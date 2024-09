HONOR dévoile un horizon de possibilités avec le HONOR Magic V3 à l'IFA 2024

HONOR présente également des innovations de pointe et des capacités d'IA avec le HONOR MagicBook Art 14 et le HONOR MagicPad 2

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR annonce aujourd'hui ses capacités matérielles révolutionnaires basées sur l'IA et une architecture collaborative de protection de la vie privée optimisée sur l'IA, mettant en avant son engagement en faveur de l'autonomisation innovante dans un monde axé sur l'IA, à l'occasion de l'IFA 2024. L'événement a également été l'occasion de présenter les derniers appareils phares de HONOR dotés d'IA, notamment le HONOR Magic V3, le smartphone pliable le plus fin au monde, ainsi que l'ordinateur portable élégant et artistique HONOR MagicBook Art 14, la toile numérique innovante HONOR MagicPad 2 et l'élégante montre de santé HONOR Watch 5.

« L'IA est en train de remodeler notre industrie en profondeur, en enrichissant et en créant de nouvelles expériences qui améliorent la créativité et la productivité des consommateurs du monde entier, jour après jour », déclare George Zhao, CEO de HONOR. « Notre rôle de fournisseur d'appareils intelligents nous donne un accès incroyable aux consommateurs. Combinée à notre expertise en matière d'appareils, l'IA éclaire notre feuille de route, nous permettant de créer des expériences personnelles, intuitives et plus sûres qui répondent le mieux à leurs besoins. Grâce à tous nos nouveaux appareils phares, nous espérons offrir des expériences d'IA centrées sur l'humain que les consommateurs trouveront vraiment magiques. »

Au cours de la présentation, HONOR a également souligné sa collaboration avec Google Cloud. « Nous sommes ravis d'approfondir notre collaboration avec HONOR », déclare Matt Waldbusser, directeur général, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud. « En intégrant les modèles d'IA et la technologie cloud de Google, HONOR donne aux utilisateurs de Magic V3 la possibilité d'expérimenter de nouvelles possibilités passionnantes avec l'IA dans leur vie quotidienne. »

HONOR Magic V3 : Le pliable le plus fin du mondeavec des performances robustes

Continuant à repousser les limites des appareils pliables, HONOR a présenté aux consommateurs du monde entier le tout nouveau HONOR Magic V3, le téléphone pliable vers l'intérieur le plus fin au monde, doté d'une durabilité, d'une batterie, d'un écran et d'une expérience d'IA optimisés.

Avec une épaisseur de 9,2 mm et un poids de 226 g, le HONOR Magic V3 rivalise avec la finesse et le poids des meilleurs smartphones, garantissant ainsi une portabilité optimale pour les utilisateurs. Cet exploit est accompli grâce à l'application méticuleuse de 19 matériaux innovants et de 114 microstructures, propulsant les appareils pliables dans une nouvelle ère de précision et de minceur. Doté d'un module de caméra octogonal en forme de dôme, le HONOR Magic V3 combine harmonieusement la beauté architecturale des structures en dôme et les innovations technologiques. Le module de l'appareil photo est taillé en diamant, ce qui ajoute un élément d'élégance et de raffinement à l'aspect général de l'appareil.

Pour renforcer sa durabilité, le HONOR Magic V3 incorpore une fibre spéciale au niveau de son boîtier, ce qui multiplie par 40 sa résistance aux chocs par rapport à d'autres smartphones, tout en réduisant l'épaisseur de la coque arrière de plus de 30 %. De plus, grâce à la charnière HONOR Super Steel exclusive, l'appareil peut supporter jusqu'à 500 000 cycles de pliage et a obtenu la prestigieuse certification de durabilité SGS. Doté de l'écran interne HONOR Super Armored et du bouclier NanoCrystal HONOR anti-rayure, le HONOR Magic V3 est conçu pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne.

Doté d'un écran externe de 6,43 pouces et d'un écran interne pliable de 7,92 pouces, le HONOR Magic V3 offre une expérience immersive à double usage, offrant un véritable confort visuel aux utilisateurs. Dédié à la priorité du bien-être et du confort de l'utilisateur, cet appareil intègre une série de fonctions innovantes de confort oculaire, telles que la première technologie d'affichage AI Defocus au monde, la gradation PWM sans risque à 4 320 Hz, la gradation dynamique, l'affichage nocturne circadien et l'affichage en tonalité naturelle.

De plus, le HONOR Magic V3 est équipé d'une batterie avancée de 5 150mAh de troisième génération de silicium-carbone, alimentée par le SuperCharge HONOR filaire ultra rapide (66W) et sans fil (50W), garantissant aux utilisateurs une expérience mobile ininterrompue et sans stress. Doté du système innovant HONOR Falcon Camera System, qui comprend un téléobjectif périscopique de 50MP, un appareil photo principal de 50MP et un appareil photo ultra-large de 40MP, l'appareil promet une qualité d'image et une polyvalence inégalées pour les utilisateurs à la recherche de photographies exceptionnelles sur smartphone.

