HONOR przedstawia przyszłość leżącą w możliwościach bijącego rekordy smartfona HONOR Magic V3 na targach IFA 2024

HONOR również prezentuje czołowe branżowe innowacje i funkcje AI w produktach HONOR MagicBook Art 14 i HONOR MagicPad 2.

BERLIN, 6 września 2024 r. /PRNewswire/ -- W ramach targów IFA 2024 globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dzisiaj wprowadzenie przełomowych możliwości sprzętowych opartych na sztucznej inteligencji (AI) i architektury ochrony prywatności opartej na współpracującej sztucznej inteligencji (collaborative AI), wykazując się zaangażowaniem w innowacyjne umacnianie świata napędzanego technologią AI. Była to także okazja do premiery najnowszych flagowych produktów HONOR napędzanych sztuczną inteligencją, w tym HONOR Magic V3, najsmuklejszego składanego smartfona na świecie, jak również eleganckiego artystycznego laptopa HONOR MagicBook Art 14 i najnowocześniejszego innowacyjnego tableta graficznego HONOR MagicPad 2 oraz stylowego urządzenia do rejestracji aktywności, HONOR Watch 5.

„Sztuczna inteligencja gruntownie zmienia kształt naszej branży, wzbogacając i tworząc nowe doświadczenia, co poprawia kreatywność i produktywność dla konsumentów na całym świecie, każdego dnia - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR. - Jako dostawcy inteligentnych urządzeń mamy niesamowity dostęp do klientów. W połączeniu z naszą wiedzą na temat urządzeń dostarcza to nam danych do planowania rozwoju sztucznej inteligencji, umożliwiając nam tworzenie spersonalizowanych, intuicyjnych i bezpieczniejszych doświadczeń płynących z korzystania z AI, które w możliwie największym stopniu spełnią ich potrzeby. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wszystkim nowym flagowym urządzeniom będziemy w stanie zapewnić konsumentom prawdziwie magiczne doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją, która koncentruje się na człowieku".

Podczas prezentacji przedstawiciele firmy HONOR podkreślili również wagę swojej współpracy z Google Cloud. „Jesteśmy zachwyceni pogłębieniem naszej współpracy z marką HONOR - powiedział Matt Waldbusser, dyrektor zarządzający ds. globalnych rozwiązań i konsumenckiej AI w Google Cloud. - Poprzez wykorzystanie modeli AI Google'a i technologii chmury HONOR zapewnia użytkownikom smartfona Magic V3 szansę na doświadczenie nowych ekscytujących możliwości AI na co dzień".

HONOR Magic V3: najsmuklejszy na świecie składany smartfon o niezrównanej wydajności

Nieustannie przesuwając granicę składanych urządzeń, HONOR prezentuje konsumentom na całym świecie całkowicie nowy Honor Magic V3, najsmuklejszy składany smartfon na świecie, charakteryzujący się udoskonaloną wytrzymałością, pojemnością baterii, lepszym wyświetlaczem i technologią AI.

Dzięki niewielkiej grubości złożonego urządzenia wynoszącej zaledwie 9,2 mm i lekkiemu jak piórko korpusowi ważącemu tylko 226 g, HONOR Magic V3 może konkurować z najsmuklejszymi i najlżejszymi flagowymi standardowymi smartfonami, zapewniając użytkownikom najwyższy komfort noszenia. Wyczyn ten dopełnia staranne zastosowanie 19 innowacyjnych materiałów i 114 mikrostruktur, co przyspieszy wkroczenie urządzeń składanych w nową erą precyzji i smukłości. Wyposażony w ośmiokątny moduł aparatu o kształcie kopuły, HONOR Magic V3 płynnie łączy w sobie architektoniczne piękno konstrukcji kopuł z innowacjami technologicznymi. Moduł aparatu charakteryzuje się krawędziami w kształcie szlifu diamentu, co dodaje elegancji wyglądowi całego urządzenia.

Oprócz wytrzymałości w materiale korpusu HONOR Magic V3 umieszczono specjalne włókno, zwiększając odporność na uderzenie czterdziestokrotne w porównaniu z innym flagowymi standardowymi smartfonami, przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości tylnej obudowy o ponad 30%. Ponadto, dzięki zastrzeżonemu zawiasowi HONOR Super Steel, urządzenie może wytrzymać do 500 000 cykli składania, co pozwoliło na uzyskanie prestiżowej certyfikacji wytrzymałości SGS. Wzbogacony o wytrzymały ekran wewnętrzny HONOR Super Armored Inner Screen i zapobiegającą zarysowaniom nanokrystaliczną powłokę HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield, HONOR Magic V3 został stworzony do pokonania trudów codziennego użytkowania.

