HONOR раскрывает будущее новых возможностей с бьющим рекорды HONOR Magic V3 на IFA 2024

Компания HONOR также демонстрирует ведущие в отрасли инновации и возможности ИИ в ноутбуке HONOR MagicBook Art 14 и планшете HONOR MagicPad 2

БЕРЛИН, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке IFA 2024 глобальный технологический бренд HONOR объявил о своих революционных аппаратных возможностях с поддержкой ИИ и архитектуре защиты конфиденциальности на основе ИИ для совместной работы, продемонстрировав свою приверженность инновационным возможностям в мире, развивающемся благодаря ИИ. На мероприятии также дебютировали новейшие флагманские устройства HONOR с поддержкой ИИ, в том числе HONOR Magic V3, самый тонкий складной смартфон в мире, а также элегантный ноутбук для творческой работы HONOR MagicBook Art 14, передовой инновационный «цифровой холст» — планшет HONOR MagicPad 2, а также стильный трекер здоровья HONOR Watch 5.

«ИИ фундаментально меняет нашу отрасль, обогащая и создавая новые среды, каждый день повышающие креативность и производительность потребителей во всем мире, — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR. — Наша роль в качестве поставщика смарт-устройств дает нам невероятный доступ к потребителям. В сочетании с нашим опытом в области устройств он обеспечивает информацией нашу программу развития ИИ, позволяя создавать персональные, интуитивно понятные и более безопасные среды ИИ, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. С помощью всех наших новых флагманских устройств мы надеемся предоставить ориентированные на человека возможности ИИ, которые покажутся потребителям поистине волшебными».

В ходе презентации компания HONOR также подчеркнула свое сотрудничество с Google Cloud. «Мы рады углубить наше сотрудничество с HONOR, — сказал Мэтт Вальдбуссер (Matt Waldbusser), управляющий директор по глобальным решениям и потребительскому ИИ в Google Cloud. — Благодаря интеграции моделей ИИ Google и облачных технологий компания HONOR дает пользователям смартфона Magic V3 возможность испытать новые захватывающие возможности ИИ в своей повседневной жизни».

HONOR Magic V3: самая тонкая складная конструкция в мире с мощными характеристиками

Продолжая расширять возможности складных устройств, HONOR представила потребителям по всему миру совершенно новый HONOR Magic V3 — самый тонкий складной смартфон в мире, обладающий повышенной прочностью, улучшенной батареей, дисплеем и возможностями ИИ.

Благодаря элегантной толщине 9,2 мм в сложенном виде и легкому корпусу весом всего 226 грамм, HONOR Magic V3 соперничает по тонкости и весу с флагманским цельным смартфоном, обеспечивая высочайшую портативность для пользователей. Этот результат достигается благодаря скрупулезному применению 19 инновационных материалов и 114 микроструктур, что переносит складные устройства в новую эпоху точности и утонченности. Благодаря куполообразному восьмиугольному модулю камеры смартфон HONOR Magic V3 целостно сочетает в себе архитектурную красоту купольных конструкций с технологическими инновациями. Этот модуль камеры демонстрирует бриллиантовую огранку, добавляя элегантность и утонченность общему внешнему виду устройства.

Прочность смартфона HONOR Magic V3 повышается благодаря добавлению специального волокна в материал корпуса, увеличивающего ударопрочность в 40 раз по сравнению с другими флагманскими цельными смартфонами и уменьшающего толщину задней крышки более чем на 30 %. Кроме того, за счет патентованного шарнира HONOR Super Steel Hinge это устройство может выдерживать до 500 000 циклов складывания и получило престижную сертификацию долговечности SGS. За счет усиленного армированного внутреннего экрана HONOR Super Armored и нанокристаллического защищающего от царапин покрытия HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield смартфон HONOR Magic V3 создан, чтобы выдерживать суровые испытания повседневного использования.

Оснащенный 6,43-дюймовым внешним дисплеем и 7,92-дюймовым внутренним складным экраном смартфон HONOR Magic V3 обеспечивает увлекательные возможности двойного назначения, предлагая пользователям приятное визуальное впечатление. Это устройство, делающее приоритетом здоровье и комфорт пользователей, включает в себя ряд инновационных функций для комфорта глаз, таких как первая в мире технология AI Defocus Display, безрисковая ШИМ-регулировка яркости 4320 Гц, динамическая регулировка яркости, ночной дисплей с циркадным циклом и дисплей естественного тона.

Кроме того, смартфон HONOR Magic V3 оснащен передовой кремний-углеродной батареей третьего поколения емкостью 5150 мАч, поддерживающей молниеносную проводную (66 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку HONOR SuperCharge, которая обеспечивает пользователям бесперебойную работу с мобильным устройством без стресса. Благодаря инновационной системе камер HONOR Falcon, которая включает в себя 50-мегапиксельную телескопическую фотокамеру Periscope, 50-мегапиксельную основную камеру и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, устройство обеспечивает непревзойденное качество изображений и универсальность для пользователей, которым нужно потрясающее качество фотографии со смартфона.

