيضًا في تجربته الصوتية. يحتوي جهاز HONOR MagicPad2 على شهادة IMAX-Enhanced، مما يضمن تجربة ترفيهية عالية الجودة مع جودة مذهلة للصورة والصوت بواسطة DTS، مما يغمر المستخدمين في تجارب متميزة سينمائية سمعية وبصرية في أي وقت وفي أي مكان على Disney+. من خلال دمج تقنية HONOR Spatial Audio Technology، يتميز الجهاز اللوحي بمجال صوت أوسع بنسبة 25٪ مقارنةً بسابقه، مما يثري تجربة الصوت لجميع المستخدمين.

يعمل جهاز HONOR MagicPad 2 بواسطة منصة Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile، للحصول على تجارب متميزة، تتضمن الذكاء الاصطناعي القوي على الجهاز والألعاب الواقعية للغاية. تعمل البطارية الضخمة بسعة 10050 مللي أمبير في الساعة كنسخة احتياطية قوية للعمل والترفيه، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات للشحن السريع واستهلاك الطاقة بكفاءة، مما يمنح المستخدمين راحة البال.

يعمل جهاز HONOR MagicPad2 بنظام التشغيل الجديد MagicOS 8.0، والذي يعتمد على التعرف على نية المستخدم ويمتلك قدرات ذكاء اصطناعي قوية، مما يقدم للمستخدمين تجربة سحرية ذكية غير مسبوقة. يمكن لميزة Magic Portal التنبؤ باحتياجات التفاعل والتعرف على النوايا مسبقاً، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الجداول الزمنية أو المزيد من المهام بمجرد الضغط لفترة طويلة ثم السحب. من الصوت إلى النص إلى تجميل الخط اليدوي وقدرات التعرف على الصيغ، تعزز أدوات المكتب المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنتاجية HONOR MagicPad 2 على نحو أكبر، مما يمكّن المستخدمين من تحقيق المزيد في المهام اليومية.

HONOR Watch 5: تصميم خفيف الوزن وميزات متقدمة

قدمت HONOR أيضًا ساعة HONOR Watch 5، وهي مزيج من التكنولوجيا الحديثة والتصميم الأنيق. يبلغ وزنها 35 جرام، ويبلغ سمكها 11 ملم فقط، مما يجعلها خفيفة الوزن ومريحة للارتداء طوال اليوم. تدعم شاشة AMOLED الملونة البالغة 1.85 بوصة بدقة 450x390 بكسل و 322 PPI تشغيل اللمس على الشاشة بالكامل، مما يوفر تجربة بصرية حية.

تحتوي ساعة HONOR Watch 5 على بطارية من الكربون السيليكوني، وتوفر عمر بطارية مذهل يصل إلى 15 يومًا بفضل سعتها البالغة 480 مللي أمبير في الساعة. تضمن استخدام الطاقة بكفاءة بفضل إدارة الطاقة الذكية Turbo X. تتتبع هذه الساعة أيضًا مقاييس الصحة الأساسية، والتي تتضمن معدل ضربات القلب ومستويات SpO2، مما يساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم في الوقت الفعلي. بفضل نظام تحديد المواقع AccuTrack، تعمل ساعة HONOR Watch 5 على تحسين دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل كبير، مما يوفر للمستخدمين تتبعًا أكثر دقة للأنشطة.

اللون والأسعار

يتوفر هاتف HONOR Magic V3 بثلاثة ألوان مذهلة مستوحاة من عجائب المناظر الطبيعية: البني المحمر والأخضر والأسود، بسعر يبدأ من 1999 يورو.

يبدأ سعر HONOR MagicPad2 من 599 يورو ويأتي مع خيارين للألوان: مون لايت أبيض وأسود.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على.www.honor.com

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا وتسعى كذلك إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من المزيد من التطور، وتمنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد وذلك من خلال الاهتمام الدائم بالبحث والتطوير. تقدم HONOR مجموعة عالية الجودة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول والأجهزة القابلة للارتداء لتناسب مختلف الميزانيات، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة HONOR عبر الإنترنت على www.honor.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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