Wyposażony w wyświetlacz zewnętrzny 6,43 cali i wewnętrzny składany wyświetlacz 7,92 cali, HONOR Magic V3 zapewnia wciągające doświadczenia płynące z dwóch trybów użytkowania i oferuje użytkownikom przyjemną wizualną podróż. Traktując priorytetowo dobre samopoczucie i wygodę użytkowników, twórcy urządzenia umieścili w nim wiele innowacyjnych funkcji poprawiających komfort widzenia, takie jak zastosowana po raz pierwszy na świecie technologia wyświetlania pomagającą zapobiegać postępującej krótkowzroczności, AI Defocus Display, wolne od ryzyka przyciemnianie podświetlenia PWM o najwyższej w branży częstotliwości 4320 Hz, dynamiczne przyciemnianie, personalizowany tryb nocny oraz wyświetlanie naturalnych odcieni.

Ponadto HONOR Magic V3 wyposażono w zaawansowaną krzemowo-węglową baterię trzeciej generacji o pojemności 5150 mAh, uzupełnioną o superszybkie ładowanie 66 W (przewodowe) i 50 W (bezprzewodowe) HONOR SuperCharge, zapewniając użytkownikom niezakłócone i wolne od stresu doświadczenia płynące z korzystania z tego urządzenia mobilnego. Dzięki innowacyjnemu systemowi aparatów HONOR Falcon, który obejmuje aparat z teleobiektywem peryskopowym 50 MP, aparat główny 50 MP i aparat z obiektywem szerokokątnym 40 MP, urządzenie obiecuje niezrównaną jakość obrazu i różnorodność dla użytkowników, którzy oczekują zapierających dech w piersiach kadrów uwiecznionych smartfonem.

HONOR Magic V3 otwiera nową przyszłość wzbogaconą o technologię AI, oferując wiele inteligentnych funkcji napędzanych platformą mobilną Snapdragon® 8 Gen 3, najlepsze wbudowane inteligentne technologie, najwyższej klasy parametry i wydajność energetyczną. Godne uwagi funkcje obejmują tryb Magic Portal on Foldable i oparte na AI opcje fotograficzne takie jak wykrywanie ruchu HONOR AI Motion Sensing i tryb portretowy HONOR AI Portrait Engine. Przy współpracy z Google Cloud HONOR wzbogaca pakiet opcji poprawiających produktywność na podstawie modeli AI i API Google Cloud, aby zapewnić użytkownikom możliwość poprawy ich wydajności. Są to m.in. takie funkcje jak narzędzie do usuwania niechcianych elementów na zdjęciach o nazwie HONOR AI Eraser, tłumaczenie Face to Face Translation i narzędzia do robienia notatek HONOR Notes. Są one spełnieniem złożonej przez firmę HONOR obietnicy nowej ery wszechstronności i wydajności opartej na technologii AI, w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie klientów biznesowych, przy równoczesnym zaoferowaniu udoskonalonych i bezpiecznych doświadczeń użytkowników urządzeń HONOR.

HONOR MagicBook Art 14: stylowe uwolnienie produktywności napędzanej technologią AI przyszłości

HONOR MagicBook Art 14 stanowi przełomowy krok naprzód w sektorze laptopów, przyczyniając się do transformacji doświadczeń użytkowników tych urządzeń poprzez połączenie innowacji skoncentrowanych na człowieku i solidnych funkcjonalności.

Prezentując design z liniami inspirowanymi liśćmi winorośli i technologię nakładania powłok Satin Enamel Spraying, ten laptop to cud inżynierii lekkich urządzeń, łączący w sobie najnowocześniejsze funkcje AI na poziomie platformy z solidnym sprzętem i oprogramowaniem, zapewniając niezrównaną produktywność i doświadczenia użytkowników. Przekładając lekkość i smukłość smartfonów na laptopy, HONOR wprowadza na rynek jak dotąd najlżejszy i najcieńszy komputer AI. HONOR MagicBook Art 14 charakteryzuje się pionierską konstrukcją Topology Lightweight Structure, o wadze zaledwie ok. 1 kg i grubości 10 mm. Szczycąc się obudową wykonaną ze stopu metali wykonanego z dodatkiem magnezu i klawiaturą zbudowaną z tytanu, ten laptop jest obrazem doskonałej równowagi pomiędzy lekkim designem a wytrzymałością.