HONOR Magic V3 открывает новое будущее с расширенными функциями ИИ, предлагая множество интеллектуальных функций, основанных на мобильной платформе Snapdragon® 8 Gen 3, которая является источником интеллектуальных возможностей на устройстве, первоклассной производительности и энергоэффективности. Возможности бегущей строки включают Magic Portal on Foldable, а также функции фотосъемки с поддержкой ИИ на устройстве, такие как HONOR AI Motion Sensing (датчик движения) и HONOR AI Portrait Engine (обработчик портретов). Сотрудничая с Google Cloud, HONOR обогащает спектр функций повышения производительности, поддерживаемых ИИ-моделями и API Google Cloud, чтобы дать пользователям возможность повысить общую эффективность, включая HONOR AI Eraser (корректор), Face to Face Translation (личный переводчик) и HONOR Notes (заметки). Эти функции выполняют обещание HONOR о новой эпохе универсальности и производительности с поддержкой ИИ, удовлетворяя растущие потребности деловых и профессиональных пользователей и предлагая усовершенствованную и безопасную среду работы с устройствами HONOR.

HONOR MagicBook Art 14: элегантная реализация будущей производительности на основе ИИ

HONOR MagicBook Art 14 представляет революционный скачок в отрасли ноутбуков, трансформируя обычную работу с ноутбуками за счет внедрения ориентированных на человека инноваций с мощными возможностями.

Демонстрируя дизайн Vine-leaf Curves и технологию распыления сатиновой эмали, этот ноутбук является чудом облегченных конструкций, включающим в себя передовые функции ИИ на уровне платформы наряду с надежными аппаратными и программными решениями, обеспечивающими непревзойденную производительность и удобство пользователя. Перенося характеристики легкости и тонкости, свойственные смартфонам, на ноутбуки, компания HONOR представляет самый легкий и тонкий ноутбук AIPC на рынке. HONOR MagicBook Art 14 демонстрирует новаторскую определяемую топологией облегченную конструкцию весом всего около 1 кг и толщиной лишь 10 мм. Этот ноутбук с корпусом из магниевого сплава и клавиатурой из титана, воплощает идеальный баланс легкости дизайна и долговечности.

Благодаря самой передовой в отрасли модульной конструкции камеры, ноутбук имеет разборную магнитную конфигурацию, которая повышает конфиденциальность и адаптируемость, обеспечивая более широкое и увлекательное визуальное впечатление. Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем HONOR FullView с кристально чистым изображением в разрешении 3,1K. Благодаря выдающемуся соотношению размеров экрана и корпуса 97 %, самому высокому среди 14-дюймовых ноутбуков, он гарантирует захватывающий и обогащающий просмотр. Демонстрируя приверженность HONOR здоровью пользователей, дисплей оснащен самыми передовыми технологиями защиты глаз в отрасли, такими как высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 4320 Гц, технология динамического регулирования яркости и режим электронной книги, которые обеспечивают комфортный и безопасный просмотр.

За счет сотрудничества с Microsoft ноутбук HONOR MagicBook Art 14 предлагает пользователям доступ к расширенным функциям Copilot, включая интеллектуальное управление электронной почтой, аналитику и визуализацию данных, а также транскрибирование и составление сводок в реальном времени, что повышает производительность и эффективность. На ноутбуке установлена ОС Turbo 3.0 с поддержкой ИИ, дополнительно повышающей энергоэффективность, которая оптимизирует энергопотребление за счет анализа поведения пользователей и точной настройки стратегий производительности, гарантируя мощную, но надежную работу ноутбука. Благодаря технологии объемного звука HONOR и вычислительной мощности ИИ ноутбук HONOR MagicBook Art 14 радикально меняет качество звука. Эта технология сочетает в себе пространственную реконструкцию и выравнивание качества звука эквалайзером для создания реалистичной звуковой среды. В сочетании с передовыми алгоритмами ИИ двунаправленный улучшенный дизайн микрофона обеспечивает превосходный захват звука и снижение шумов в любых условиях, благодаря чему он идеально подходит для таких сценариев, как групповые встречи и интервью, позволяя пользователям наслаждаться высоким уровнем коммуникации и совместной работы.

Ноутбук HONOR MagicBook Art 14, построенный на базе высокопроизводительного процессора Intel® Core™ Ultra 7 155H, оснащен гетерогенными ядрами, включая шесть производительных ядер, восемь эффективных ядер и два ядра с низким энергопотреблением, которые могут повышать производительность до 4,8 ГГц, что позволяет ноутбуку выполнять сложные задачи, обеспечивая при этом отличную производительность в многозадачном режиме при экономии заряда. Он демонстрирует двукратное повышение производительности графического процессора и повышение производительности ИИ на 70 %, что делает его надежным выбором для пользователей, которым нужен высокопроизводительный ноутбук. Универсальность ноутбука повышает наличие нескольких портов, включая Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-миллиметровый разъем для наушников/микрофона, что повышает общее удобство и обеспечивает целостную работу пользователя. Кроме того, устройства серии HONOR MagicBook Art 14 с гетерогенной конструкцией батареи улучшают использование пространства на 30 %, предлагая при этом надежную емкость 60 Втч, которая продлевает срок работы от батареи для пользователей.