Le HONOR Magic V3 ouvre la voie à un nouvel avenir enrichi par l'IA, offrant une multitude de fonctionnalités intelligentes, alimentées par la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3, le titan de l'intelligence intégrée, de la performance haut niveau et de l'efficience énergétique. Parmi les fonctionnalités phares, citons Magic Portal sur Foldable, ainsi que des fonctions de photographie activées par l'IA, telles que HONOR AI Motion Sensing et HONOR AI Portrait Engine. En collaboration avec Google Cloud, HONOR enrichit une gamme de fonctions de productivité supportées par les modèles d'IA et les API de Google Cloud pour permettre aux utilisateurs d'améliorer leur efficacité globale, y compris les outils HONOR AI Eraser, Face to Face Translation et HONOR Notes. Ces fonctions répondent à la promesse de HONOR d'une nouvelle ère de polyvalence et de productivité basée sur l'IA, répondant aux demandes en constante évolution des utilisateurs professionnels, tout en offrant une expérience optimisée et sécurisée sur les appareils HONOR.

HONOR MagicBook Art 14 : Marier l'élégance à la productivité optimisée par l'IA

Le HONOR MagicBook Art 14 représente un bond en avant dans l'industrie des ordinateurs portables, transformant l'expérience conventionnelle de l'ordinateur portable en insufflant une innovation centrée sur l'homme avec des capacités robustes.

Doté d'un design aux courbes en forme de feuille de vigne et d'une technologie de pulvérisation d'émail satiné, cet ordinateur portable est une merveille d'ingénierie légère, intégrant des fonctions d'IA de pointe au niveau de la plateforme ainsi que des solutions matérielles et logicielles robustes, garantissant une productivité et une expérience utilisateur inégalées. Transposant les caractéristiques de légèreté et de minceur des smartphones aux ordinateurs portables, HONOR introduit sur le marché le PC IA le plus léger et le plus mince à ce jour. Le HONOR MagicBook Art 14 bénéficie de la structure légère Topology, pesant seulement environ 1 kg pour une épaisseur de seulement 10 mm. Doté d'un corps en alliage de magnésium et d'un clavier en titane, cet ordinateur portable incarne l'équilibre parfait entre légèreté et durabilité.

Intégrant une conception de caméra modulaire à la pointe de l'industrie, l'ordinateur portable présente une configuration magnétique détachable qui améliore la confidentialité et l'adaptabilité, offrant ainsi un voyage visuel plus large et immersif. Le HONOR MagicBook Art 14 est doté d'un écran tactile HONOR FullView de 14,6 pouces offrant une résolution cristalline de 3,1K. Avec un ratio écran/corps de 97 %, le plus élevé parmi les ordinateurs portables de 14 pouces, il garantit une expérience visuelle immersive et enrichissante. Démontrant l'engagement de HONOR en faveur du bien-être des utilisateurs, l'écran est équipé des meilleures technologies de protection des yeux de l'industrie, telles que la gradation PWM à haute fréquence 4320, la technologie de gradation dynamique et le mode E-book, garantissant une expérience de visualisation confortable et sûre.

En collaboration avec Microsoft, le HONOR MagicBook Art 14 offre aux utilisateurs l'accès aux fonctions avancées de Copilot, y compris la gestion intelligente des courriels, l'aperçu et la visualisation des données, ainsi que la transcription et le résumé en temps réel, afin d'améliorer la productivité et l'efficacité. Pour améliorer encore l'écoefficience, l'ordinateur portable est doté de l'OS Turbo 3.0 piloté par l'IA, qui optimise la consommation d'énergie en analysant le comportement de l'utilisateur et en ajustant précisément les stratégies de performance, garantissant ainsi une expérience puissante et éprouvée. Grâce à la technologie Spatial Audio de HONOR et à la puissance de calcul de l'IA, le HONOR MagicBook Art 14 redéfinit l'excellence audio. Cette technologie combine la reconstruction spatiale et l'égalisation de la qualité sonore pour créer un environnement audio réaliste. Associé à des algorithmes d'IA avancés, le microphone bidirectionnel garantit une capture sonore et une réduction du bruit dans toutes les conditions, ce qui répond parfaitement à des scénarios tels que les réunions de groupe et les entretiens, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience de communication et de collaboration de haut niveau.