Dzięki wykorzystaniu czołowej na rynku kamerki modułowej, laptop wyposażono w opartą na magnesie konfigurację zdejmowanej kamery, co przyczynia się do poprawy stopnia prywatności i możliwości dostosowania, zapewniając bardziej kompleksową i atrakcyjną podróż wizualną. HONOR MagicBook Art 14 ma ekran dotykowy HONOR FullView Touch Display o rozmiarze 24,6 cali, który może poszczycić się krystalicznie czystą rozdzielczością na poziomie 3,1 K. Dzięki niezrównanemu współczynnikowi ekranu do obudowy wynoszącemu 97%, najwyższemu wśród czternastocalowych laptopów, gwarantuje wciągające i wzbogacające wrażenia z oglądania wyświetlanych treści. Jako wyraz zaangażowania marki HONOR w dobre samopoczucie użytkowników wyświetlacz wyposażono w czołowe w branży technologie ochrony oczu, takie jak przyciemnianie podświetlenia PWM o wysokiej częstotliwości 4320 Hz, dynamiczne przyciemnianie i tryb E-book, zapewniając komfortowe i bezpieczne doświadczenia.

Przy współpracy z firmą Microsoft, HONOR MagicBook Art 14 oferuje użytkownikom dostęp do zaawansowanych funkcji Copilot, obejmujących inteligentne zarządzanie e-mailami, analizę i wizualizację danych oraz transkrypcję i podsumowanie treści, poprawiając produktywność i wydajność. W ramach kolejnej poprawy wydajności energetycznej laptop wyposażono w technologię OS Turbo 3.0, optymalizującą zużycie energii poprzez analizę zachowań użytkownika i precyzyjne dostosowanie strategii wydajności, gwarantując potężne i zarazem niezawodne doświadczenia płynące z użytkowania laptopa. Napędzany technologią HONOR Spatial Audio i mocą obliczeniową opartą na technologii AI, HONOR MagicBook Art 14 definiuje na nowo doskonałość dźwięku. Technologia ta łączy w sobie rekonstrukcję przestrzenną i wyrównanie jakości dźwięku, aby stworzyć środowisko audio zbliżone do rzeczywistego. W połączeniu z zaawansowanymi algorytmami AI konstrukcja dwukierunkowego mikrofonu zapewnia doskonałe wychwycenie dźwięku i redukcję szumu w każdych warunkach, co doskonale sprawdzi się do takich zastosowań jak spotkania w większych grupach i wywiady, dając użytkownikom możliwość cieszenia się z doskonałej komunikacji i współpracy.

Napędzany wysokowydajnym procesorem Intel® Core™ Ultra 7 155H laptop HONOR MagicBook Art 14 stosuje heterogeniczne rdzenie, obejmujące sześć rdzeni wydajnościowych Performance, osiem rdzeni energooszczędnych Efficient i dwóch energooszczędnych rdzeni o niskim poborze energii, które mogą przyspieszyć pracę urządzenia do 4,8 GHz, pozwalając laptopowi na wykonanie wymagających zadań, przy równoczesnym zapewnieniu wspaniałej oszczędności energii przy wykonywaniu wielu zadań równocześnie. Zapewnia to dwukrotną poprawę parametrów GPU i poprawę wydajności AI o 70%, co sprawia, że laptop ten jest doskonałym wyborem dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności urządzenia. Z myślą o zróżnicowanych zastosowaniach laptopa, wyposażono go w liczne porty, w tym Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI oraz wejście słuchawkowe jack 3,5 mm, co umożliwia poprawę wygody i zapewnia niezakłócone doświadczenia użytkownika. Ponadto, dzięki niejednorodnej budowie akumulatora, w produktach serii HONOR MagicBook Art 14 poprawiono wykorzystanie dostępnego miejsca o 30% przy równoczesnym zapewnieniu solidnej pojemności baterii na poziomie 60 Wh, co pozwala na dłuższy czas pracy.