HONOR MagicPad2: идеальная интеграция производительности и развлечений

Планшет HONOR MagicPad2 выделяется своим впечатляющим элегантным дизайном, имея ультратонкий корпус 5,8 мм и вес всего 555 граммов, что делает его идеальным компаньоном для использования в пути. Он оснащен 12,3-дюймовым дисплеем HONOR Eye Comfort с частотой обновления экрана 144 Гц, что создает ошеломляющее визуальное впечатление с повышенной плавностью и отзывчивостью при просмотре разного контента. Кроме того, с двойной сертификацией TÜV планшет обеспечивает оптимальную заботу о глазах благодаря передовым инновациям, таким как функция AI Defocus Display, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 4320 Гц, ночной дисплей с циркадным циклом и динамическое регулирование яркости.

Планшет HONOR MagicPad 2 обеспечивает не только превосходное изображение, но и качество звука. Планшет HONOR MagicPad2 имеет сертификацию IMAX-Enhanced, обеспечивающую высокое качество развлечений с потрясающим уровнем изображения и звука от DTS, погружая пользователей в атмосферу кинематографического аудиовизуального праздника в любое время и в любом месте на Disney+. Благодаря использованию технологии HONOR Spatial Audio Technology планшет обеспечивает звуковое поле, расширенное на 25 % по сравнению со своим предшественником и обогащая звуковые впечатления для всех пользователей.

Планшет HONOR MagicPad 2 работает на мобильной платформе Snapdragon® 8s Gen 3 для обеспечения впечатлений уровня премиум, включая мощные возможности генеративного ИИ на устройстве и гиперреалистичные игры. Огромная батарея емкостью 10050 мАч обеспечивает мощный резерв для работы и развлечений в сочетании с технологией быстрой зарядки мощностью 66 Вт для быстрой зарядки и эффективного энергопотребления, что придает уверенности пользователям.

Планшет HONOR MagicPad2 работает на новой ОС MagicOS 8.0, которая основана на распознавании намерений пользователя и обладает мощными возможностями ИИ, предоставляя пользователям беспрецедентное интеллектуальное магическое удобство. Функция Magic Portal может предсказывать потребности во взаимодействии и заранее распознавать намерения, позволяя пользователю генерировать расписания или дополнительные задачи простым длительным нажатием и перетаскиванием. От преобразования голоса в текст до украшения рукописного текста и распознавания формул — офисные инструменты, управляемые ИИ, еще больше повышают производительность работы на HONOR MagicPad 2, позволяя пользователям достигать большего в своих повседневных начинаниях.

HONOR Watch 5: облегченная конструкция и расширенные функции

Компания HONOR также представила часы HONOR Watch 5, сочетающие в себе современные технологии и элегантный дизайн. Вес 35 граммов и толщина всего 11 мм делают их легкими и удобными для ношения в течение всего дня. 1,85-дюймовый цветной AMOLED-дисплей с разрешением 450x390 пикселей и 322 PPI поддерживает полноэкранную сенсорную работу и яркие визуальные впечатления.

Часы HONOR Watch 5 оснащены кремний-углеродным аккумулятором, обеспечивающим впечатляющее время автономной работы 15 дней при емкости 480 мАч. С поддержкой Turbo X Smart Power Management часы обеспечивают эффективное использование энергии. Эти часы также отслеживают основные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений и уровни SpO2, помогая пользователю контролировать свое самочувствие в режиме реального времени. Благодаря системе позиционирования AccuTrack часы HONOR Watch 5 значительно повышают точность GPS, предлагая пользователю более точное отслеживание активности.

Цвета и цены

Вдохновленный чудесами природного ландшафта, ноутбук HONOR Magic V3 предлагается в трех потрясающих цветах: красновато-коричневый, зеленый и черный — от 1999 евро.

Начиная с 599 евро, планшет HONOR MagicPad2 поставляется в двух вариантах цвета: лунный белый и черный.

Для получения дополнительной информации посетите интернет-магазин HONOR по адресу www.honor.com.

О компании HONOR

HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимой техники на любой кошелек, дает людям возможность стать лучшей версией себя.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.honor.com или напишите по адресу [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2497667/HONOR_IFA_2024_Global_Launch_Event.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2496209/HONOR_IFA_2024_Global_Launch_Event_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2496210/HONOR_IFA_2024_Global_Launch_Event_3.jpg