Alimenté par le processeur haute performance Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H, le HONOR MagicBook Art 14 adopte des cœurs hétérogènes, comprenant six cœurs de performance, huit cœurs d'efficience et deux cœurs à faible consommation qui peuvent booster l'appareil jusqu'à 4,8 GHz, permettant à l'ordinateur portable de gérer des tâches exigeantes tout en offrant d'excellentes performances multitâches et en économisant la batterie de manière efficace. Les performances du GPU ont été multipliées par deux et celles de l'IA ont été augmentées de 70 %, ce qui en fait un choix fiable pour les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur portable très performant. Pour ajouter à sa polyvalence, l'ordinateur portable est doté de plusieurs ports, notamment Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI et une prise casque/micro de 3,5 mm, ce qui améliore la commodité globale et garantit une expérience utilisateur transparente. De plus, grâce à la conception hétérogène de la batterie, la série HONOR MagicBook Art 14 améliore l'utilisation de l'espace de 30 % tout en offrant une capacité robuste de 60 Wh qui prolonge la durée de vie de la batterie pour les utilisateurs.

HONOR MagicPad2 : l'intégration parfaite de la productivité et du divertissement

Le HONOR MagicPad2 se distingue par son impressionnante finesse, avec un corps ultra-mince de 5,8 mm et un poids de seulement 555 g, ce qui en fait le compagnon idéal pour une utilisation en déplacement. Il est doté d'un écran HONOR Eye Comfort Display de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, créant une expérience visuelle étonnante avec une fluidité et une réactivité accrues pour divers contenus. En outre, avec deux certifications TÜV, la tablette garantit un soin optimal des yeux grâce à des innovations avancées telles que l'AI Defocus Display, la gradation PWM à haute fréquence de 4 320 Hz, l'affichage nocturne circadien et les fonctionnalités de gradation dynamique.

Le HONOR MagicPad 2 excelle non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan audio. Le HONOR MagicPad2 est certifié IMAX-Enhanced, garantissant une expérience de divertissement de haute qualité avec une qualité d'image et un son DTS exceptionnels, plongeant les utilisateurs dans des expériences audiovisuelles inégalées avec Disney+. Grâce à la technologie HONOR Spatial Audio, la tablette offre un champ sonore élargi de 25 % par rapport à son prédécesseur, enrichissant ainsi l'expérience audio pour tous les utilisateurs.

Le HONOR MagicPad 2 est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8s Gen 3, pour des expériences haut de gamme, y compris une puissante IA générative sur l'appareil et des jeux hyper réalistes. L'imposante batterie de 1 050 mAh constitue une puissante solution de secours pour le travail et les loisirs, complétée par la technologie de charge rapide 66 W pour une charge rapide et une consommation d'énergie efficace, offrant ainsi aux utilisateurs une grande tranquillité d'esprit.

Le HONOR MagicPad2 fonctionne avec le nouveau MagicOS 8.0, qui est basé sur la reconnaissance de l'intention de l'utilisateur et possède de puissantes capacités d'IA, offrant aux utilisateurs une expérience magique intelligente sans précédent. La fonction Magic Portal peut prédire les besoins d'interaction et reconnaître les intentions à l'avance, ce qui permet aux utilisateurs de créer des programmes ou d'autres tâches. De la voix au texte à l'embellissement de l'écriture et à la reconnaissance de formules, les outils bureautiques pilotés par l'IA améliorent encore la productivité du HONOR MagicPad 2, permettant aux utilisateurs d'aller plus loin dans leurs tâches quotidiennes.

HONOR Watch 5 : conception légère et fonctions avancées

HONOR a également présenté la HONOR Watch 5, un mélange de technologie moderne et de design élégant. Pesant 35 g, il ne mesure que 11 mm d'épaisseur, ce qui la rend légère et confortable à porter tout au long de la journée. L'écran couleur AMOLED de 1,85 pouce, d'une résolution de 450x390 pixels et de 322 PPI, prend en charge les opérations tactiles en plein écran, offrant ainsi une expérience visuelle vivante.

La HONOR Watch 5 est équipée d'une batterie silicium-carbone, offrant une autonomie impressionnante de 15 jours avec sa capacité de 480mAh. Dotée de la gestion intelligente de l'alimentation Turbo X, elle garantit une utilisation efficace de l'énergie. Cette montre permet également de suivre les paramètres de santé essentiels, notamment la fréquence cardiaque et les niveaux de SpO2, aidant ainsi les utilisateurs à surveiller leur bien-être en temps réel. Avec le système de positionnement AccuTrack, la HONOR Watch 5 améliore considérablement la précision du GPS, offrant aux utilisateurs un suivi d'activité plus précis.

Finition et prix

Inspirée par les merveilles des paysages naturels, la HONOR Magic V3 est disponible en trois coloris : brun rougeâtre, vert et noir, à partir de 1 999 €.

A partir de 599 €, le HONOR MagicPad2 est disponible en deux couleurs : blanc et noir au clair de lune.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la boutique en ligne HONOR à l'adresse suivante : www.honor.com.

