榮耀參展百年IFA，折疊新品Magic V3海外正式發佈

趙明表示：「人工智能正在從根本上重塑智能終端行業，創造出越來越豐富多彩的智慧全場景體驗。作為消費電子領域平台級AI技術的先行者，榮耀擁有對終端用戶需求的深入洞察，結合我們在硬件設備上的深厚積累，榮耀將持續為消費者帶來宛如魔法般的以人為中心，個人化、人性化、隱私安全的AI體驗。」

谷歌雲全球解決方案和消費者AI董事總經理Matt Waldbusser在IFA現場表示：「我們很高興與榮耀的合作正在持續向縱深發展，通過整合谷歌AI大模型與雲服務，榮耀讓Magic V3用戶在日常生活中就能體驗到AI帶來的無限可能。」

此次IFA榮耀面向全球市場發佈的新一代折疊旗艦Magic V3，是繼開啟折疊屏「毫米時代」的榮耀Magic V2之後，又一款輕薄折疊屏大作。榮耀Magic V3創新引入全新榮耀魯班架構，應用了19種創新材料及114種微型結構，一舉突破由榮耀Magic V2保持了12個月之久的行業輕薄紀錄，將折疊態機身厚度從上一代的9.9mm壓縮至9.2mm，持續定義輕薄新高度。

此外，榮耀Magic V3在性能、影像、續航、AI交互體驗等方面同樣實現了全面突破，帶來越強大越輕薄的革命性體驗。例如，在影像方面，榮耀Magic V3搭載單反級榮耀鷹眼相機，帶來遠近皆好、清晰真實的攝影體驗，目前已全面升級「雅顧光影人像大師」，以AI賦能光影增強通路算法，重現雅顧經典光影人像。

此次IFA大會現場，趙明宣佈榮耀與法國雅顧的戰略合作全面升級，雅顧工作室將於9月10日落地榮耀成都全球旗艦店，屆時消費者可在中國成都領略雅顧經典人像攝影之美。

面對風起雲湧的AI時代，作為端側AI引領者，榮耀從使能個體的角度考量端側AI價值，打破想像力邊界，引領折疊屏AI體驗變革，在大屏、護眼、安全、性能、影像、互聯等多維度實現AI與折疊屏的雙向賦能，本次面向全球發佈的榮耀Magic V3，搭載全新升級的任意門AI交互功能；同時帶來AI離焦護眼技術、AI對端降噪功能等AI創新，讓輕薄折疊屏更智能、更懂你、更好用，重構折疊屏交互體驗。

除了折疊屏旗艦，此次IFA一併亮相的還有榮耀平板MagicPad2、榮耀筆記本MagicBook Art 14等全場景設備，軟硬件協同帶來一系列前沿AI創新體驗：榮耀MagicPad2通過端側AI使能，帶來了AI聲紋降噪、AI會議紀要等功能，讓平板具備了AI PC級的使用體驗；作為榮耀首款超輕薄AI PC，榮耀MagicBook Art 14同樣搭載了榮耀魯班架構，通過創新材料的應用及創新架構設計，打造出了薄約1cm、輕至1.03kg的超輕薄機身，並配置了AI超級工作台，全方位助力生產效率提升，其中「冬日銀輝」新配色版在此次發佈會中首次亮相。

百年IFA見證中國科技崛起。在AI技術掀起新一輪創新浪潮的當下，攜手中國產業鏈與全球創新力量共振的榮耀，正在以更加開放的姿態擁抱世界，以更加創新的成果貢獻全球，為智能終端產業探尋新的發展方向。

SOURCE 榮耀