HONOR MagicPad2: doskonałe połączenie produktywności i rozrywki

The HONOR MagicPad2 wyróżnia się imponująco smukłą budową, ultracienkim korpusem o grubości 5,8 mm i wagą zaledwie 555 g, co sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy poza domem. Tablet ten wyposażono w wyświetlacz HONOR Comfort Display 12,3 cali o współczynniku odświeżania na poziomie 144 Hz, co stwarza zapierające dech w piersi wrażenia dzięki udoskonalonej płynności i reakcji w ramach różnorodnych treści. Ponadto, zgodnie z dwoma certyfikatami TÜV, tablet zapewnia optymalną ochronę wzroku dzięki zaawansowanym innowacjom, takim jak AI Defocus Display, przyciemnianie podświetlenia PWM o wysokiej częstotliwości 4320 Hz, personalizowany tryb nocny i dynamiczne przyciemnianie.

Tablet HONOR MagicPad 2 góruje nie tylko w warstwie wizualnej, lecz również pod względem wrażeń dźwiękowych. The HONOR MagicPad2 ma oznaczenie IMAX-Enhanced, zapewniając wysokiej jakości doświadczenia płynące z rozrywki dzięki niesamowitej jakości obrazu i dźwięku w formacie DTS, pozwalając użytkownikom na zanurzenie się w ucztę audiowizualną jakości kinowej w każdym miejscu i o każdej porze na Disney+. Poprzez wykorzystanie technologii HONOR Spatial Audio pole dźwiękowe tabletu poszerzono o 25% w porównaniu z jego poprzednikiem, wzbogacając wrażenia dźwiękowe dla wszystkich użytkowników.

The HONOR MagicPad 2 jest napędzany platformą mobilną Snapdragon® 8s Gen 3, zapewniającą najwyższej klasy doświadczenia, w tym potężną generatywną sztuczną inteligencję i hiperrealistyczne gry. Pojemna bateria 10 050 mAh służy jako potężne wsparcie dla pracy i rozrywki. Obrazu dopełnia technologia szybkiego ładowania 66 W, umożliwiająca błyskawiczne zasilenie urządzenia i wydajne zużycie energii, zapewniając użytkownikom spokój.

The HONOR MagicPad2 obsługuje nowy system operacyjny MagicOS 8.0, który opiera się na rozpoznawaniu intencji użytkownika i ma potężne możliwości w zakresie AI, dostarczając użytkownikom bezprecedensowych magicznych doświadczeń płynących z korzystania z inteligentnych urządzeń. Funkcja Magic Portal może przewidzieć potrzeby w zakresie interakcji i z wyprzedzeniem rozpoznać intencje użytkowników, pozwalając im na generowanie harmonogramów i większej liczby zadań zaledwie jednym gestem dłuższego naciśnięcia i przeciągnięcia danego elementu. Narzędzia pakietu biurowego, takie jak transkrypcja nagrań (Voice to Text), upiększanie odręcznego pisma i rozpoznawanie wzorów, umacniają jeszcze bardziej produktywność tabletu HONOR MagicPad 2, dając użytkownikom moc do osiągania sukcesów w ich codziennych staraniach.

HONOR Watch 5: lekka budowa i zaawansowane funkcje

HONOR zaprezentował również zegarek HONOR Watch 5, będący połączeniem nowoczesnej technologii i eleganckiego designu. Przy wadze 35 g jego grubość to zaledwie 11 mm, co sprawia, że jest to lekkie i wygodne urządzenie do całodziennego użytkowania. W pełni dotykowy kolorowy wyświetlacz AMOLED 1,85 cala o rozdzielczości 450x390 pikseli i 322 PPI (pikseli na cal) zapewnia żywe wrażenia wizualne.

HONOR Watch 5 wyposażano w krzemowo-węglową baterię o pojemności 480mAh, co daje możliwość użytkowania go przez 15 dni bez ładowania. Dzięki systemowi inteligentnego zarządzania energią TurboX Smart Power Management, zapewnia wydajne zużycie energii. Zegarek również rejestruje podstawowe parametry zdrowotne, w tym tętno i poziom SpO2, co daje użytkownikom wgląd w ich kondycję w czasie rzeczywistym. Dzięki systemowi oznaczania położenia AccuTrack, HONOR Watch 5 znacznie poprawia dokładność GPS, oferując użytkownikom większą precyzję rejestracji aktywności.

Kolorystyka i ceny

Inspirując się cudami naturalnych krajobrazów, HONOR Magic 5 dostępny jest w trzech wspaniałych kolorach: brąz z nutką czerwieni, zielony i czarny, przy czym ceny zaczynają się od 1999 EUR.

HONOR MagicPad2 dostępny jest już za 599 EUR w dwóch kolorach: księżycowym białym i czarnym.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie sklepu internetowego HONOR pod adresem www.honor.com.

